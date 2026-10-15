Festival gastronómico Aromas y Sabores reunirá a chefs nacionales y de Brasil, Argentina y España

La 17ª edición se celebrará el 23 y 24 con clases de cocina en vivo, degustaciones y una feria de productores locales.

La Corporación Gastronómica de Punta del Este realizará el viernes 23 y sábado 24 la 17ª edición del Festival Gastronómico Aromas y Sabores, una propuesta que busca revalorizar el producto local como base de la gastronomía uruguaya. El encuentro tendrá lugar en The Grand Center, ubicado en la parada 10 de Playa Brava, de 12.00 a 17.00, y reunirá a chefs nacionales e internacionales, productores y público interesado en la cocina.

Declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo y de interés departamental por la Intendencia de Maldonado, el festival se consolida como uno de los eventos culinarios más destacados del país y la región. Desde su primera edición, en 2007, la iniciativa promueve “el intercambio cultural y profesional donde chefs comparten sus conocimientos, técnicas y experiencias con profesionales, estudiantes y amantes de la cocina”, indica la gacetilla.

La vicepresidenta de la Corporación Gastronómica de Punta del Este y jefa de cocina del parador La Huella en José Ignacio, Vanessa González, dijo a la diaria que se busca que los chefs invitados nacionales e internacionales “adapten las recetas originales de los platos a presentar a los productos locales, como la pesca artesanal, proteínas de origen terrestre, los vegetales de estación, los quesos y las mieles”.

Además, dijo que la idea es “generar unión gastronómica” y lograr que “el producto local esté sobre la mesa”, para que turistas, visitantes y residentes “conozcan la línea en que los gastronómicos vienen trabajando hace años”. También destacó la importancia a nivel gastronómico y turístico de eventos en el balneario como el Festival Nacional del Chivito y el Pacto Océanico del Este, celebrados a fines de setiembre y este mes, y señaló que con Aromas & Sabores “se culminan los festivales importantes en el balneario”, y expresó su expectativa de que la próxima temporada sea “igual o mejor que la pasada”.

Clases en vivo con chefs nacionales y de Brasil, Argentina y España

Durante las dos jornadas habrá clases magistrales y demostrativas en vivo de cocina, de media hora, en las que cada chef “comparte no solo sus recetas y conocimientos, sino también parte de su trayectoria y los productos emblemáticos de sus regiones”. Además, habrá degustaciones de productos y una feria en la que productores locales exhibirán y ofrecerán sus productos, con la “posibilidad de degustar productos auténticos y de alta calidad, promoviendo así el consumo responsable y el conocimiento del territorio”.

Entre los chefs invitados se encuentran la brasileña Janaina Torres, los argentinos Pamela Villar, Lele Cristóbal y Pedro Lambertini, el español Javier Rodríguez y los uruguayos Florencia Courreges, Federico Desseno, Pedro Kapacevich y María Elena Marfetán. La propuesta incluye, además, las charlas “Pescando transformaciones”, de las uruguayas Diana Cervantes y Micaela Trimble, y “Educocina”, del uruguayo Diego Ruete. Los horarios y días en que estarán se anunciarán en las redes de @corporacion.gastronomica.

La participación de los cocineros será honoraria, en línea con el objetivo de impulsar la formación, el intercambio y el desarrollo de la cultura gastronómica. A través de las demostraciones y las actividades con productores, el festival busca “poner en valor los ingredientes y las tradiciones culinarias de distintas regiones”. Las entradas están disponibles en RedTickets, con un costo de $ 880 para los dos días o $ 550 por cada día.

Otro evento gastronómico llega este sábado

El festival Punta del Este Food & Wine celebrará su décima edición este sábado 17, desde las 12.30, en el restaurante Narbona, organizado por Gabriel Bialystocki. En esta edición, Río de Janeiro (Brasil) tendrá una participación especial con una delegación encabezada por la secretaria municipal de Turismo de la ciudad de Río de Janeiro, Daniela Maia, y las chefs Katia Barbosa, Jéssica Trindade y Monique Gabiatti. En tanto, desde Buenos Aires llegarán Juan Gaffuri, Nicolás Díaz Rosaenz, Maru Botana y Félix Babini.

Mientras que la cocina uruguaya estará representada por profesionales de Montevideo, Punta del Este y José Ignacio, entre ellos Marco Díaz Brady, Facundo Lodeiro, Majo Cuello, Pilar Ilarraga, Astrid Acuña, Matías Sanjurjo, Leonardo Etxea, Jonathan Amarilla, Fabrizio Sergio, Ita Pereyra Goday y Mauricio Eraso. La propuesta también incluirá una selección de vinos de bodegas nacionales y etiquetas de Argentina, Chile, España y Francia.

Además, contará con un área VIP de capacidad limitada para 200 personas, que ofrecerá bocados de Black River Caviar, handrolls —variante del sushi de origen japonés— preparados por los maestros cocineros de sushi y cocina japonesa de Norimoto, primer bar de handrolls en Uruguay, y un asado del chef uruguayo Santiago Inzaurralde. Las entradas están en RedTickets, y hay descuentos con tarjetas de Itaú de hasta un 25%.