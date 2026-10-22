Diputado Juan Gorosterrazú: “Quienes desprestigian al INE son mediocres”

Para el legislador “hay un enfoque bien importante en disminuir la pobreza infantil, y particularmente lo que tiene que ver con la pobreza en el interior”.

El legislador frenteamplista por Paysandú, Juan Gorosterrazú, valoró positivamente los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que muestran una reducción significativa de la pobreza tanto a nivel nacional como departamental.

Según los datos difundidos por el INE, que comparan el segundo semestre de 2025 con el primero de 2026, a nivel nacional casi 100.000 personas salieron de la situación de pobreza. En Paysandú, el impacto fue especialmente relevante: 15.000 personas dejaron de estar en esa condición. De ese total, 3.800 son menores de 18 años y 1.800 son niños y niñas menores de 5 años.

“Hay un enfoque bien importante en disminuir la pobreza infantil, y particularmente lo que tiene que ver con la pobreza en el interior”, destacó el diputado en diálogo con la diaria.

Gorosterrazú explicó que la medición se realiza a través de la canasta básica: aproximadamente $ 58.000 para Montevideo y entre $ 43.000 y $ 44.000 para el interior del país. También mencionó la existencia de un indicador de pobreza multidimensional, que contempla acceso a vivienda, salud y educación, y que, según afirmó, también registró mejoras en el último período.

El legislador fue contundente ante quienes cuestionan la metodología o credibilidad del instituto: “Quienes cuestionan al INE creo que son mediocres. Es un instituto con profesionales, académicos, de referencia para todos los gobiernos, para la Universidad de la República, para la UTEC, para estudios de grado, posgrado y doctorado”.

Empleo y economía

En materia de desempleo, Gorosterrazú señaló que Paysandú se ubica actualmente en 8,3%, frente a cifras que en el período anterior llegaron a más del 15%. “Bajamos casi a la mitad”, remarcó, atribuyendo la mejora a una política que, según su visión, prioriza a los trabajadores por encima de la teoría del derrame. “Nosotros creemos en la redistribución de la riqueza, en mejorar los salarios, las jubilaciones y mejorar a los que vienen más rezagados”.

En materia de seguridad, el diputado reconoció que el delito continúa siendo complejo, aunque destacó los avances en Paysandú: incorporación de más de 90 policías en menos de dos años –a pedido del jefe de Policía–, duplicación de cámaras de seguridad, inauguración de un polígono de tiro y de la comisaría de Casa Blanca, y la puesta en marcha de un centro unificado de monitoreo.

Consultado sobre el congreso del Frente Amplio que reeligió por unanimidad a Fernando Pereira como presidente del partido el fin de semana, Gorosterrazú lo calificó como un respaldo colectivo al trabajo realizado desde que el FA perdió el gobierno, y a la gestión actual que, a su entender, ha mejorado salarios, jubilaciones, servicios de salud y posicionamiento internacional de Uruguay. “Fernando es un compañero que trata de contemplar todas las miradas del Frente Amplio, bajo el principio de la unidad en la diversidad”, señaló, y proyectó el horizonte de 2029 como meta para continuar el ciclo progresista.