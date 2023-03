Al inicio de su cuarto año de gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou compareció este jueves ante la Asamblea General para dar un mensaje sobre su gestión y la situación actual del país, con base a informes anuales de cada uno de los ministerios. Se trata del tercer discurso del mandatario en el Parlamento, al inaugurarse un nuevo período de la legislatura. Si bien estaba previsto que el discurso comenzara a las 17.30, Lacalle Pou se retrasó 30 minutos, por lo que los legisladores tuvieron que votar un cuarto intermedio a la espera del mandatario.

“Nos gusta rendir cuentas, venimos a relatar lo que hicimos y también lo que pensamos hacer”, empezó Lacalle Pou, una vez acomodado en el Parlamento. Recordó que dos de sus tres años de gobierno estuvieron marcados por la emergencia sanitaria, la cual “todos los uruguayos, conjuntamente con el gobierno, pudimos atravesar haciendo uso de nuestra libertad de manera responsable”. No obstante, afirmó que la pandemia “no fue obstáculo para que el gobierno llevara adelante el plan que había planificado”.

El mandatario aseguró que, una vez superada la pandemia, Uruguay actualmente “demuestra una recuperación”. Señaló que 2022 cerró con un crecimiento económico “superior al 5%”, con un récord de exportaciones y con “el menor riesgo país de toda América del Sur”. Por esto, sostuvo, “nos hemos ganado el reconocimiento internacional, gracias al desempeño de nuestras finanzas”.

Asimismo, apuntó que en el 2022 “hubo un récord de personas que dejaron de estar en la informalidad”, y que, al mismo tiempo, la tasa de desempleo marcó “registros menores que los del año 2019”. También señaló que durante el año pasado fue récord en materia de “proyectos de inversiones al amparo de la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones]”. Dicho esto, manifestó: “Tenemos razones para creer en las oportunidades que tiene nuestro país por delante”.

Leé más sobre esto: Lacalle Pou habla este jueves en el Parlamento: un repaso de las promesas que hizo el año pasado ante la Asamblea General

El referéndum sobre la LUC

Luego de sus primeras palabras, Lacalle Pou comentó brevemente el resultado del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Afirmó que al día de hoy “han pasado más de dos años y siete meses de vigencia y, por suerte, lejos quedaron atrás los relatos de los perjuicios que generaría”. “Ya quedó atrás, por suerte, las amenazas de abuso policial, el desalojo exprés, la privatización de la educación, el daño a las empresas públicas, y podríamos seguir”, dijo.

En cambio, sostuvo, la aplicación de la LUC “redundó en beneficios para la gente”. El presidente definió a la ley como “justa” porque “justamente tiene su base en los reclamos populares”. Y agregó que, “por si fuera poco”, la LUC permitió “el puntapié inicial” para “dos reformas impostergables”, esto es, la reforma jubilatoria y la transformación educativa.

Trabajo y seguridad social

“En materia laboral, a casi tres años de haber decretado la emergencia sanitaria, nuestro país se ha recuperado enormemente”, dijo Lacalle Pou, y repasó que “la tasa de desempleo es menor a la que había incluso antes de la pandemia, de nuevo, cifras: en 2019 había 158.294 desempleados y en 2022, 141.326, 17.0000 hombres y mujeres que hoy ya no están desempleados”.

Asimismo, sostuvo que el número de trabajadores en seguro de paro disminuyó: “Tuvimos un aumento enorme en 2020 y 2021, el promedio de 2022 fue de 46.000, mientras que en 2021 superaba los 61.000”. Lo mismo dijo al hablar de la tasa de informalidad, que pasó de 25% en 2019 a 21% en la actualidad. “La respuesta es que los trabajadores uruguayos sintieron que estando cerca de la ley y de las normativas estaban más amparados en un momento tan frágil como fue la pandemia. En otros países no ha sucedido lo mismo”.

También mencionó brevemente que en el Senado se está tratando un proyecto de personería jurídica para los sindicatos, algo que a su juicio “va a generar un funcionamiento mucho más garantista”.

Destacó que el año pasado el gobierno firmó un acuerdo con el sector público para recuperar el poder adquisitivo y este año “será fundamental” la recuperación del salario del sector privado.

Luego Lacalle Pou se centró en el proyecto de la reforma de la seguridad social, que tiene media sanción en el Parlamento. “Todos sabemos que el trabajador de hoy más tarde o temprano lo va a dejar de hacer y una de las certezas necesita su jubilación y hace años todo el sistema político y organizaciones de la sociedad civil hablan de la urgencia de modificar el tema previsional. Necesitamos un sistema más justo y solidario y que responda al futuro”, afirmó.

