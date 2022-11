El líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, presentó este martes su renuncia a la banca en el Senado. Si bien el exministro de Economía y Finanzas se ha mostrado activo en el debate público, desde el inicio de la legislatura tuvo que pedir licencia por problemas de salud. En su lugar ingresó José Carlos Mahía, integrante del sector.

En su carta recordó que en 2020 contrajo una “infección respiratoria muy compleja”, que “generó una disminución relevante de mi capacidad física, además de someterme a complicados tratamientos en los que he tenido que dedicar mucho tiempo y esfuerzo”. “Consciente de haber sido electo para ocupar el cargo, he venido dedicando mucho tiempo y energía para superar las limitaciones aludidas y lo sigo haciendo actualmente. Tengo asistencia profesional que me orienta en esta tarea. Aunque lentamente he logrado avanzar, no me resulta posible asegurar cuándo podría alcanzar los niveles de recuperación que exige el trabajo en una banca en el Senado, aspecto que conozco bien por haberlo desarrollado por muchos años”, señala en la nota.

Agradece el apoyo que tuvo del Senado al concederle licencia para su proceso de recuperación, pero señala: “Sin embargo, a esta altura de este largo proceso no podría asegurar su culminación en un plazo razonable”, por lo que “he tomado la decisión de presentar esta renuncia. Lo hago con mucho dolor porque aun teniendo en cuenta las circunstancias comentadas precedentemente, mi trabajo en el Senado desde 1990 y el ejercicio de su presidencia, entre 2010 y 2015, me enriquecieron mucho y me permitieron desarrollar un aprendizaje fundamental en mi vida política”.

“Por esta razón esta experiencia está atesorada en el fondo de mi corazón y desde allí agradezco profundamente a los compatriotas que lo hicieron posible. Pero el dolor no me llevará a dejar de ser un actor político. Estoy viviendo un cambio de escenario, pero no de la razón que inspira gran parte de mi vida y que no es otra cosa que la de dedicarme con la mayor intensidad a construir con mis compatriotas un Uruguay próspero, equitativo, abierto y hospitalario para los jóvenes que ya están ocupando lugares destacados en esta trayectoria”, concluye, antes de agradecer a los senadores y a los trabajadores de la cámara.

Mahía: “Danilo es un protagonista de su tiempo”

El senador José Carlos Mahía, suplente de Astori e integrante de Asamblea Uruguay, contó que el lunes recibió la llamada del exministro de Economía en la que le anunció los términos de la renuncia. “Como verán son esencialmente motivos de salud los que le impiden finalmente no cumplir con el esfuerzo que hizo de poder reintegrarse y hacerle un aporte al Senado, tal cual le caracteriza su capacidad intelectual y política”.

Mahía puntualizó que más adelante se realizará un reconocimiento en el Senado, pero aprovechó la sesión para delinear “algunos trazos generales” de Astori. “Danilo es un protagonista de su tiempo, un hombre de izquierda, cristiano, frenteamplista, futbolero y carnavalero”, comenzó diciendo. Destacó que en lo académico tuvo los “más altos reconocimientos”, como consecuencia de “su brillantez intelectual y también de su enorme disciplina, tanto es así que supo ser el decano más joven de una de las facultades más importantes del país”.

También hizo referencia a su trayectoria de militante de izquierda independiente, que tuvo “su mayor expresión cuando fue compañero de fórmula del general Liber Seregni, allá en 1989, con quienes practicaron y practican un paradigma en su acción política que es la de priorizar siempre el interés del Uruguay, luego el del Frente Amplio, en su caso, el de Danilo, el de Asamblea Uruguay, y finalmente los intereses personales”.

En 1989 fue electo senador por primera vez por la lista más votada de esa elección, que fue la 1001. “En esos años de sacudimiento, entre otras cosas, por el efecto de la caída del muro de Berlín, en el mundo y acá, y en esas discusiones de lo que a veces se denominaba el posfrentismo, Danilo estuvo siempre alineado con Seregni. Lo recuerdo en muchas contratapas de Brecha abogando por la creación del Mercosur”, recordó Mahía.

También destacó su rol en decisiones como apoyar la reforma constitucional de 1996 y, sobre todo, su “convicción” por “renovar la izquierda en unidad, quizás ese ha sido uno de los pilares del pensamiento de los que algunos denominan el astorismo”. “Ese lugar, que es el que eligió él y quienes lo acompañamos, es muchas veces políticamente incómodo; ser autocríticos y entender que hay que cambiar porque la realidad en la que uno vive y su país cambia”, agregó.

Luego mencionó su designación como ministro de Economía en el primer gobierno frenteamplista -también lo fue en el tercero-, “cuando la izquierda tenía que demostrar con hechos que era capaz de gobernar un país” y su rol como compañero de fórmula de José Mujica. “Hombres tan distintos lograron un equilibrio y potenciar sus virtudes y fueron fundamentales para llegar a que la izquierda tuviera un segundo mandato”.

Mahía recordó que conoció a Astori hace más de 25 años en un acto de la lista 2121 en Canelones. “En esa oportunidad cerró su intervención con la letra de un rosarino, y yo quiero cerrar mis palabras con esa estrofa, que dice: ‘Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y a dios gracias todavía, multiplicar es la tarea’”.