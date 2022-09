Hace unos días Luis Alberto Heber, ministro del Interior, volvió a atribuir el aumento de violencia “en algunos barrios” al “éxito en el combate al narcotráfico”. Aunque los datos muestran que donde hay más homicidios es donde menos incautaciones hay, para el ministro la escalada de la violencia se debe al “cierre de bocas”. Los homicidios en Uruguay aumentan desde el último trimestre de 2021. En el primer semestre de 2022 aumentaron 39%.

Para Heber, la “mayor violencia en algunos barrios” se debe al “éxito en el combate al narcotráfico”. Para el ministro, hay una “guerra permanente contra el narcotráfico”.

Este martes habló en rueda de prensa sobre los homicidios y el aumento de la violencia. Para el ministro, el senador “dijo que era inaceptable lo de los homicidios, no habló de inseguridad”. “Sobre esta situación de los homicidios yo coincido con él: nosotros no la aceptamos y luchamos para que eso no sea así”, indicó. Y agregó que “lo que pasa es que gran parte de los mismos son producto de las disputas territoriales que las bandas de narcotráfico que ya tenemos identificadas, que se disputan zonas”.

Usó como ejemplo un doble homicidio que hubo en La Teja el jueves pasado, en el que dos jóvenes de 18 y 20 años fueron acribillados. “Los otros días hubo un doble homicidio en una boca de pasta base”, señaló. Y acotó: “Nosotros no podemos prever esa situación porque no tenemos suficiente información previa para tratar de evitar ese tipo de homicidios”.

Además, indicó que “esta situación va de la mano de que la seguridad en el país no es un tema únicamente del Ministerio del Interior”. Por eso, dijo que están trabajando en “un proyecto de coordinación con otros ministerios” para encarar el tema.

Heber enfatizó en que la seguridad no depende sólo de la cartera que dirige: “Yo cuando hablo de inseguridad digo que las causas del delito, de la inseguridad, es una causa que excede al Ministerio del Interior. Que tenemos que trabajar en conjunto con el Mides [Ministerio de Desarrollo Social], Educación, Salud, deporte.

“Todo es una acción del Estado en conjunto”, destacó, y remarcó que “la Policía previene el delito y reprime el delito, eso no es la solución a las causas que llevan a la gente a delinquir”. “Las causas son temas culturales, sociales y lo tenemos que atender con muchas carteras”, afirmó Heber.

El ministro destacó que “los delitos que se cometían justamente para comprar drogas y que habían crecido junto al narcotráfico”, como son “los hurtos, rapiñas y abigeato”, desde la cartera “nosotros hemos dado un golpe importante porque estamos viendo que mes a mes disminuyen”. Heber destacó que van a informar los números sobre todo de los delitos de “la gente que camina por la calle y que no está vinculada al delito” y que “lamentablemente a veces se ve involucrada producto de esas disputas que hay por el territorio por parte del narcotráfico”.

Por otra parte, resaltó que la Policía tiene “inteligencia” a la hora de investigar. “Tanta inteligencia hay que hemos identificado a 45 organizaciones [criminales] que antes no se tenían”, aseguró, y planteó que se han “desmantelado” grupos delictivos.

Heber también habló sobre las expresiones de Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto, quien dijo que “los uruguayos merecen mejores condiciones de seguridad que las que están viviendo”. “Tiene que haber políticas que lleven a terminar esta situación que se está dando”, indicó Manini, que manifestó a Telemundo que “no hay límite de tolerancia” y que “es inaceptable” que haya “nueve, tres o dos” muertes violentas como han ocurrido en particular los fines de semana.