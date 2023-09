El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó este jueves que otra persona condenada por narcotráfico fugó del régimen de prisión domiciliaria.

El hombre había sido excarcelado tres meses después de recibir una condena por delitos de narcotráfico de cuatro años y siete meses y se dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria sin colocación de tobillera.

La decisión, tomada por la jueza de Crimen Organizado de 1° turno, Adriana Chamsarián, fue definida tras recibir documentación en la que se argumentaba sobre el estado de salud del condenado, por lo que ahora se está investigando la autenticidad de esos documentos.

“Es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Muchos recursos, escuchas y seguimientos para presentar a la Justicia pruebas contundentes, para que luego se determine prisión domiciliaria sin tobillera. No es falta de prudencia. No es invadir competencias. Es indignación. No vamos a bajar los brazos”, expresó el ministro del Interior en su cuenta de X, ex Twitter.

Se fugó otro peligroso narcotraficante con prisión domiciliaria sin tobillera.



Había sido condenado a 4 años y 7 meses de prisión en 2022, pero fue excarcelado 3 meses después por la jueza Chamsarián.

Pedimos que rápidamente se analizaran estas condenas domiciliarias pero no… — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) September 21, 2023

A todo esto, la fiscal especializada en Estupefacientes de 1° turno, Mónica Ferrero, avanza en la investigación para determinar en qué casos actuó la organización criminal que a través de presentación de documentos falsos del Comisionado Parlamentario y certificados médicos adulterados logró la prisión domiciliaria de Juan Antonio González Bica, quien fugó a fines de agosto, tras romper su tobillera.

Juan Antonio González Bica fue detenido el 12 de junio de 2022, en el marco de la Operación Pitágoras, en la que se incautaron 423 kilos de cocaína y pasta base que trasladaban en una falsa ambulancia por la ruta 8 desde Cerro Largo a Montevideo.

La organización fue desbaratada a principios de setiembre, tras una denuncia realizada por el comisionado parlamentario que encontró varios documentos falsificados que simulaban haber sido elaborados por él, principalmente recurso de Amicus Curiae, donde ante determinadas situaciones de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, el comisionado se presenta al juzgado para pedir un régimen diferente a la privación de libertad.

Por esa causa, fueron imputados la abogada de González Bica, Mercedes Acosta, Matías Campero, un secuestrador y estafador que había logrado su propia prisión domiciliaria falsificando documentación y se hacía pasar por médico y otra persona que fue beneficiada por la organización.

El tema fue tratado entre el ministro Heber y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, quien recibió un listado con unas 50 órdenes de prisión domiciliaria para personas imputadas por narcotráfico dispuestas en 2023, para que se revise la autenticidad de los documentos presentados en esos expedientes.