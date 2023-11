En la madrugada de este lunes un grupo de personas intentó explotar un cajero automático ubicado en un supermercado en avenida Italia y Santa Mónica, en Carrasco. El operativo fue frustrado porque la seguridad del comercio alertó a la Policía, que llegó mientras estas personas escapaban en dos vehículos. Se dio una persecución, pero, como desde los autos que escapaban tiraron miguelitos para pinchar las ruedas de los patrulleros, lograron darse a la fuga.

Uno de los vehículos utilizados fue hallado abandonado en Paso Carrasco. Tras tareas de investigación, se allanó una vivienda en Colonia Nicolich, Canelones, donde se detuvo a siete personas, que luego fueron imputadas. Entre ellas, hay dos ciudadanos chilenos, conocidos por ser los impulsores en la región de este modus operandi para robar cajeros automáticos. Uno de ellos tiene además una requisitoria en Chile.

También se detuvo a una persona, de iniciales FF, que estuvo preso en 2019 por estar vinculado a un cargamento de 800 kilos de cocaína que fueron incautados en Parque del Plata, Canelones, en el marco de la operación Varsovia. Se estima que este cargamento estaba vinculado a Sebastián Marset. A su vez, estaba requerido desde diciembre de 2022 por delitos asociados al narcotráfico. Este hombre estaba vinculado a la operación Adamante, en la que se incautaron 444 kilos de cocaína que venían en una avioneta para ser descargados en un campo en las proximidades de las termas del Arapey en Salto. La Fiscalía de Estupefacientes de primer turno, a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, investiga este caso. Por esta causa, el hombre, de 32 años, fue imputado por organización de tráfico de drogas y se dispuso su prisión preventiva.

Además de estar vinculado a Marset, se presume que esta persona mantuvo al menos dos reuniones con el narcotraficante que está prófugo y que llevó al gobierno a una crisis política por las vinculaciones institucionales asociadas al trámite de su pasaporte.

Este miércoles, el Ministerio del Interior organizó una conferencia de prensa que estuvo a cargo de Mario D’Elía, jefe de Policía de Montevideo, para informar sobre este caso.

En rueda de prensa, D’Elía indicó que efectivamente “tenía una requisitoria pendiente” y por eso “derivamos el caso de inmediato”. “Como comprenderán no puedo dar demasiados detalles de esa población, pero sí puedo vincular a esta persona [con Marset] porque es público y notorio”, señaló. “Esta persona fue formalizada como una de las personas partícipe de ese hecho. El resto de la investigación no está en manos de la Jefatura de Policía de Montevideo y no sería oportuno hacer comentarios al respecto”, concluyó.

La operación Adamante y la operación Varsovia

La operación Adamante fue en diciembre de 2022. Se imputó al piloto de la avioneta, de origen boliviano, por importación de transporte de sustancias estupefacientes y un delito aeronáutico. A los dos uruguayos se los imputó por complicidad en la organización del narcotráfico. Se dispuso la prisión preventiva de todos mientras continúa la investigación. Además, hay otras tres personas requeridas, una de ellas es la que ahora está imputada por el caso. En aquel momento, el exministro del Interior Luis Alberto Heber adelantó que al menos dos de los imputados tenían vínculo con Marset, aunque aclaró que no sabía si ese cargamento estaba relacionado con este narcotraficante.

La operación Varsovia fue en agosto de 2019 y también fue vinculada a Marset. Por este caso, FF estuvo preso por tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte. El hallazgo se dio luego de una alerta que advirtió que se iba a atravesar el país en dirección a Montevideo para trasladar la cocaína.