El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió este lunes en una rueda de prensa a las repercusiones violentas que se desataron en México tras un operativo que llevaron adelante las fuerzas de seguridad federales, que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, apodado el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más grandes de México dedicadas al narcotráfico.

Negro puntualizó que en América Latina existen “diferentes niveles en cuanto a la presencia de la criminalidad organizada”. En ese sentido, puntualizó que “México es un país muy afectado por todo lo que respecta al crimen organizado, y lo viene sufriendo y padeciendo como Estado hace décadas”. Agregó que, “felizmente”, “Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México y, por lo tanto, la preocupación que tenemos que tener es alta, es mucha, pero no es similar el caso de México al de Uruguay, lo cual también nos deja bastante tranquilos en ese sentido”.

El jerarca dijo que Uruguay siempre está “alerta y expectante a lo que puede ser el desarrollo o el despliegue de la criminalidad organizada, sobre todo en la región”. En esa línea, puntualizó que es un país “pequeño”, pero que “está en el medio de dos gigantes”, en referencia a Brasil y Argentina, por lo que el Ministerio del Interior siempre está “atento a cómo conjurar cualquier tipo de peligro que puedan representar organizaciones criminales en la región”.