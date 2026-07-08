Mahía aseguró que la educación es prioridad presupuestal del gobierno y destacó esfuerzo por “acercarse” a meta del 6% del PIB

El titular del MEC concluyó que en el primer año de gobierno ya se logró aumentar más el presupuesto educativo que en toda la administración de Lacalle Pou.

Con un total de 407 millones de pesos de incrementos, la educación fue una de las prioridades definidas por el gobierno en el proyecto de rendición de cuentas, que esta semana comenzó su tratamiento parlamentario. Las otras áreas priorizadas fueron las transferencias a la infancia y la adolescencia, con un nuevo sistema que contempla más apoyos y por un mayor monto, seguridad y personas en situación de calle.

En diálogo con la diaria, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, valoró que el proyecto mantuviera la importancia de los compromisos centrales del programa de gobierno del Frente Amplio (FA), en un contexto internacional cambiante que tiene impactos en la región y en las posibilidades de crecimiento económico de Uruguay. En ese sentido, el jerarca entendió que las mencionadas prioridades programáticas tienen contacto con los principales puntos de preocupación de la ciudadanía.

En particular, señaló que los recursos incrementales previstos para los principales entes de educación -Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Universidad de la República (Udelar) y Universidad Tecnológica (Utec)- se dirigen a programas prioritarios en cada institución. En el caso de ANEP, los incrementos son para alimentación escolar, ampliación del tiempo pedagógico y el fortalecimiento de la educación terciaria. Por su parte, los 100 millones de pesos que se le aumentan a la Udelar son para becas estudiantiles y los siete millones y medio de pesos que van a la Utec serán para el cumplimiento de un acuerdo salarial que permita mejorar salarios de sus funcionarios.

“Esta no es una rendición de cuentas de gasto cero, es una rendición que incrementa el gasto público en forma moderada y que va en línea con mantener los números macroeconómicos también en sintonía, como tiene que ser en materia presupuestal”, dijo el ministro.

Consultado sobre la viabilidad de llegar a una inversión equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, promesa realizada en campaña electoral, el ministro dijo que “reivindica la meta”. Según dijo, se planteó en el programa de gobierno del FA “en el contexto de la información disponible” en ese momento, que “ubicaba a las cuentas públicas en mejores condiciones de las que las encontró el FA” cuando llegó al gobierno. Además, señaló que se trata de “una meta histórica” dentro del sector educativo y valoró los avances que se han hecho en materia presupuestal por parte del actual gobierno.

“Lo claro es que esta administración va a invertir mucho más en este período de gobierno que lo que invirtió la administración de [Luis] Lacalle Pou”, dijo Mahía y completó que en el primer año de gobierno ya se realizó un ajuste superior al realizado en todo el gobierno pasado, que recién sobre el final del quinquenio logró llegar a niveles de inversión similares a los que había dejado el FA en 2020.

Semanas atrás, Mahía había dicho en una entrevista en Radio Oriental que, más allá de la mejora en el presupuesto, en el actual gobierno no se llegará a invertir 6% del PIB en educación. Consultado al respecto, el jerarca dijo que el gobierno está trabajando para “acercarse” a la meta “hasta donde sea posible”. En ese sentido, planteó que se mantiene el compromiso de que la educación siempre esté dentro de las prioridades presupuestales durante el actual quinquenio.