La Justicia de Brasil confirmó esta semana la condena de seis años de prisión contra el actor argentino Juan Darthés por abusar sexualmente de la actriz Thelma Fardin en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras ambos participaban en una gira de la serie Patito Feo. Tras una batalla judicial que se ha extendido ocho años, con dos apelaciones por parte de la defensa del actor, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó la admisibilidad de ambos recursos –especial y extraordinario–.

Este martes, la actriz compartió un video en sus redes sociales anunciando el logro, en el que repasa el camino hasta llegar a la confirmación de la pena contra el actor: “Ganamos otra vez”, escribió. La organización Amnistía Internacional, que acompañó a Fardin en el proceso, señaló que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual, y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

La defensa de Darthés ha apelado al menos dos veces tras la condena de primera instancia, en mayo de 2023, cuando el agresor fue absuelto por falta de pruebas. Sin embargo, el equipo legal de Fardin, formado por Carla Junqueira y Martín Arias Duval, apeló la decisión. En junio de 2024, el tribunal de alzada revirtió el fallo y lo condenó a seis años de prisión en régimen semiabierto. Finalmente, tras las apelaciones de la defensa, la Justicia brasileña confirmó la condena esta semana.

El nuevo fallo reafirma que la violencia sexual fue probada y que, en esta etapa, no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya fueron valorados por la Justicia y que sostuvieron la condena de prisión en régimen semiabierto para el actor, modalidad que permite al condenado salir durante el día y regresar a la cárcel para dormir. “El actor tiene todas las instancias agotadas, el recurso rechazado y solo le queda la queja por denegación de recurso”, detalló Amnistía Internacional, por lo que todavía no puede ser encarcelado.

Ocho años de batalla judicial

Fardin denunció por primera vez al actor argentino por abuso sexual agravado en diciembre de 2018, por una situación ocurrida en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras ambos participaban de una gira de la serie infantil Patito Feo. Cinco años después, en mayo de 2023, Darthés fue absuelto de la acusación de abuso sexual con acceso carnal por la Justicia brasileña, con el argumento, en ese momento, de que no se “acreditó la penetración”.

Es decir, en 2009, se consideraba “violación agravada” cuando había acceso carnal o penetración, que es lo que, según el juez, no se pudo determinar y que, siguiendo el Código Penal vigente al momento, era un requisito para la condena, incluso teniendo el informe de otras tres mujeres que demostraba el modus operandi del actor y el relato de testigos.

Fardin, tras conocerse ese primer fallo, volvió a apelar la sentencia: “La Justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal. Les quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio, a hablar después de esa conferencia en 2018, que no sientan que esto los adoctrina. No me adoctrina a mí; por favor, que no las adoctrine a ustedes”, declaró en ese momento en una conferencia brindada en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina. Finalmente, en junio de 2024, el actor fue condenado a seis años de prisión por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual agravado, y la sentencia se confirmó diez meses después por el Tribunal Regional Federal de San Pablo, con el voto favorable de cinco jueces.

El movimiento #MiráCómoNosPonemos

En 2018 la denuncia de Fardin impulsó a miles de mujeres a romper el silencio en torno a la violencia sexual, unidas en el movimento #MiráCómoNosPonemos, masivo en Argentina y replicado en Uruguay y otros países de América Latina. En Argentina, el impacto fue tan grande que, la misma noche en que la actriz hizo pública su denuncia, las llamadas al servicio telefónico para atender situaciones de abuso sexual en las infancias se dispararon un 1.200%, mientras que el día después incrementó un 123% el número de llamadas al 144, la línea telefónica gratuita de atención y asesoramiento a víctimas de violencia de género, según consigna Amnistía Internacional.

Este movimiento marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia sexual en América Latina, abrió camino para que muchas mujeres se animen a denunciar y visibilzó la cultura de la violación, que está tan arraigada en nuestra sociedad.