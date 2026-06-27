Rendición de Cuentas: el Poder Ejecutivo definió a la educación como uno de los ejes prioritarios

Mientras que distintos actores del sistema educativo venían reclamando un mayor aporte presupuestal para el sector en la Rendición de Cuentas, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, confirmó el viernes, tras el Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva, que la educación será uno de los cuatro ejes prioritarios del proyecto de ley que será remitido el martes al Parlamento. Aclaró que esto no implicará un aumento general del gasto, sino que la financiación surgirá de reasignar recursos. La decisión, señaló, responde a una “refocalización de prioridades” y “urgencias” detectadas por el Poder Ejecutivo, aunque no especificó el monto que se destinará a la educación ni el alcance de las reasignaciones presupuestales.

Antes de esta confirmación, diputados integrantes de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes fueron consultados por la diaria sobre las principales necesidades del sector educativo y las prioridades que, a su entender, debería contemplar el presupuesto. Magela Rinaldi, diputada electa por el Frente Amplio, indicó que la expectativa estaba puesta en redistribuciones presupuestales y en algunos incrementos para ciertas áreas, entre ellas, la educación. “No hay nada finalizado aún. Sí sabemos que va a haber redistribuciones y también sabemos que algún incremento para algunas áreas, como por ejemplo, la educación”, señaló. Teniendo en cuenta que el texto podrá tener modificaciones durante la discusión parlamentaria, reafirmó su compromiso por avanzar hacia el equivalente al 6% del producto interno bruto (PIB) para la educación y el 1% para la investigación. “Nuestro horizonte siempre está en fortalecer la educación pública y en esta Rendición de Cuentas no va a ser la excepción”, afirmó.

José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, admitió días atrás que el gobierno no alcanzará esa cifra para el final del quinquenio, aunque dijo que se pretende “mejorar” la inversión en educación con respecto al gobierno anterior.

Por su parte, Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado y actual presidente de la Comisión de Educación y Cultura, tuvo en cuenta la declaración de Mahía y dijo que “las expectativas [sobre un aumento presupuestal para la educación] son poco alentadoras”. Además, argumentó que el país está en una situación compleja desde el punto de vista fiscal, por lo que no habría mucha “esperanza”. También señaló que si la Rendición de Cuentas no incorpora recursos adicionales a los ya previstos, se consolidará lo que definió como una “política de recorte”, porque el presupuesto para la educación disminuirá en términos relativos respecto del PIB.

Sobre el presupuesto para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Schipani dijo no conocer aún los recursos que solicitará el organismo, pero, a su juicio, el destino de una mayor inversión debería ser profundizar las políticas de tiempo completo en la educación media, especialmente en los contextos más vulnerables, y fortalecer los centros María Espínola.

Sobre la propuesta de incremento presupuestal de la ANEP, la diaria informó el martes que el Codicen terminará de aprobar en su próxima sesión el articulado que propondrá al Parlamento, aunque Pablo Caggiani, su presidente, anunció en rueda de prensa esta semana que el pedido de incremento sería de 3.000 millones de pesos.

Udelar presentó su pedido presupuestal para 2027

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, expuso en una presentación realizada el jueves en la tarde en la Antesala de la Cámara de Representantes las principales necesidades de la institución en materia presupuestal para 2027, que alcanzan los 3.900 millones de pesos de incremento. Cancela dio a conocer los aspectos esenciales en los que la Udelar propone invertir. Algunos son llegar al pago total del salario vacacional de docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, la ampliación del acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, el incremento de becas y otros apoyos para estudiantes y el impulso a la transformación del Hospital de Clínicas, que tiene por delante un plan de obras destinado a acelerar la mudanza del block quirúrgico a uno de los primeros pisos del edificio.

A su vez, Cancela afirmó en rueda de prensa luego de la presentación que “hay un conjunto de carreras nuevas o votadas hace un tiempo que no se han puesto en marcha”, y dijo que otra prioridad es lograr que carreras requeridas, como la Licenciatura en Psicopedagogía, puedan comenzar a funcionar. Otra de las necesidades de la institución es fortalecer sus recursos humanos. Explicó que el crecimiento sostenido de la matrícula no fue acompañado por un aumento similar de docentes y funcionarios, lo que dificulta responder a la demanda.