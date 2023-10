El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la imputación del exsenador Gustavo Penadés por múltiples delitos sexuales y sostuvo que “no es un día fácil”. “Es un día muy triste. De confirmarse en una sentencia esta situación, es una persona que desconozco, no es la persona que uno conoció”, expresó en rueda de prensa en Torre Ejecutiva.

“Obviamente, habría una mentira al respecto”. Señaló que, en el caso de confirmarse la sentencia, se está ante una “situación de vulnerabilidad de menores”.

“Es un tema serio, es un tema grave en lo institucional, en lo que hace a los delitos aparentemente cometidos, y después, en lo personal, podrán imaginarse que no es un día fácil”, expresó el mandatario.

Consultado sobre sus declaraciones iniciales sobre el caso, en las que mostró su apoyo a Penadés, Lacalle Pou dijo que “hay mucha hipocresía en esto” y “capaz hubieran preferido que les mintiera en ese momento, cuando no había elementos de prueba, no había todavía testimonios ni testigos”. “Lo que dije en ese momento no puedo decir ‘no lo dije’, simplemente que la situación ha cambiado, y por eso gran parte de la tristeza ante la aparente confirmación de estos hechos”, agregó.

El 11 de mayo el mandatario había respaldado al entonces senador: “Sería un mal amigo si no le creo, no tendría confianza”, aunque había planteado que Penadés está “sujeto a prueba” y remarcó que aguardaría el fallo de la Justicia.

Unas semanas después, a inicios de junio, el mandatario dijo que había relatado “un episodio de una persona a la cual se le tiene confianza, esa amistad y lo que haría cualquiera de ustedes, cualquier individuo”. Y agregó: “El tema está en la Justicia, las denuncias son muchas, por lo que he podido averiguar son graves. Yo espero que la Justicia falle lo antes posible declarándolo inocente o culpable; si pasa lo segundo, obviamente hay un tema de consecuencias personales que se imaginarán que es muy fuerte”.