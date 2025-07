Este domingo, en una publicación en sus redes sociales, el presidente boliviano, Luis Arce, llamó a la unidad de la izquierda con vistas a las elecciones del 17 de agosto, en las que, de acuerdo a todos los recientes sondeos, los candidatos de la derecha van adelante.

“Antes que sea tarde: la unidad ahora o la derrota mañana. Reitero mi llamado a caminar en esa dirección a los partidos progresistas y de izquierda, tengan o no personería jurídica, a los movimientos sociales y los sindicatos, grandes y pequeños, del campo y la ciudad, […] pues para triunfar ante los enemigos de clase nos necesitamos todos y todas”, expresó el mandatario en su mensaje, que fue consignado por el diario paceño La Razón.

Arce dijo que “con unos [candidatos] habrá afinidad táctica, con otros, mayor compatibilidad estratégica, pero sin los unos y otros no habrá victoria táctica ni mucho menos perspectiva de avance estratégico”.

Los partidos de izquierda que fueron habilitados para participar en los comicios por el Tribunal Supremo Electoral son el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que impulsa la candidatura del exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo; Alianza Popular, que promueve al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. Los orígenes políticos de Rodríguez y de Copa se encuentran en el MAS, pero ambos dirigentes dejaron el espacio oficialista, que cayó en una profunda crisis en los últimos años, agudizada por durísimas luchas internas y la inestable situación general del país.

Según las últimas encuestas, el candidato mejor posicionado dentro de la izquierda es Rodríguez, cuyo porcentaje de adhesión varía entre el 8% y el 14% de las preferencias. Del Castillo y Copa tienen apenas el 2% de los apoyos. Primeros en todos los sondeos con mucha diferencia aparecen los derechistas Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, expresidente, quienes rondan el 20%. Un dato significativo es que en todas las encuestas el porcentaje de personas que dicen que votarán en blanco, anulado o que todavía no decidieron por quién lo harán está cerca del 30%, por lo que el escenario está abierto.

La semana pasada, el presidente Arce ya había hecho un llamado a la izquierda a presentarse como “un bloque único” para evitar la derrota, convocatoria que fue duramente criticada por el exmandatario Evo Morales, quien no está habilitado para participar en las elecciones y desde hace un largo tiempo se convirtió en un férreo enemigo político de quien fuera su ministro de Economía en todos sus gobiernos, entre 2006 y 2019.

En un mensaje publicado en su cuenta de X el sábado, el líder cocalero escribió que Arce no tiene “derecho” a llamar a la unidad por una larga serie de motivos que enumeró.

“Los que traicionaron a Tupaj Katari no tienen derecho a llamar a la unidad. Los que robaron al Estado no tienen moral para hablar de unidad. Los que tienen presos a un centenar de campesinos tienen las manos manchadas de sangre indígena y no pueden convocar a la unidad. Los que robaron nuestra sigla no son nuestros compañeros y no puede haber unidad con ellos. Los que intentaron destruir a las organizaciones sociales a través de la prebenda y la corrupción nunca entenderán lo que es la unidad del pueblo. Los corruptos y represores no pueden hablar de unidad. Ellos no son de izquierda, no representan al movimiento popular. Son la derecha que destruyó nuestra economía. No pueden hablar de unidad aquellos que no tienen principios ni valores”, expresó Morales.