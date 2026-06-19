Mides apela a la voluntad de empresas de Maldonado para contratar a personas en situación de calle

La preocupación por el aumento de la población en situación de calle en el departamento, que según datos oficiales ronda las 300 personas, motivó una reunión entre las gremiales que integran la Mesa de Enlace Empresarial y Turístico de Maldonado y la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Paula Caballero.

En la instancia, que tuvo lugar en la sede de la Cámara Empresarial de Maldonado, las gremiales plantearon “la necesidad de contar con un plan de trabajo” para atender de forma coordinada las distintas aristas de este problema social que requiere de “respuestas específicas y sostenidas”, resumió la cámara en un comunicado institucional.

A juicio de los empresarios, la estrategia nacional que presentó el gobierno en abril “no se ha visto en el día a día de Maldonado”, pese a la articulación entre las instituciones públicas del Centro Coordinador de Emergencias Departamental y a la ampliación de los cupos en dispositivos del Mides durante el denominado plan invierno.

Aunque entienden que el tema convoca a toda la sociedad, las gremiales consideraron que los organismos públicos deben implementar “acciones concretas, dado que son los que cuentan con las herramientas, recursos y equipos técnicos necesarios”. Por esa razón pidieron información a Caballero sobre cómo se está gestionando la estrategia nacional en el territorio departamental.

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Durante el encuentro, también estuvo sobre la mesa el caso de las personas privadas de libertad que egresan de la cárcel de Las Rosas, un centro de reclusión regional, y permanecen en el departamento sin revinculación con sus familiares ni ciudades de origen. Estas personas suelen deambular por las calles o asistir al centro de evacuación instalado en la Ruta 39. Sobre este último, hay un planteo formal de la comisión de los barrios Hipódromo, Villa Hípica y Monte Hermoso para que sea trasladado.

En una rueda de prensa, Caballero dijo comprender los problemas de convivencia que se generan en estos casos e informó que se intentará coordinar con autoridades del centro carcelario en cuanto a la situación de los liberados, que promedian las cinco personas por día. También aclaró que, si bien la intención es que las personas que asisten al centro de evacuación permanezcan allí durante el día, son libres de circular hacia donde deseen.

Con base en el trabajo que los equipos del Mides desarrollan con los usuarios de los diferentes refugios y centros de evacuación, la jerarca añadió que se han identificado perfiles de quienes están en condiciones de volver al sistema laboral. “En muchos casos ya están transitando experiencias de formación de empleo”, incluso por convenio con la propia Cámara Empresarial, al tiempo que otras personas que se encuentran “por fuera de los sistemas” podrían acceder a un empleo con seguimiento.

Para el caso, Caballero planteó la importancia de que los sectores de comerciantes y empresarios contribuyan con la generación de empleos para personas que, según relevamientos del Mides departamental, están en condiciones de insertarse en el mercado laboral. “Necesitamos contar con las diferentes voluntades empresariales”, declaró Caballero al Canal 2 de San Carlos, en cuanto a esta estrategia de revinculación que forma parte de las denominadas “tres v” de la estrategia nacional (vínculo, vivienda, vida).

Por otra parte, comentó que algunas patologías y adicciones dificultan la reinserción de muchos usuarios de los dispositivos, pero recordó que se está trabajando con el sector salud en un plan de salud mental específico. “Tenemos la posibilidad de que los equipos del Mides realicen ese acompañamiento que las empresas nos piden para revincularlas laboralmente”, indicó Caballero.

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La jerarca resaltó “el buen diálogo e intercambio” mantenido con el sector empresarial hasta el momento, y la importancia de continuar articulando estrategias entre los organismos públicos y privados. En el mismo sentido, la Mesa de Enlace Empresarial y Turístico de Maldonado se comprometió a continuar promoviendo “instancias de intercambio que permitan avanzar en soluciones para una problemática que involucra a toda la comunidad de nuestro departamento”, indicó la Cámara.

En el encuentro participaron representantes de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, Bureau Punta del Este, Corporación Gastronómica de Punta del Este, Centro de Hoteles de Punta del Este, Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, Central Patronal de Taxis de Maldonado, Cámara Inmobiliaria de Punta del Este – Maldonado, Centro Comercial e Industrial de Piriápolis, Comisión del Centro y Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado, todas integrantes de la Mesa de Enlace.