El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que en 2026 el salario mínimo aumentará un 23%, llegando así a dos millones de pesos, aproximadamente 535 dólares. “Dos millones, dos millones, hay que ponerlo así por redes”, dijo el presidente en una alocución en la que hizo el anuncio al lado del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y su hija, Antonella Petro, de acuerdo a lo que consignó el portal colombiano La Silla Vacía.

El incremento está muy por encima de la inflación y, según informaron medios locales, es el mayor aumento del salario mínimo en el país en 60 años. El monto está por encima del 16% que pidieron los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y triplica el número que habían propuesto empleadores, del 7,21%.

“Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad”, manifestó el presidente, quien reconoció que, eventualmente, “habrá una presión sobre los precios”.

A este tema se refirió el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, que, en un comunicado emitido por la entidad, cuestionó duramente la medida tomada por Petro.

“Como resultado de una decisión unilateral del gobierno, se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana, especialmente los relacionados con el efecto sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas”, expresó Mac Master.

En el texto recogido por la cadena CNN, el dirigente empresarial agregó: “La inflación es, sin duda, una de las variables que más afecta a los ciudadanos más vulnerables”. Y señaló que “en un momento en el cual el gobierno nos ha dicho que se encuentra en ‘emergencia económica’, se estima que cada 1% de incremento salarial genera 400.000 millones de pesos (unos 107.000 millones de dólares) de gasto de público adicional”.