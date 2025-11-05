En el transcurso de la historia, hemos identificado cómo en Florida hay un debe en cuanto a trabajos vinculados a movimientos estudiantiles, sindicales, gremiales, etcétera. Esta publicación busca dejar una fuente por si en un futuro alguien considera indagar sobre dichos temas. En un año en el que se discute el presupuesto para los próximos cinco años, queremos resaltar la importancia de que se tomen en cuenta las solicitudes estudiantiles y de los docentes.

Quienes actualmente se encuentran en instituciones ocupadas y los estudiantes que se movilizan en el país no lo hacen para no tener clase, sino para rechazar aquello que está mal. Los estudiantes del Centro Regional de Profesores (CERP) del Centro, Florida, en 2022 llevaron a cabo una ocupación de dos días, rechazando lo que luego se convirtió en una transformación educativa que perjudicó a muchos estudiantes. El 14 de octubre de 2024, nuevamente estudiantes del CERP del Centro se movilizaron ante la suspensión de abonos estudiantiles y por el rechazo a la semipresencialidad impuesta, por considerar que era una amenaza para la educación descentralizada.

La decisión de las autoridades de la educación rompe con la descentralización de la formación docente, dejando como única opción para cursar la carrera de profesorado de manera presencial el IPA, en Montevideo.

Un año más tarde, se vuelve a estar en la misma problemática: las autoridades de la educación resolvieron pasar únicamente a la modalidad semipresencial el segundo, tercer y cuarto año de varias especialidades para 2026, lo que perjudica directamente a estudiantes de distintos profesorados, producto del recorte de 222 grupos a nivel nacional. Se considera que esto limita la libertad de elección al momento de seguir los cursos y sobre todo rompe con la descentralización de la formación docente, dejando como única opción para cursar la carrera de profesorado de manera presencial el IPA, en Montevideo.

Varios cuestionamientos surgen en este sentido. ¿Sorprende esta decisión cuando el programa del actual gobierno establece parámetros distintos a los que hoy se impulsan? ¿Por qué limitar la oportunidad a las personas del interior del país que buscan formarse en los CERP? Ante esto, no queda otra alternativa que informar, generar conciencia y defender la educación pública como hoy muchos estudiantes lo están haciendo, otros lo hicieron y tal vez otros lo harán.