La organización islamista palestina Hamas informó este lunes que aceptaba una propuesta de acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes presentada el domingo por Egipto y Qatar, países que están actuando como mediadores y quieren alcanzar un acuerdo antes de que Israel inicie su misión prevista para conquistar la ciudad de Gaza.

Tras la difusión de la noticia en medios árabes, un funcionario israelí confirmó a medios locales que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu había recibido la propuesta, sin agregar más elementos.

“El movimiento Hamas y las facciones palestinas han expresado su aprobación a la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y cataríes”, declaró en un comunicado la entidad que gobierna Gaza.

La propuesta aceptada por Hamas contempla la liberación de diez rehenes israelíes de los 20 que se estima que siguen con vida, a cambio de 150 prisioneros palestinos, en el marco de una tregua de 60 días, informó un diplomático árabe que habló con el diario The Times of Israel, y agregó que el acuerdo también contempla la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados.

Una fuente de la Yihad Islámica Palestina, la segunda milicia más importante de Gaza después de Hamas, reveló detalles similares sobre la propuesta y agregó que, después de la liberación de los primeros diez rehenes, “los cautivos restantes serían liberados en una segunda fase, con negociaciones inmediatas para un acuerdo más amplio” que ponga fin permanente a “la guerra y la agresión” con garantías internacionales.

Por su parte, Netanyahu minimizó la propuesta de tregua en medio de las enormes presiones internas que ha recibido desde vastos sectores de la ciudadanía que se manifestaron masivamente el domingo en todo el país y anunciaron que lo harán nuevamente el domingo próximo. El primer ministro israelí manifestó que sigue adelante con su plan de tomar el control de la ciudad de Gaza y trasladar su población al sur de la Franja.

En ese sentido, el diario israelí Haaretz informó que este lunes Netanyahu visitó la División de Gaza de las Fuerzas de Defensa de Israel y se reunió con altos mandos militares para hablar sobre las operaciones en curso en el territorio costero palestino.

En declaraciones a la prensa, el mandatario afirmó haber conversado también con el ministro de Defensa, Israel Katz, y con el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, sobre los planes de Israel con respecto a la ciudad de Gaza y el cumplimiento de los objetivos operativos.

Netanyahu dijo además que en este momento “Hamas está bajo presión atómica”, a la vez que elogió los logros del ejército en lo que denominó la “Guerra de Rebelión” y la “Guerra de los Siete Frentes”, y expresó su admiración por el espíritu de lucha y la determinación de las tropas para derrotar a Hamas y lograr la liberación de todos los rehenes israelíes.

Netanyahu hizo estos comentarios mientras Israel continúa su campaña militar en Gaza, y enfatizó que la operación militar está en curso y coordinada al más alto nivel de gobierno y mando.

También habló este lunes el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien expresó su oposición a un acuerdo parcial con Hamas que “abandonaría a la mitad de los rehenes y podría llevar a la guerra a una derrota”.

“Hamas está bajo una gran presión por la ocupación de Gaza, porque entiende que la eliminará y pondrá fin a la historia”, agregó el ministro ultraderechista, representante de los sectores más radicales de los colonos.

Mientras Israel se apresta a comenzar su invasión de la ciudad de Gaza, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) afirmó que los planes militares del gobierno de Netanyahu podrían desplazar a miles de palestinos a una zona superpoblada en el sur de la Franja, prácticamente desprovista de infraestructura y servicios básicos, como agua, alimentos y atención médica.

“La Organización de las Naciones Unidas [ONU] reitera que no participará en ningún desplazamiento forzado de la población”, declaró la OCHA en un comunicado. “La ONU y sus socios reiteran su compromiso de servir a las personas dondequiera que se encuentren. Todos los civiles deben estar protegidos, ya sea que decidan quedarse o mudarse. Quienes decidan mudarse deben tener cubiertas sus necesidades esenciales y poder regresar voluntariamente cuando la situación lo permita”, agregaron desde la entidad.