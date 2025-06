En un mensaje publicado en Truth, la red social de la que es propietario, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en la noche del lunes que los gobiernos de Irán e Israel habían llegado a un acuerdo para poner fin al conflicto bélico que venían sosteniendo desde el 13 de junio.

El mandatario republicano dijo que el “alto el fuego total y completo” entrará en vigor dentro de las próximas 24 horas, cuando Israel e Irán hayan “reducido” sus ataques finales.

La publicación de Trump no aclaró del todo cuándo comenzará cada ejército a contener sus ataques, pero el fin de las hostilidades fue confirmado por funcionarios de los dos países.

“Quiero felicitar a ambos países –Israel e Irán– por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse ‘la guerra de los 12 días’”, escribió Trump.

Más temprano, Trump había dicho que el ataque iraní sobre la base estadounidense de Al-Udeid en Qatar había sido “muy débil”.

Además, en un mensaje que publicó en Truth, el mandatario agradeció a las autoridades iraníes por haber avisado con antelación del bombardeo sobre la instalación militar de Washington, lo que, según él, permitió que no se perdieran vidas, ni qataríes ni estadounidenses.

Tal como había expresado el sábado cuando aviones B-2 estadounidenses atacaron tres centrales nucleares iraníes, Trump dijo que dichas instalaciones quedaron “destruidas”.

“Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. Lo más importante es que se desahogaron y, con suerte, no habrá más odio”, agregó el presidente estadounidense en su mensaje. “Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo”, concluyó Trump.

El bombardeo sufrido de parte de Washington, sumado a los intensos ataques que viene intercambiando con Israel, había dejado al gobierno iraní en una situación extremadamente incómoda, con la necesidad de responder, para no mostrar debilidad, pero, a la vez, de manera moderada, como lo hizo, para no seguir escalando un conflicto que Teherán no tiene ninguna pretensión de expandir.

Fue así que el lunes el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó que lanzó un ataque con misiles contra la base aérea estadounidense de Al-Udeid en Qatar, de acuerdo con lo que informó la agencia de noticias iraní Tasnim.

Irán “no dejará sin respuesta ningún ataque a su integridad territorial, soberanía y seguridad nacional bajo ninguna circunstancia”, se expresó en el texto publicado por la fuerza militar iraní.

Según informó un funcionario israelí a Axios, al menos diez misiles fueron lanzados sobre la base estadounidense en Qatar.

La base aérea Al-Udeid está situada al suroeste de la capital, Doha, y es el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos, que dirige las operaciones militares de Washington en una extensa franja de territorio que se extiende desde Egipto hasta Kazajistán.

En la base atacada están destinados de forma permanente 10.000 soldados y, según lo que informaron desde el gobierno de Qatar, tal como hizo luego Trump, todos los misiles lanzados por los iraníes pudieron ser interceptados.

El máximo organismo de seguridad de Irán remarcó que los ataques con misiles contra la base estadounidense no representan una amenaza para el “amigo y hermano” pueblo de Qatar.

Luego de la acción iraní, el gobierno de Qatar comunicó que se reserva el derecho de responder directamente y bajo el derecho internacional.

Funcionarios estadounidenses informaron a la agencia Reuters que como consecuencia del ataque, llevado adelante con misiles de corto y medio alcance, no hubo muertos ni heridos.

Paralelamente, basándose en fuentes militares, The New York Times informó –lo que fue efectivamente confirmado posteriormente por Trump– que Irán notificó y coordinó sus ataques a la dependencia militar estadounidense en Qatar con la finalidad de minimizar las bajas.

Luego del ataque, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, dijo que su país no había sido el que había comenzado este conflicto y que no aceptaría ser blanco de ninguna de las partes bajo ninguna circunstancia.

“No nos someteremos al acoso de nadie. Esta es la lógica que rige a la nación iraní”, expresó el clérigo de 86 años, quien es la máxima autoridad de la república islámica.

Horas antes del anuncio de Trump, había transcurrido el décimo día consecutivo de intercambios de misiles entre Israel e Irán.

De acuerdo con lo que informó The Times of Israel, los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo activos y símbolos clave del gobierno iraní en Teherán, incluidas instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la cárcel de Evin –en la que se encuentran detenidos presos políticos– y el reloj de cuenta regresiva para la “destrucción de Israel” que existe en la capital iraní.

Voceros del Ejército israelí informaron que aviones de combate bombardearon el cuartel general y otras instalaciones de las fuerzas de seguridad interna de Irán y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán.

“Estas fuerzas están compuestas por varios cuerpos y comandos, y son responsables, en nombre del Ejército del régimen iraní, de la defensa nacional, la supresión de amenazas y el mantenimiento de la estabilidad del régimen”, declararon los voceros castrenses.

Otra oleada de ataques “extensos”, llevados a cabo por más de 50 aviones de combate israelíes, impactó “cuarteles militares del régimen iraní, centros de producción de misiles, sistemas de radar e infraestructura de almacenamiento de misiles” en el área de Teherán.

Mientras tanto, en Israel se reportaron algunos ataques con misiles de Irán. La mayor parte de ellos fueron neutralizados, excepto uno que cayó en una carretera cerca de la ciudad de Ashdod, en el centro-sur del país.

¿Qué pasa en Gaza?

Relegada en la agenda por el conflicto con Irán, la situación en la Franja de Gaza sigue siendo gravísima, con decenas de personas asesinadas todos los días, en particular en los puntos de distribución de alimentos que maneja una empresa privada estadounidense que trabaja en coordinación con las autoridades israelíes.

La siniestra mecánica se repite un día y el otro también, no en forma sistemática pero sí cotidiana. Soldados israelíes apostados relativamente lejos disparan siempre en dirección a grupos de hombres que van hacia los puntos de distribución.

Según lo dictado por las autoridades militares israelíes, los lugares en los que se distribuye la ayuda humanitaria en Gaza son cuatro: uno está situado en la parte central de la Franja, a lo largo del corredor Netzarim, y tres en el extremo sur, al oeste de Rafah, muy cerca de la frontera con Egipto.

Por supuesto, la decisión israelí de poner en esos lugares los centros de distribución no es casual: busca vaciar el norte del enclave palestino, que antes del 7 de octubre de 2023 era el lugar más poblado de Gaza.

La nueva lógica impuesta por Israel implica un enorme cambio estructural, ya que desde que dejaron de actuar en la zona la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y otras entidades internacionales con experiencia en el tema, en lugar de haber cientos de centros de distribución de alimentos en toda la Franja de Gaza, quedaron únicamente cuatro puntos, que además están mal conectados entre sí, para cubrir las necesidades elementales de prácticamente toda la población del enclave, que ronda los dos millones de habitantes.

En este contexto, en el que la idea última es forzar la salida de los gazatíes hacia otros países que estén dispuestos a recibirlos, este lunes el Ejército israelí dictó una orden de evacuación a los residentes de la ciudad de Jan Yunis, ubicada en el sureste de Gaza, a 20 kilómetros de la frontera con Egipto.

Bajo la amenaza de que quienes permanezcan en el lugar corren peligro de muerte, las autoridades israelíes les ordenaron trasladarse hacia Al Mawasi, a la misma altura que Jan Yunis pero sobre la costa del Mediterráneo, en un intento de movilizar de manera forzosa a un número de personas difícil de calcular, pero que ronda las 200.000, con la finalidad de “limpiar” la zona.