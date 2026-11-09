Catastrófica y humillante derrota del presidente Donald Trump

El resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos no fue previsto por las encuestas ni pronosticado por los analistas más experimentados. La magnitud de la derrota fue la más grande de la historia. Los demócratas consiguieron una muy holgada mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores.

Hay ocho antecedentes de pérdidas de la mayoría del Congreso (Cámara de Representantes y Senado), pero ninguna con las cifras de la ocurrida el martes 3 de noviembre.

Este resultado cambia radicalmente la distribución del poder político y deja al presidente Donald Trump expuesto a investigaciones en varias denuncias, a enormes limitaciones en la definición de gastos, impuestos, manejo de la macroeconomía, integración de órganos de Justicia y de cargos ejecutivos de importancia. También queda limitado en la conducción de la política exterior y obligado a buscar acuerdos en casi todas las decisiones importantes de gobierno.

A la magnitud numérica de la derrota se suma el componente ideológico que el propio Trump, con su discurso extremista, contribuyó a darle. La catalogación delirante de yihadistas y comunistas a los candidatos y candidatas del Partido Demócrata llevó a una mayor visibilidad a muchos socialistas democráticos y los ayudó a ganar escaños en un número muy significativo. Se produjeron victorias de candidatos gays, de origen islámico y radicales en bastiones electorales tradicionalmente conservadores, en un número muy significativo.

Su participación en la campaña fue extrema en cantidad de presencias en actos y extremista hasta el ridículo en su discurso. Personalizó al máximo la elección y produjo una sensación de referéndum sobre su gestión mayor que en anteriores elecciones de medio término.

El resultado viene a cambiar una ola ultraderechista a nivel global que se une a la extraordinaria victoria de Lula en Brasil. En muchas partes del mundo, la derrota de Trump fue casi tan celebrada como el triunfo de Lula.

La incidencia que este resultado pueda tener en el escenario geopolítico global es difícil de predecir. Pero de hecho, estos dos eventos electorales enormes cambian el panorama general que se vivía en América Latina y el mundo. Anima a formular estrategias comunicacionales de las izquierdas y el progresismo mucho más enfáticas en aspectos valoricos esenciales y a combatir con más energía los discursos de odio, discriminación e intolerancia, denunciando toda forma de xenofobia, homofobia, aporofobia, misoginia, racismo y corrupción. Llama a no naturalizar los planteos fascistas. A no naturalizar la intolerancia, no denunciándola, así como a no dejar ninguna expresión de fascismo sin repudio y condena. A no naturalizar ninguna acción de violencia y crímenes de guerra, llamándolos por su nombre.

El humanismo progresista debe estar presente en todos los debates en forma enérgica y lúcida, utilizando todos los instrumentos comunicacionales, incorporándolos a la militancia tradicional y tomándolos como instrumentos imprescindibles. En idéntica medida al contacto directo con la gente.

Estos eventos de Brasil y Estados Unidos deben ser el principio de una nueva ola humanista progresista y de izquierda que movilice y estimule a las nuevas y viejas generaciones a ser cada vez más protagonistas de la construcción de un mundo distinto. Un mundo de valores positivos que derrote a las ultraderechas en todo el planeta y construya una convivencia reglada por la ley y los derechos humanos, que promueva la paz y el desarme mundial y proteja nuestro medioambiente.

Estos eventos de Brasil y EEUU deben ser el principio de una nueva ola humanista progresista y de izquierda que movilize a las nuevas y viejas generaciones a ser cada vez más protagonistas de la construcción de un mundo distinto.