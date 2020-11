El ministro del Interior respaldó al policía que disparó contra el hombre que amenazó con un machete a cuatro policías, en un hecho ocurrido el lunes de mañana en la zona de Piedras Blancas. El hombre, de 68 años, se encuentra internado en el Hospital Pasteur, en estado delicado pero estable, con una herida de bala en el hemitórax derecho.

Larrañaga dijo en rueda de prensa que respalda el accionar del policía porque estaba amenazada la integridad física del funcionario. “¿Cuál es el límite? ¿Que se lesione o se mate a un funcionario de la Policía?”, cuestionó y recordó un episodio similar ocurrido en enero de 2019.

En esa línea, el ministro planteó que “en un ámbito restringido es mucho más peligroso un machete que un revólver”, y añadió que la Policía actuó en forma “gradual”, “proporcional” y “en el cumplimiento de la ley”. “¿Tirarle a la pierna? (...) le puede errar o le puede pegar y continuar el envión con el machete y, en definitiva, lastimar”, expresó en declaraciones realizadas a Telenoche.

Consultado sobre la posibilidad de utilizar armamento no letal, Larrañaga dijo que la Policía no puede contar con todos los elementos en el lugar en que se generan los eventos, y recordó que el policía que disparó, de 21 años, pasaba por el lugar en su moto y decidió intervenir en el operativo.

El hecho comenzó siendo investigado por la fiscal de Flagrancia de 14º Turno Ana Vallverdú, quien realizó las primeras diligencias, dispuso la toma de declaraciones a testigos y a los efectivos que participaron en el operativo y pidió las imágenes de las cámaras del Ministerio del Interior y otros videos que circularon en redes sociales.

Luego de esas diligencias, la Fiscalía decidió pasar el caso a la fiscal especializada en Homicidios de 2º turno Mirta Morales, quien se encuentra cotejando las declaraciones con los videos, mientras que espera la evolución de la víctima y los resultados de las pericias de balística sobre el arma que efectuó el disparo.

Las declaraciones de los testigos y de los policías fueron tomadas por efectivos de la zona operacional III. La fiscal Morales analizará en las próximas horas, según avance la investigación, si los llama a declarar a la Fiscalía.

El caso ocurrido en Treinta y Tres

El 19 de julio ocurrió un hecho similar en la ciudad de Treinta y Tres, en el que un hombre amenazó a varios efectivos que llegaron en respuesta a una denuncia por violencia doméstica.

El hombre de 31 años salió de la casa de su tía, quien había realizado la denuncia, y enfrentó con dos cuchillas a cuatro policías, que después de unos minutos intentando persuadirlo le dispararon en el abdomen.

Según informaron a la diaria desde la Fiscalía de Treinta y Tres, el hombre, que estuvo internado en el Centro de Tratamiento Intensivo del Instituto Asistencial Colectivo de Treinta y Tres, fue dado de alta en agosto y llegó a un acuerdo abreviado por 13 meses de prisión efectiva por los delitos de violencia doméstica, atentado y daños.

En cuanto a la investigación sobre el accionar de la Policía, la fiscal Viviana Maqueira tomó declaración a los policías que intervinieron y a testigos del hecho, además de analizar los videos que aportaron testigos y los resultados de las pericias de balística.

Lo único que queda pendiente es tomar declaración al hombre, que se encuentra privado de libertad en una cárcel fuera del departamento, por lo que podría llevar unas semanas coordinar el traslado.

Persecución en Artigas con un adolescente herido de bala

La Fiscalía realizará la reconstrucción de la persecución policial que culminó con un adolescente de 16 años herido de bala en la espalda.

El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre en la ciudad de Artigas, cuando un auto no se detuvo ante un control de tránsito y comenzó a ser perseguido por los inspectores departamentales y por un patrullero que estaba garantizando el operativo. En el auto particular viajaban seis jóvenes que pidieron al conductor que parara, al escuchar los disparos desde el patrullero, pero no lograron convencerlo.

Uno de los ocupantes del auto recibió un impacto de bala en la columna, que afectó una vértebra y parte del intestino, y debió ser intervenido quirúrgicamente para extraer el proyectil. En el auto en que viajaban los jóvenes no se encontró ningún tipo de arma.

En su momento el jefe de Policía de Artigas, Adolfo Cuello, dijo que los funcionarios desobedecieron las órdenes que tenían, por lo que fueron separados del cargo y sumariados.

El caso está siendo investigado por el fiscal de Artigas Hermes Antunez quien, según informó el medio local Todo Artigas, realizará la reconstrucción del hecho en los próximos días, debido a que las pericias de balística no pudieron determinar cuál fue el policía que efectuó el disparo que hirió al joven.

El caso del joven baleado en la cabeza

En la noche del 22 de setiembre un joven de 19 años fue baleado en la cabeza, mientras escapaba de la policía, en un operativo que intentaba frustrar un abigeato en un campo cercano a la ciudad de Artigas.

El joven fue trasladado al Centro de Tratamiento Intensivo de Gremeda, donde falleció cuatro días después. El hecho está siendo investigado por el fiscal penal de 2º Turno de Artigas, Raúl Iglesias, quien investiga el caso como homicidio.

Según el relato de la Policía, dispararon cuando los dos adolescentes que participaron del hecho avanzaban hacia ellos en una moto por un camino vecinal. Sin embargo, el joven que iba con la víctima, dijo que cuando pasaron la camioneta de la Policía, los efectivos dispararon desde abajo del vehículo.

Hasta el momento, el fiscal Iglesias pidió las pericias de balística y tomó declaraciones a testigos y a la médica que atendió al joven, que habría recibido presiones por parte de los efectivos para la firma de un informe médico, lo que fue negado por la doctora.

A mediados de octubre, como las pericias de balística no llegaban, Iglesias reiteró el pedido. Los informes llegaron esta semana, cuando el fiscal se encontraba de licencia. La investigación se retomará el lunes y se espera que con los resultados de las pericias, sean citados a declarar los policías que intervinieron en el hecho.