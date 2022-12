La investigación que tiene a Alejandro Astesiano en el centro involucra a varios jerarcas policiales a los que el exjefe de la custodia presidencial les pedía “favores”. Inicialmente, iban a definir si declarar o no en base a la evidencia de la carpeta de investigación. Finalmente, declararon ante Fiscalía.

Uno de los indagados es Héctor Ferreira, subdirector de la Policía. En particular, se destacan algunos pasajes de las conversaciones que están en la carpeta de investigación. Entre ellos, el exjerarca le planteó a Astesiano que le pase los datos de su yerno denunciado por violencia doméstica para que Inteligencia lo pesquise. También le pidió móviles policiales para un evento privado y que le “guardara” un cupo en la Escuela de Policía para una conocida. En otra conversación se refirió a integrantes del sistema político de forma despectiva.

Este martes, Ferreira renunció. Desde el Ministerio del Interior (MI) informaron a la diaria que fue justamente por las conversaciones en las que hablaba de algunos integrantes del sistema político.

La subdirección de la Policía es un cargo político que es designado por el Presidente. Ferreira es un policía retirado. Por ende, cobraba su jubilación y, además, el sueldo por su cargo. Hasta su renuncia, Ferreira continuaba en su cargo, aunque “estaba de licencia”. Luis Alberto Heber, ministro del Interior, había respaldado a las jerarquías indagadas en este caso, entre ellas, Ferreira.

En rueda de prensa, Heber afirmó simplemente “se aceptó la renuncia”. “Es un policía que tiene 40 años de servicio. Como es un cargo de confianza, no está sujeto a sumario ni a separación del cargo. Ha entendido que está comprometiendo a la administración y, como buen policía en el cargo de confianza, ha tomado la decisión de apartarse”, comentó.

Según indicó, “continúan las investigaciones en Fiscalía; no así en el MI que ha concluido las mismas”. “No vimos ninguna actitud irregular en el subdirector de la Policía”, afirmó Heber. “Es más que suficiente, es una actitud que lo enaltece porque deja a la administración sin compromisos por una comunicación de carácter personal que tenía con Astesiano”, subrayó.

Ferreira “honró el uniforme con 40 años de carrera intachable”. El ministro comentó que la renuncia fue por escrito y no se reunió con él. No están siendo investigados por el MI, sino por Fiscalía porque, según el representante de la cartera, “no tenemos nada que investigar porque no vimos nada que pueda generar irregularidades como para que se investigue”.

Sobre las pruebas que vinculan a Ferreira con Astesiano, dijo: “Nosotros no tenemos los diálogos, los tienen ustedes y la Fiscalía”.

“Tomó una decisión personal de no comprometer a la administración, que no está comprometida en lo que puede ser una conversación personal con Astesiano”, afirmó.

Sobre el resto de los policías, afirmó que “está siendo licenciados el que tiene el cargo de confianza, como estaba Ferreira, y los otros están siendo indagados”. “Continúan las investigaciones en Fiscalía; no así en el MI que ha concluido las mismas”, indicó.

Respecto a si los dichos del subdirector de la Policía sobre políticos de la oposición ameritaban pedirle el cese, repitió: “Nosotros no tenemos los chats”. Y acotó: “Hicimos la investigación sobre lo que era supuestamente un privilegio que no se dio”.

Según el ministro, Ferreira “quiere dejar en libertad de acción al ministerio, no comprometerlo, en lo que pudo haber sido una comunicación personal que ha trascendido”. Sobre su situación actual, indicó: “Personalmente se siente mal con la situación, por lo tanto, tomó la decisión”.

Heber responsabilizó al Frente Amplio (FA) por la existencia de la organización criminal que integraba Astesiano: “Desde el 2013 en el gobierno que el FA estaba, pasaban y hacían esto sin que ellos percibieran absolutamente nada. Son los responsables de que esta organización haya crecido”. Según el ministro del Interior, en el FA deberían “callarse la boca” y “asumir la culpa” porque no fueron “eficaces” en combatir a esta organización criminal.