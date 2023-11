Una de las promesas de campaña más repetidas por Javier Milei fue la privatización de varias áreas públicas para achicar la intervención del Estado. Según comentó el presidente electo de Argentina en una entrevista este lunes en radio Mitrese mantiene firme en su idea de que “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado”.

El ultraderechista dijo que tiene en vista dos áreas claves para la privatización: el sector energético y los medios públicos. “Nosotros consideramos que la televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. De hecho, durante la campaña el 75% del tiempo que se habló sobre nuestro espacio se lo hizo de una manera muy negativa, levantando mentiras y abonando la campaña sucia, la campaña del miedo, yo no adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto”, dijo Milei. En esta línea enfatizó que tanto la televisión pública, como la radio Nacional y la agencia de noticias Télam serán privatizadas.

Milei fue consultado sobre el destino de YPF, la empresa de energía que se dedica a la explotación, destilación, distribución, producción y venta de energía eléctrica, gas, petróleo y otros derivados de los hidrocarburos. “En el caso de YPF primero la tenés que recomponer”, dijo el líder de La Libertad Avanza.

Según Milei, desde que el gobernador porteño Axel Kicillof “decidió estatizarla con un prejuicio de 16.000 millones de dólares” generó “el deterioro de la empresa en términos de resultados para que valga muchísimo menos que en el momento que se la expropió”. El libertario explicó que buscará racionalizar su estructura, hacer que genere valor y se la pueda “vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.

Consultado sobre la privatización de la educación y salud, temas manejados en campaña, Milei lo descartó. Aseguró que es “falso” que él dijera que los privatizaría porque “la educación y la salud son dependencias de las provincias”. Sobre su idea de entregar vouchers para la educación y la salud, afirmó que “no es algo que está en la agenda de hoy”.

Asimismo, aseguró que entre sus primeros movimientos legislativos estaría la derogación de la actual ley de alquileres, para que pase a regirse por el código civil, en el entendido que es un contrato entre dos privados.

“Todas nuestras medidas están apuntando a recomponer el equilibrio económico financiero sin causar daño hacia los argentinos y siempre teniendo un renglón especial para los sectores más vulnerables”, cerró Milei.

Más tarde, en radio Rivadavia el presidente electo profundizó en esta línea y dijo que también se privatizarán las obras públicas y que parte de su plan para achicar el costo del Estado será precisamente, “las obras públicas, llevándolas a cero”. Y aclaró que las que están en marcha se licitarán: “Pongamos que estás haciendo una obra, y esa obra está por la mitad. Hice la mitad de la ruta, bueno licito la otra mitad así el Estado no gasta más”.

El equipo de Milei

El libertario prometió reducir el gabinete a ocho ministerios y aún no están todos los nombres sobre la mesa, aunque él afirma que todo el equipo ya se encuentra trabajando. En la entrevista con radio Mitre confirmó varios cargos en la administración pública que aún estaban en duda y deslizó otros nombres.

“Vamos a sorprender con el equipo que estamos armando, estamos integrando a especialistas de diversos espacios, pero que tengan la convicción de cambiar la Argentina hacia la idea de libertad. Los más talentosos van a estar adentro, no importa de donde vengan, lo que importa es resolver los problemas de los argentinos. A mí los argentinos me votaron para resolver los problemas, no para hacer testeos de liberalismo en sangre”, resumió Milei.

Por ejemplo, anunció que su ministro de Justicia será Mariano Cúneo Libarona y detalló que Carolina Píparo se hará cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) junto “un profesional y colega, Juan Manuel Verón, que ha trabajado activamente en la reforma previsional de México”. De todas formas, sobre la reforma del sistema adelantó que el primer paso será “recomponer el desequilibrio, racionalizar todas esas estructuras y ponerlas en valor y después pasar a otros modelos, y todos los diseños tienen que preservar los derechos adquiridos”.

Entre otros nombres para su futuro gabinete mencionó a Florencio Randazzo, exministro de Interior y Transporte de Cristina Kirchner, aunque no especificó el cargo. De la misma forma habló de Javier Iguacel, Luciano Laspina y Guillermo Nielsen, como posibles integrantes de su gobierno. De forma similar, sostuvo que su asesor cercano Nicolás Posse tendrá un lugar preponderante en el gabinete y que ya decidió quién estará al frente de la Agencia Federal de Inteligencia, pero no brindó el nombre.