Campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de noviembre.

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, advirtió que el alto al fuego en la Franja de Gaza se encuentra en un “momento crítico” y podría desmoronarse si no se avanza rápidamente hacia un acuerdo de paz permanente.

Durante su participación en el Foro de Doha, el jerarca catarí dijo que la situación actual sobre el terreno equivale a una mera “pausa” en las hostilidades, más que a un verdadero alto al fuego.

El jerarca del país árabe, que junto con Egipto y Estados Unidos fueron los principales mediadores entre Israel y la milicia islamista palestina Hamas, afirmó que un verdadero alto al fuego “no puede completarse a menos que haya una retirada total” de las fuerzas israelíes, junto con el restablecimiento de la estabilidad y la libertad de movimiento para los palestinos, ninguna de las cuales ni siquiera está cerca de materializarse en los hechos.

En una línea similar se expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, al afirmar que, sin una intervención oportuna de Estados Unidos, el proceso de paz corre el riesgo de estancarse por completo, en declaraciones consignadas por la cadena Al Jazeera.

Fidan afirmó que los altos funcionarios estadounidenses “deben intervenir de manera oportuna para que podamos pasar a la segunda fase; de lo contrario, podemos perder impulso”, y agregó que Hamas cumplió gran parte de sus obligaciones con relación al retorno de los rehenes israelíes.

Actualmente, únicamente el cuerpo de un cautivo permanece en Gaza, ya que todos los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos fueron entregados a las autoridades israelíes.

Las advertencias de los altos funcionarios de Qatar y Turquía se producen mientras los ataques israelíes sobre Gaza prosiguen, con unas 600 violaciones del alto el fuego en las últimas siete semanas, y con tres palestinos muertos el sábado en el último ataque israelí en Beit Lahia, situada siete kilómetros al norte de la ciudad de Gaza.

Según las autoridades gazatíes, las fuerzas israelíes mataron a más de 360 personas desde que comenzó el alto el fuego, el 10 de octubre. Entre los muertos hay al menos 70 niños, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y agregó que el alto al fuego “debe traducirse en verdadera seguridad para los niños, no en más pérdidas”.

Netanyahu dice que hablará con Trump sobre “cómo poner fin al régimen de Hamas en Gaza”

En una conferencia de prensa conjunta que ofreció en Jerusalén con el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que la primera fase del alto el fuego en Gaza está a punto de finalizar y espera pasar pronto a la segunda.

“Voy a hablar de ello con el presidente [Donald] Trump cuando me reúna con él a finales de este mes”, afirmó el jerarca israelí, y agregó que se enfocará en su reunión con el mandatario estadounidense en “cómo poner fin al régimen de Hamas en Gaza, porque es esencial para garantizar un futuro diferente para Gaza y un futuro diferente para nosotros frente a Gaza”.

“Hemos terminado la primera parte, como saben, la fase 1. Ya casi estamos”, afirmó Netanyahu. Tras el regreso del cuerpo del último rehén, el sargento Ran Gvili, “pronto esperamos pasar a la segunda fase”, afirmó Netanyahu, y dijo que cree que esta fase será más difícil.

Según informó The Times of Israel, Netanyahu dijo que la tercera fase del plan consistirá en “desradicalizar Gaza”, algo que, según él, “se hizo en Alemania” tras la Segunda Guerra Mundial. Netanyahu, además, aprovechó la ocasión para marcar su discrepancia con Merz respecto de su posición favorable al establecimiento de un Estado palestino, alternativa que el líder israelí rechazó en numerosas oportunidades”.

“Obviamente, tenemos un punto de vista diferente, porque el propósito de un Estado palestino es destruir al único Estado judío”, declaró Netanyahu. “Ya tenían un Estado en Gaza, un Estado de facto, y se utilizó para intentar destruir al único Estado judío. Creemos que existe un camino para avanzar hacia una paz más amplia con los estados árabes, y también un camino para establecer una paz viable con nuestros vecinos palestinos, pero no vamos a crear un Estado que esté comprometido con nuestra destrucción a nuestras puertas”, concluyó el primer ministro israelí.