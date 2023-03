Mientras la fiscal Gabriela Fossati se encuentre de licencia médica sus casos estarán a cargo del fiscal de Flagrancia del 9º turno, Fernando Romano, incluyendo la investigación que involucra al exjefe de seguridad de Presidencia Alejandro Astesiano. Al respecto Romano dijo este martes que no espera avanzar mucho en el caso más allá de la audiencia de formalización al excónsul que se hará esta tarde.

Romano destacó en diálogo con Doble click que, además de asumir el caso Astesiano, debe continuar con el trabajo de su turno de la fiscalía y asumir todos los casos de Flagrancia que lleguen en el turno de Fossati, y todo deberá hacerlo sin aumento de recursos humanos. Aseguró que toma el caso Astesiano “tranquilamente” y comentó que “un fiscal que está ingresando como subrogante no puede hacer mucho, en la medida en que todo lo que haga puede ser incluso perjudicial para la causa. Uno puede hacer algo, pero hay que tratar de de respetar a la colega en todo lo que está haciendo y dar lo que se puede hacer en estos en estos días”.

Sobre el trabajo de la fiscal Fossati y la exposición mediática que ha tenido Romano prefirió no emitir comentarios. “Me parece que sería de muy mal gusto que yo opinara sobre una colega que ha hecho un trabajo durante un tiempo determinado, que la opinión pública juzgará. Yo en relación a la causa de ella no he tenido conocimiento, salvo lo que sale en la prensa”.

A diferencia de Fossati, Romano cree que el fiscal de Corte, Juan Gómez, ha demostrado su respaldo a los fiscales: “Nosotros del fiscal de Corte tenemos todo el respaldo, yo por lo menos me siento muy respaldado por el fiscal de Corte. La institución, dentro de los recursos que tiene y dentro de las posibilidades humanas que tiene, hace todo lo que puede”. En este sentido comentó el pedido que ha hecho Gómez sobre la venia de 25 nuevos fiscales, que todavía no fue votada en el Senado.

Sobre la posibilidad de que Fossati pida explícitamente ser removida del caso Astesiano, Romano dijo que no le consta que sea así, pero en todo caso sería decisión del fiscal de Corte. “Si el fiscal de Corte tomara la decisión de aceptar lo que ella manifiesta, o lo que presuntamente manifiesta, lo primero sería colocar al fiscal subrogante, yo en este caso, a cargo del caso Astesiano”, acotó.

“La otra vez no aceptó el apartamiento de ella, y no sé si en este caso lo va a aceptar, pero si lo aceptara, el primer camino que tiene es que el fiscal subrogante natural siga el trabajo de la doctora en el caso Astesiano, salvo que el fiscal de Corte entienda que tendría que ir a otra fiscalía. Pero esto no lo sé. Eso lo va a definir el fiscal de Corte en su debido momento, cuando la fiscal se reintegre al trabajo luego de finalizada la licencia médica”, explicó Romano.

Las denuncias por difamación

Además de ser su fiscal subrogante, Romano es el fiscal que investiga la denuncia que hizo Fossati contra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y otras personas por difamación e injurias y al respecto dijo que la está “analizándolo”. “Tengo que ver, juntándome con el material, libertad de expresión, libertad de pensamiento. Estoy analizando la conducta de cada uno. Uno es un dirigente político de relevancia, presidente de la oposición; después tengo dos periodistas, el señor [Alberto] Grille, que es el director de Caras y Caretas, y el otro periodista, que aparentemente fue el que facilitó el audio y que tenía la conversación [con Fossati], y después tengo dos o tres tuiteros. Evidentemente son tres situaciones distintas”, detalló.

Agregó que existe la posibilidad de citar a los involucrados en el caso, pero eso es algo que todavía no definió. De hecho, remarcó que uno de los caminos posibles es que al analizar el caso “no vea delito y bueno, se rechaza” continuar con la investigación. “También podría diligenciar, citar, tomar declaración y entender que no hay delito y archivar, y también la persona que se siente afectada por el archivo puede presentarse ante un juzgado y solicitar el reexamen del caso”, agregó.

La exposición de Fossati

Romano fue consultado sobre cómo es el trabajo de los fiscales en un caso con tanta exposición, que involucra a Presidencia de la República, y en el cual la prensa ha accedido a varias partes de la carpeta investigativa. El fiscal dijo que no ha tenido un caso de estas características, pero que confía en lo dicho por Gómez en cuanto a que se revisó quién accedió a la carpeta y no se encontró nada fuera de lo normal.

Sobre el papel que juega Fossati en la investigación, admitió que es un “tema complicado, muy complejo para una persona que, más allá del equipo, es la que da la cara permanentemente. La situación de una persona que está expuesta así es compleja. De todas maneras, cada uno lo elabora, lo procesa, y creo que estamos cada uno de los fiscales con la capacidad para revisar el caso, más allá de la dificultad que este caso tiene. Yo creo que la fiscal Fossati es muy capaz”.