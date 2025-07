El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo fue condenado a 15 años de penitenciaría por el Juez de Distrito Rossie Alston Jr, del Tribunal de Distrito Este de Virginia, luego de que llegara a un acuerdo con la Fiscalìa por el que se declaró culpable por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional. La fiscalía estadounidense del distrito Este de Virginia logró evidencia para probar que Vassallo movió más de once millones de dólares a través de bancos estadounidenses, según un comunicado del departamento de Estado.

La participación del mercado financiero estadounidense en el mecanismo montado por el tesorero de Marset, conocido como “capitán”, fue lo que habilitó a Estados Unidos a pedir la extradición del uruguayo de 46 años, quien fue detenido en agosto de 2023 en un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas en Alto Paraná, que implicó más de diez allanamientos en la zona de Ciudad del Este, desde donde operaba Santoro hasta febrero de 2022, cuando la Operación A Ultranza desbarató la organización criminal liderada por Sebastián Marset. Tras el operativo A Ultranza, Santoro Vassallo cruzó la frontera hacia Brasil y se radicó en Foz do Iguaçu, desde donde se detectaron varios movimientos bancarios. Permaneció detenido la espera de ser extraditado en la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandiyyú hasta julio de 2024. Si bien el delito por el que era investigado prevé una pena máxima de 20 años, el acuerdo que alcanzó con la fiscalía estaodunidense le permitió reducirlo a 15 años.

La investigación a cargo de los fiscales federales adjuntos Anthony T Aminoff y Catherine Rosenberg, constató que movió más de 11 millones de dólares en cinco meses, a través de los bancos norteamericanos. Entre los movimiento detectados, los fiscales captaron una crédito a favor de Marset por 17 millones de euros por un ùnico envío de cocaína a Europa. El mecanismos montado por Santoro Vassallo involucraba al menos siete empresas de diferentes rubros a través de las cuáles movía el dinero con facturas falsas.

“Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación del producto del narcotráfico y utilizaban mensajeros para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir este dinero ilícito en el sistema bancario internacional. El dinero era dirigido mediante transferencias bancarias. Santoro indicaba que los fondos fueron girados en dólares a sucursales de bancos estadounidenses”, señala la información divulgada por el departamento de Estado. Entre las conversaciones encriptadas por medio de la aplicación Sky ECC se da cuenta de movimientos de dinero entre múltiples cuentas de terceros desde las sedes europeas de bancos estadounidenses a sus sucursales en varios países de América del Sur, además de contar con fotografías enviadas para facilitar o registrar la operativa.

Además, señalaron que el uruguayo “ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante el uso de empresas no relacionadas, todas registradas como activas en industrias diferentes y no relacionadas, registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultaba el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias” y recibía como pago un porcentaje del dinero transferido. La investigación logró detectar dinero y bienes de Vassallo que fue embargado por 11 millones 537 mil 860 dólares.

Santoro Vassallo, que tiene antecedentes por trata de personas, pertenecía al círculo íntimo de Marset y fue uno de los cuatro miembros de la organización que viajó con Marset a Dubái en abril de 2021. Sin embargo, tras el acuerdo que alcanzó con la Justicia estadounidense Marset lo calificó como “sapo” y le adjudicó la responsabilidad de los delitos de lavado. “A esos malditos gringos no les tengo ni un pelo de miedo, les dejo bien claro [...] que yo jamás en mi puta vida ni siquiera he hablado de ustedes, para mí no existen. Lo que haya hecho el sapo de Federico Santoro mediante cuentas bancarias lo hizo él, ese no era mi trabajo. Si él se convirtió en sapo ahora, que tenga los huevos para asumir que ese era su trabajo. Yo no soy cambista; yo manejo mi rubro bien manejado y no me meto en los trabajos de otros. Nunca le pregunté ni siquiera cómo bajaba el dinero. Así que si lo hacía de Estados Unidos, China o Chile, como dicen, a mí me chupa tres huevos, a mí me chupa tres huevos, yo no lo hice, por lo tanto no he cometido ningún delito en los Estados Unidos”, expresó Marset en un audio divulgado en junio de este año.

Santoro Vassallo es señalado como el encargado de conseguir traslado y alojamiento en Asunción a la tripulación venezolana e iraní que viajaba en el Boeing 747 que fue retenido en Buenos Aires con 750.000 dólares en cigarrillos provenientes de la tabacalera Tabesa, perteneciente al expresidente Horacio Cartes. “Santoro se encargó de recibir, a favor de la organización criminal y por indicación de Sebastián Marset, maletas o bolsones cargados de fajos de billetes de dólares americanos, euro y otro tipo de moneda, en concepto de pago por las cargas de clorhidrato de cocaína enviadas al extranjero”, señala la investigación de la Policía paraguaya, que derivó en la Operación A Ultranza. Santoro era propietario de un establecimiento rural a orillas del lago Acaray, que era utilizado por la organización de Marset para ocultar embarcaciones y vehículos de alta gama.