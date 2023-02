El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó el viernes en un acto en la ciudad de Minas, Lavalleja, por el 52° aniversario del Frente Amplio (FA), junto a otros dirigentes de la fuerza política. Allí, Orsi destacó la amplitud del FA: “Esa idea de las tranqueras abiertas para que sigan llegando orientales que hasta hace dos días pensaban distinto a nosotros, esa amplitud es la que ha permitido crecer y ser hoy la fuerza política mayoritaria, y estar de pie y vivita y coleando y con perspectiva de futuro”.

Aseguró que esa característica “no la podemos perder jamás”, y pidió que “cuando viene alguien, cuando alguien se acerca, no le reproches su conducta pasada. Ni hablar aquellos que estuvieron con nosotros y se fueron, por algo se nos fueron, hay que entenderlo. Esa amplitud es la que nos permite seguir creciendo por abajo, con el vecino y la vecina, capaz también con algún referente de los partidos tradicionales”.

Recordó que el primer vicepresidente por el FA fue Rodolfo Nin Novoa, exintendente de Cerro Largo por el Partido Nacional, y enfatizó que no debe haber “un Frente Amplio de Montevideo y un Frente Amplio en el interior, no”. “Existe un Frente Amplio y las nanas que tenemos tienen que ver con los problemas que tenemos como Frente Amplio, es decir, si no le prestamos atención al interior, tampoco le prestamos atención a nuestros barrios. Tenemos que valorar el territorio, tenemos que valorar las diferencias y las características de cada una de las zonas de nuestro país y nuestra ciudad”, afirmó.

En su discurso destacó a varios dirigentes del FA que fueron intendentes, entre ellos, a los de Montevideo, comenzando por Tabaré Vázquez y terminando con Carolina Cosse, pero también a los del interior del país, como Patricia Ayala en Artigas, Óscar de los Santos en Maldonado, Guillermo Caraballo en Paysandú y, en particular, Marcos Carámbula, con quien Orsi compartió dos gestiones como secretario general en Canelones. “Esos compañeros y compañeras desde un lugar ejecutivo, que son las intendencias, han logrado mostrar que también el FA puede ser muy fuerte más allá de intramuros, bastante más allá del área metropolitana”.

“El rol de las personalidades en el FA es muy importante, pero somos todos muy conscientes de que no se gana una elección o se logra avanzar por los superhéroes, por lo tanto, la construcción colectiva es mucho más importante que cada uno de nosotros. También sepamos que cuando nos toca perder no es culpa de los supervillanos, también es culpa de todos nosotros, fundamentalmente de los que tenemos mayores responsabilidades. Es una fuerza colectiva que comete errores y aciertos”, argumentó.

Orsi reiteró algo que ya ha mencionado en otras oportunidades, sobre la diversidad y la unidad: “Eso es lo que nos caracteriza, el uso permanente de nuestra libertad de pensar, decir, proponer y actuar. Esa riqueza ha permitido que nuestro FA siga entero y vivo y mantener la unidad con nuestros matices”.

Explicó: a veces “tengo la disyuntiva de decir lo que todos queremos escuchar o decir, a veces alguna cosa que genere aquello de mover las neuronas e incluso de debatir y de discrepar entre nosotros. Porque eso también nos ha salvado. A mí me encanta y también disfruto cuando una compañera o un compañero me dice algo que yo no pensaba, que no pensaba escuchar o que no compartía”.

Acto con grupo La Patriada en Paysandú

El sábado 25, Orsi participó en Paysandú en un acto del grupo La Patriada, que reúne principalmente a dirigentes que eran del Partido Colorado que lo respaldaron. Allí, el intendente canario dijo que el FA es “una fuerza política en movimiento y que tiene las tranqueras abiertas para que todo aquel que entienda y considere que esta herramienta es mejor que las otras, se incorpore. Y que lo que nos pasó y nos pasa con Javier, y voy a poner el ejemplo de Canelones, es que muchos referentes locales de los partidos nacionales vienen a conversar, y nuestra historia está cargadísima de esos ejemplos”, dijo en referencia a Javier Gandolfo, dirigente de La Patriada.

“Y lo que yo estoy haciendo acá y con ellos es acompañando a sostener esa portera, que se mantenga abierta para todos los orientales honestos que quieran acompañar este proceso que es de izquierda. Y cuando digo que es de izquierda me refiero a una concepción donde la solidaridad, la justicia social, la libertad siguen siendo nuestro emblema”, señaló, y aseguró que el FA no debe “perder el norte de ser una fuerza de izquierda donde la participación de la gente es central, además de lo que ya dije de la libertad, la solidaridad, la cohesión, un nuevo espíritu que estamos teniendo de optimismo, de desafío, de preocupación también, porque estamos preocupados por lo que nos van a dejar”.

Somos un movimiento de tranquera abierta a todos los orientales de buena voluntad. La heroica Paysandú recibió a Javier Gandolfo y a @OrsiYamandu pic.twitter.com/y4myAGFnYy — La Patriada (@lapatriadauy) February 26, 2023

