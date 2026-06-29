Renunció la rectora de UTEC, Valeria Larnaudie

En un correo dirigido a trabajadores de la institución afirma que el cargo es incompatible con su trayecto como investigadora y que la renuncia se da en este momento por motivos de salud.

Cuando el actual gobierno asumió, Valeria Larnaudie se convirtió en la primera rectora mujer de una universidad pública en el país. En abril del año pasado, el gobierno la propuso para ocupar el cargo, lo que fue ratificado semanas después por el Parlamento.

Sin embargo, a menos de un año de que los consejeros propuestos por el gobierno asumieron sus cargos, Larnaudie presentó renuncia al cargo, según una comunicación por correo electrónico dirigida a la comunidad universitaria de la institución.

De acuerdo al texto, al que accedió la diaria, Larnaudie señala que tomó la decisión “con profunda responsabilidad” y que la renuncia está motivada por “el compromiso” con el rol y con la institución. En ese sentido, Larnaudie señala la imposibilidad de mantener el cargo de rectora “sin comprometer de forma significativa” su desarrollo como docente investigadora en la Universidad de la República (Udelar), el de su línea de investigación y el de sus estudiantes. Según afirma, se trata de “aspectos fundamentales” que “contribuyen significativamente al desarrollo del país”.

Más allá de esos motivos, Larnaudie afirma en la nota que “el momento y la premura en este cierre están asociados a aspectos de salud” en los que no profundiza.

“La UTEC tiene hoy una comunidad sólida (docentes, estudiantes, colaboradores) que es su mayor fortaleza. Estoy segura de que la transición se dará con la serenidad y la continuidad que la institución requiere. Ha sido un enorme honor liderar durante este período una política pública que tanto ha significado para la democratización del acceso a la educación universitaria en el Uruguay. Me llevo aprendizajes invaluables y la satisfacción de haber aportado, junto a todo el equipo, a hitos que hoy forman parte de la historia de esta universidad”, concluye el correo, que tomó por sorpresa a la comunidad educativa de la institución.

En su cargo en la Facultad de Ingeniería (Fing) de la Udelar, Larnaudie se especializó en “el análisis y optimización de procesos de producción de biocombustibles y otros bioproductos, mediante la conversión de biomasa”, según el Instituto de Ingeniería Química de la Fing. Al momento de asumir el cargo, la exrectora quiso mantener tareas de docencia en la Udelar y solamente solicitó una reducción horaria en esa función.

De acuerdo a distintas fuentes políticas consultadas por la diaria, la jerarca ya había manifestado la dificultad para desarrollar ambas tareas y planeaba renunciar a la UTEC a fin de año, pero una recomendación médica precipitó la renuncia, principalmente por el nivel de estrés que implica el cargo de rectora y las complicaciones de salud que podría aparejar. En ese sentido, las fuentes descartaron que el motivo de la renuncia haya sido algún conflicto o desacuerdo puntual. De hecho, la gestión de Larnaudie era bien valorada por los principales colectivos de la institución.

El Consejo Directivo de la UTEC seguirá funcionando con dos consejeros

Según supo la diaria, este lunes el Consejo Directivo de la Utec trató la renuncia de la rectora, que se concretará a partir del martes 30 de junio. A la espera de si el gobierno decide enviar o no al Parlamento una nueva propuesta de rector o rectora, el consejo continuará funcionando con dos de sus cuatro integrantes.

De acuerdo a la ley de funcionamiento de la Utec, aprobada en el gobierno anterior, el órgano de dirección cuenta con tres representantes nombrados mediante propuesta del Poder Ejecutivo y venia de la Cámara de Senadores, entre ellos el rector o rectora. Además, tiene un cuarto consejero que es uno de los directores de los Institutos Técnico Regionales (ITR) de la universidad, que actualmente son cuatro.

Andrés Moller fue quien ocupó ese cargo una vez que entró en vigencia la nueva normativa, pero su cargo como director del ITR Suroeste caducó en abril de este año, después de 10 años de desempeño, como establece la normativa de la universidad. Dicho cargo se encuentra en proceso de ser ocupado y, después de la renuncia de la directora del ITR Centro Sur, son dos los directores que pueden ocupar el consejo: Felipe Fajardo, del ITR del Norte, y Ezequiel Aleman, del ITR Este.

En el mismo sentido de una comunicación interna que circuló después de que se informara de la renuncia de Larnaudie, fuentes de la universidad señalaron a la diaria que el Consejo Directivo seguirá sesionando y ejerciendo sus funciones con sus miembros actuales, los consejeros Álvaro Pena y Marcelo Ubal. “La universidad seguirá funcionando con sus actividades académicas, administrativas y de gestión. Los órganos institucionales continuarán actuando con normalidad conforme a sus competencias”, señalaron desde la UTEC.