La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) firmaron hoy un convenio para incorporar la educación sobre seguridad vial en los liceos a partir de primer año de bachillerato.

La asignatura será implementada por medio de talleres bajo el nombre “Movilidad y cultura vial en el espacio público”, que serán dictados por personal asignado dependiendo de cada gobierno departamental, por ejemplo, inspectores de tránsito o docentes, según indicó el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera. Previamente, quienes estén a cargo de la asignatura recibirán capacitación de la Unasev y de la ANEP.

Metediera aclaró que se trata de un “programa educativo” de cumplimiento obligatorio para quienes opten cursarla: es un curso optativo que se diferencia de talleres realizados en modalidades anteriores, brindados por las intendencias en una única jornada. A su vez, dijo que se implementa en primer año de bachillerato porque está dirigida a jóvenes de entre 15 y 16 años que comienzan a tener mayor independencia con respecto a la movilidad en la vía pública.

Por otro lado, Metediera señaló que esta materia tendrá una duración de seis meses y constará de 11 módulos de trabajo en los que se abordará la temática vial desde distintos aspectos, como la normativa, jurídica, salud, seguridad vial y convivencia. “Es una materia que nos permite preparar a la ciudadanía en temas de tránsito”, señaló, y que favorece el conocimiento para utilizarlo no solo al momento de conducir un vehículo, sino también como peatón. “Entendemos que es necesario”, agregó.

Por su parte, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, señaló durante la firma que la iniciativa surgió a partir de un planteo de Metediera sobre la problemática de la seguridad vial entre los jóvenes y la necesidad de formar ciudadanía en torno al tema para tratar la convivencia en el tránsito. A partir de eso, indicó que comenzó el trabajo junto con Secundaria y UTU para incorporar esta asignatura optativa que finalmente fue incluida como parte de las actividades de extensión del tiempo educativo.

Hasta el momento son nueve las intendencias que forman parte del convenio, aunque Metediera aseguró que se está trabajando para que la firma alcance a todos los gobiernos departamentales. Además, señaló que la intención es incorporar el curso en niveles anteriores de educación media, aunque por ahora destacó que se trata de una “buena iniciativa”.