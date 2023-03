La difusión en el programa Legítima Defensa de un audio con apreciaciones de la fiscal Gabriela Fossati sobre el caso Astesiano, tales como que la investigación judicial “no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes” y “a nadie le interesa la justicia”, así como su posterior certificación médica por 15 días, provocó “alarma” y “preocupación” en el Frente Amplio (FA).

El senador Daniel Caggiani dijo a la diaria que el audio, que fue enviado por la fiscal al periodista Carlos Peláez, “pone en tela de juicio el resultado de toda la investigación y el último acuerdo que ha hecho la fiscal con uno de los involucrados”, en referencia al acuerdo abreviado con el exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, condenado a cuatro años y medio de penitenciaría por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.

Caggiani manifestó que “también queda la duda acerca de cuánto de todo esto seguimos sin saber, quiénes son los responsables últimos, quiénes son los demás integrantes de la asociación para delinquir”. El contenido del audio, sostuvo, es “un elemento que nos preocupa y nos alarma”. En su conversación con Peláez, Fossati dijo que “quienes tienen que preocuparse por limpiar la situación” por “lo único que se preocupan es por tratar de tapar”. La fiscal expresó que hubo “filtraciones de información” de “todos los ministerios”, Presidencia y Fiscalía.

Para Caggiani, esto último “se da de bruces con lo que ha sido el discurso oficial del gobierno”, que “públicamente ha dicho que ha realizado los máximos esfuerzos para que se llegue a las últimas consecuencias”.

En tanto, el senador del FA José Carlos Mahía dijo a la diaria que es “insólito” que Fossati “termine en el mismo ritmo de chats que los acusados y que nos enteremos de sus dichos por la misma vía”, aunque sostuvo que ese “no es el fondo del asunto”. A su entender, resulta “sorprendente” que, “habiendo dicho lo que dijo” en el audio sobre “responsables en el Poder Ejecutivo que querían tapar la investigación”, el único indagado por un delito de encubrimiento hasta ahora “sea un integrante de la oposición”, en referencia a Gustavo Leal.

Por su parte, la senadora frenteamplista Sandra Lazo dijo a la diaria que en el audio Fossati marca “algunas cosas que revisten un carácter muy grave”. “Decir que los encargados de colaborar son los que también tienen intereses en tapar y que no se sepa la verdad, creo que trasciende lo político partidario”, expresó, y añadió que las derivaciones del caso Astesiano “empiezan a permear a toda la sociedad”.

Si bien aclaró que no tiene dudas sobre “la capacidad y la independencia técnica” de la fiscal, Lazo sostuvo que “hay que tener cierto temple para ejercer determinados roles” y, en este caso, “creo que realmente le ha tocado un rol que la trasciende”. Asimismo, cuestionó que por el momento “seguimos sin tener responsabilidades políticas”, y aseguró que el audio “habla de responsabilidades políticas”, de lo contrario, “no estamos entendiendo qué es lo que está sucediendo”.

La posibilidad de un nuevo fiscal

El fiscal de Corte, Juan Gómez, analizará el contenido del audio y evaluará los pasos a seguir. Durante parte de la grabación Fossati aduce que no tiene “respaldo” de Gómez, a quien acusa de “no tener palabra” por “incumplir” con relación a su traslado a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.

Consultado sobre la opción de que otro fiscal continúe con la investigación, Mahía puntualizó que “eso es una potestad” de Gómez, aunque señaló que “evidentemente” tanto las declaraciones como las acciones de Fossati “la alejan de la causa”. “Ella misma no quiere estar, entonces, no veo margen para que pase otra cosa. Con todo lo que dijo se aparta sola”, expresó. Asimismo, pidió a la Fiscalía que “asegure que la investigación no va a estar inhibida por piedras que se pongan en el camino”.

Al respecto, Lazo señaló que es la segunda vez que Fossati muestra que “no está cómoda en este caso”; a su parecer, la fiscal “no está en condiciones –yo diría– emocionales para llevar adelante esto”. Sin embargo, reiteró que no duda de su independencia técnica y apuntó que le corresponde a la Fiscalía “mirar con atención lo que está sucediendo”.

Caggiani coincidió en que un eventual apartamiento de Fossati de la investigación judicial es resorte exclusivo de la Fiscalía. No obstante, afirmó que desde el punto de vista institucional el audio divulgado recientemente “es un tema muy, muy, muy delicado”, porque “pone en tela de juicio la posibilidad de llegar hasta las últimas consecuencias en una investigación que nos dejó a todos con muchas interrogantes, que nos dejó a todos más que sorprendidos por la celeridad con la que se terminó queriendo cerrar el caso”.

Para Caggiani, a partir de la difusión del audio, sería “bueno y saludable” que Fossati retirase la denuncia penal por difamación e injurias que presentó contra el presidente del FA, Fernando Pereira, y contra el director de la revista Caras y Caretas, Alberto Grille, entre otras personas.