La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, fue consultada en una rueda de prensa ayer sobre la decisión de que el Antel Arena pase a ser gestionado por una subsidiaria de la empresa estatal. Dijo que le parece una decisión “muy positiva”, “razonable” y que está “convencida de que va a funcionar bien”.

“Antel en estos años tuvo tiempo de aprender más sobre cómo administrar un arena y también aprender sobre los debes en ese sentido”, valoró la vicepresidenta. Y afirmó que está “segura” de que la decisión tomada por la empresa “puede conducir a una grilla más dinámica” y que espera que esta medida “acerque más el Antel Arena a una función social muy importante para la cual fue concebido”.

Citación al Parlamento

Luego de recibir a la directora de Antel por la oposición, Laura Raffo, la bancada de senadores del Partido Nacional (PN) resolvió ayer citar a comisión a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y al directorio de la empresa pública, para que expliquen la decisión tomada acerca de que el Antel Arena pase a estar gestionado por una subsidiaria del ente, según informó El País.

En diciembre se termina el contrato que tiene Antel con ASM Global, la empresa encargada de la gestión del estadio, por lo que, a dos meses de que este finalice, el directorio de la empresa pública aprobó una resolución para que la gestión pase a la empresa ITC, una de las tres subsidiarias de Antel, dedicada a tareas de consultoría. En una conferencia de prensa el lunes, el presidente de Antel, Alejandro Paz, dijo que mediante el gerenciamiento directo la estatal prevé ahorrar alrededor de 500.000 dólares por año.

Sin embargo, Raffo opinó que la decisión es “muy temeraria” y “presenta riesgos absolutamente innecesarios, que van a los bolsillos de todos los uruguayos”. A su vez, señaló que ITC no tiene “experiencia alguna” en gestionar un arena y advirtió que, “si Antel se pone a gestionar el Antel Arena, se desvía el foco de lo más importante, que es la conectividad”.

En ese marco, los senadores blancos ya trasladaron la convocatoria al coordinador de la bancada frenteamplista, Daniel Caggiani, para que las autoridades concurran a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios. El senador blanco y presidente de dicha comisión, José Luis Falero, dijo a El País que Caggiani ya aceptó la citación, por lo que las gestiones ya están encaminadas y la fecha se definirá en la comisión. “Lo que queremos es que se aclare la situación, y luego analizaremos si las explicaciones son válidas o no”, apuntó Falero.

Por su parte, luego de asistir a la Mesa Política del Frente Amplio, Cardona sostuvo que el cambio de gestión del recinto va a permitir que se amplíe el “pool de oportunidades”, para que el Antel Arena pueda ofrecer otros espectáculos, a los que tal vez “no todo el mundo podía acceder”.

Afirmó que “era el momento justo de hacerlo”, y sostuvo que “no es lo mismo discutir un Antel Arena que se puso en vigencia en 2018”, cuando “Uruguay daba ese paso histórico de tener un arena propio”, a “todo el know how y el conocimiento de la gestión que Antel fue acumulando en todos estos años”. De esa forma, trasladó “tranquilidad” acerca del cambio y dijo que quienes “reclaman en este momento una licitación tuvieron la oportunidad de hacerla y no la hicieron”.