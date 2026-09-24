El próximo martes se realizará el encuentro “Energía: los desafíos de un Uruguay en movimiento”, que abordará qué viene después de la transformación de la matriz eléctrica.

Hay una parte de la transformación energética uruguaya que ya se volvió casi cotidiana: cuando encendemos una luz es muy probable que la electricidad que estamos usando haya sido generada a partir del agua, el viento o el sol. En 2025, el 98% de la electricidad generada en Uruguay provino de fuentes renovables.

Pero la transición energética no termina en el enchufe. El desafío que tiene por delante el país es llevar esa transformación a otros usos de la energía: cómo nos movemos, cómo producimos, cómo calefaccionamos y cómo consumen energía los hogares.

Al mismo tiempo, el gobierno viene planteando que el siguiente paso es avanzar hacia una segunda transformación de la matriz energética, con foco en la descarbonización del transporte y la industria.

Es en este escenario que la diaria realizará el próximo martes 29 de setiembre la actividad “Energía: los desafíos de un Uruguay en movimiento”, un encuentro que buscará discutir qué viene después de la transformación de la matriz eléctrica y qué decisiones tendrá que tomar Uruguay para las próximas décadas.

La actividad reunirá a Andrea Cabrera, presidenta de UTE; Cecilia San Román, presidenta de Ancap; Rossana Bucheli, directora de Megal; y Erika Téliz, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. El debate será moderado por Lucía Barrios, editora de Futuro en la diaria.

La conversación partirá de la transformación que Uruguay experimentó en su matriz eléctrica y pondrá el foco en los desafíos que plantea una nueva etapa. Entre ellos estará la electrificación del transporte, el desarrollo de infraestructura para acompañar nuevos usos de la electricidad y los cambios que pueden producirse en los hogares a partir de una mayor electrificación del consumo.

También se abordará el papel que tendrán las empresas públicas en este proceso, las oportunidades que pueden surgir para la innovación y la investigación y las transformaciones que podrían experimentar las ciudades y los territorios. Otro de los temas será el futuro de los combustibles y el papel que puede tener Ancap en un escenario de transición energética. Uruguay mantiene abierta la exploración de hidrocarburos offshore, por lo que el eventual hallazgo de petróleo o gas en cantidades comercialmente explotables también plantea interrogantes sobre la estrategia energética del país y su relación con los objetivos de transición hacia una economía baja en carbono.

La dimensión del consumo energético será otro de los ejes del encuentro. La transformación de la matriz eléctrica no necesariamente se refleja de la misma manera en todos los hogares, por lo que la discusión incorporará aspectos vinculados al acceso a la energía, la eficiencia y las diferencias según los ingresos y los territorios.

La investigación y el desarrollo tecnológico tendrán también un lugar en el intercambio. Las nuevas tecnologías pueden modificar la forma en que se genera, almacena, distribuye y utiliza la energía, al tiempo que abren oportunidades para desarrollar capacidades nacionales.

El encuentro tendrá dos bloques de intercambio. En el primero, cada integrante del panel presentará su perspectiva sobre los desafíos del sector desde su área de trabajo; en el segundo, las participantes compartirán una discusión general sobre qué decisiones debería tomar Uruguay en los próximos años para profundizar su transformación energética.

La actividad incluirá además un espacio para preguntas de la ciudadanía, que serán incorporadas al intercambio con las panelistas.

La propuesta surge en el marco del Día del Futuro, una iniciativa impulsada por la diaria que busca generar espacios de intercambio sobre los desafíos y las oportunidades que marcarán el Uruguay de las próximas décadas.

Bajo el eje “Inteligencia colectiva e innovación para el desarrollo”, la edición de este año propone poner en discusión distintas dimensiones del futuro del país, entre ellas la energía, la tecnología, el trabajo, la desinformación, la geopolítica y las transformaciones sociales y productivas. La iniciativa busca que nadie quede fuera de ese debate y promover conversaciones tanto en Montevideo como en el interior del país.

Detalles del evento “Energía: los desafíos de un Uruguay en movimiento” se realizará el martes 29 de setiembre a las 18.00, en la sala de actos Ing. Eladio Dieste del edificio polifuncional José Luis Massera, de la Facultad de Ingeniería de la Udelar. La actividad es abierta y requiere inscripción previa. Para inscribirse hay que entrar al siguiente link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSpwX-BLxamuF49z7QIhdNhbuARsDA3Jh3VD4AFpuaNAY5UQ/viewform

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