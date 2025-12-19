Tras cada derrota electoral de la izquierda, es común buscar un culpable. A menudo se apunta al votante: se lo acusa de ingratitud, de desconocimiento económico o de ceder a discursos simples. Pero reducir la explicación a “ignorancia” sería desestimar la complejidad de la política contemporánea.

El reciente resultado en Chile es un ejemplo claro. José Antonio Kast, líder ultraconservador, obtuvo cerca del 58% de los votos, derrotando a Jeannette Jara, candidata de la izquierda. Su victoria marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde el retorno a la democracia en 1990 y coloca en La Moneda a un dirigente que no se ha distanciado de la dictadura de Augusto Pinochet.

Miedo, inseguridad y rechazo a la diversidad

Chile vivió una de las dictaduras más brutales de América Latina. Tras décadas de democracia y reformas progresistas, muchos esperaban que la memoria histórica asegurara un respaldo firme a la izquierda. Sin embargo, una parte significativa del electorado eligió un liderazgo radical de derecha, impulsado por temores que trascienden la economía: inseguridad, migración irregular, desconfianza hacia la diversidad social y cultural.

No es un fenómeno exclusivo de Chile. En Argentina, sectores populares beneficiados por políticas redistributivas apoyaron a Javier Milei, cuya retórica radical y agenda ultraliberal conectan con la percepción de que “el mundo está fuera de control”. No se trata de ignorancia: es un reflejo de frustraciones, expectativas y miedos sobre el presente y el futuro.

Los gobiernos progresistas lograron avances concretos: ampliación de derechos, fortalecimiento de políticas sociales y reducción de pobreza estructural. Sin embargo, estos logros no siempre llegan a la vida cotidiana de la población: empleo estable, servicios públicos funcionales, seguridad personal y movilidad social siguen siendo desafíos. Cuando las necesidades básicas no se satisfacen, incluso los logros palpables parecen insuficientes.

La reacción típica de muchos progresistas ha sido enumerar logros, mostrar cifras o moralizar sobre el voto ajeno. Pero la política no se gana con estadísticas.

La derecha y el arte de capitalizar temores

Las derechas han sabido aprovechar esta brecha. No siempre con propuestas sólidas, pero sí con narrativas simples que identifican culpables y prometen soluciones inmediatas. La inmigración y la diversidad cultural se presentan como amenazas vinculadas a inseguridad y desorden social. En Chile, Kast centró su campaña en migración irregular y delincuencia, apelando al miedo y al deseo de orden. Este discurso conecta con sectores que sienten que los beneficios del progreso no han llegado a sus vidas.

Curiosamente, la corrupción, que podría parecer un factor decisivo, aparece a menudo como un tema secundario frente a los temores cotidianos. Escándalos y prácticas cuestionables que involucran a líderes de derecha no siempre disminuyen su apoyo. La percepción de que “alguien tiene que poner orden” o “las cosas se solucionan atacando al otro” pesa más que la ética política. El miedo y la inseguridad, reales o percibidos, superan así la valoración de la transparencia y la integridad.

La desconexión de la izquierda

La reacción típica de muchos progresistas ha sido enumerar logros, mostrar cifras o moralizar sobre el voto ajeno. Pero la política no se gana con estadísticas: decirle a alguien que vota mal por no valorar lo logrado es desconocer su experiencia, sus temores y su visión del futuro. Esta desconexión puede profundizar la pérdida de apoyo y erosionar la relación entre ciudadanía y representación democrática.

La derrota de la izquierda no es una condena al pasado, sino un aviso: no se construyó una narrativa de futuro convincente. Sólo una política que reconozca inquietudes sobre seguridad, empleo, calidad de vida, diversidad social y transparencia podrá frenar relatos que culpan al otro –el migrante, la minoría, “las élites”– y movilizan temores de manera efectiva.

Entender sin juzgar, conectar logros con soluciones reales y enfrentar la intolerancia que permea sectores amplios de la sociedad es el primer paso para reconstruir confianza y ofrecer un futuro creíble. Mientras esto no ocurra, el avance de las derechas, más allá de su agenda económica, seguirá siendo una constante inquietante en la política latinoamericana.