“¿Somos conscientes que la automatización, la rotación de los puestos de trabajadores y los trabajadores por cuenta propia aumentaran? Uruguay ya está transitando estos cambios y es necesario que las leyes acompañen esta dinámica actual” afirmó, y resaltó que es una reforma “progresiva”, “inclusiva” y “solidaria”.

Vivienda: anunció proyecto para solucionar proyecto de deudores del BHU

En materia de vivienda, mencionó las distintas iniciativas respecto a deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), en particular la del Partido Nacional y la de Cabildo Abierto. “Quien habla asumió un compromiso durante la campaña con este tema. Es cierto, cuando algunos deudores me cruzan y me dicen que todavía no aportamos la solución... Mi respuesta es serena y [digo] tranquilamente que el paso del tiempo solo ha sido para tener una mejor solución y más abarcativa. En las próximas semanas vamos a tener noticias formales al respecto”.

Leé más sobre esto: Los proyectos para atender el reclamo de los deudores en UR, otro tema que embreta a la coalición en el Senado

El mandatario recordó que al momento de asumir, en marzo de 2020, anunció “que la vivienda popular tendría prioridad” en la gestión, y que una de las “mayores preocupaciones eran y son las personas que viven en condiciones precarias y no pueden acceder a una vivienda”.

“En mayo [de 2022] se lanzó el Plan Avanzar, destinando una inversión de 480 millones de dólares, haciendo la mayor inversión que cualquier administración haya hecho antes en política dirigida a los asentamientos”, sostuvo, y señaló que el plan “va a dar solución a 15.000 hogares y cerca de 50.000 personas”.

Con relación a este plan -ejecutado en conjunto con las intendencias departamentales- “hoy hay obras anticipadas en Paysandú, Cerro Largo, Tacuarembó, Florida”, mientras que “desde diciembre” comenzaron “en Flores, Río Negro, Rivera y Maldonado”, lo que es posible, según Lacalle Pou, gracias al trabajo interinstitucional.

Durante 2022, indicó, “Mevir ejecutó 40 planes y además realizó 80 obras de infraestructura comunitaria y productiva”, mientras que la Ley de Vivienda Promovida que modificó el gobierno “tuvo el año pasado 3579 viviendas nuevas”.

“Se lanzó el programa Sueños en Obra, que tiene una visión y una vocación descentralizadora; hoy tenemos 37 proyectos ingresados que suponen 1800 viviendas, y cuando uno ve el mapa, es en distintos departamentos del país, donde quizá otras ofertas no habían llegado”, sentenció.

Seguridad: “Queda mucho por hacer”

En materia de “seguridad ciudadana”, continuó el mandatario, “debemos aceptar que el delito de homicidio ha sido el más complejo”. “Es el que más nos ha costado, es el que más le tenemos que dedicar”, admitió.

Sin embargo, puntualizó que las cifras indican que “estamos un 2,8% más bajo que en el año 2019”. Y señaló que también se registró una disminución de 18% de los hurtos, de 23,5% de las rapiñas y de 40% de las denuncias de abigeato, siempre en comparación a los datos de 2019. “No los quiero aburrir con cifras, pero es bueno decirlas para no dejar los conceptos sobrevolando. Si bien los registros durante nuestro gobierno han mejorado sensiblemente, queda mucho por hacer”, expresó.

Además, Lacalle Pou aseguró que “se sigue fortaleciendo el combate al narcotráfico” y valoró que durante 2022 “se hicieron 1.652 allanamientos y se tapiaron 65 bocas de pasta base”.

Detrás de las cifras, sostuvo, hay un trabajo “profesional y técnico”, a partir de “una mejora en la infraestructura, un cambio en el despliegue territorial y una mejora en las condiciones laborales de los policías”. En ese sentido, destacó que el año pasado se firmó un convenio colectivo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales, que pautó un aumento de 11,4% del sueldo mínimo de los policías ejecutivos. “Se privilegió el aumento de los salarios más bajos”, resaltó. Mencionó también que se crearon 650 nuevos cargos que serán ocupados en 2023.

Por otra parte, Lacalle Pou dijo que “se ha trabajado fuertemente en atender a la población carcelaria”, con un “esfuerzo enorme” en “tratar de reducir el hacinamiento”, así como en “mejorar las condiciones de rehabilitación”. Indicó que el año pasado se construyeron 753 nuevas plazas en el sistema penitenciario.

El presidente incluyó en su discurso “un reconocimiento” a la Dirección Nacional de Bomberos, que “en estos días tan complejos” está “luchando denodadamente” a través de “todos y cada uno de los agentes” en controlar y apagar los incendios. Esto provocó aplausos de la Asamblea General.