El miércoles, el diputado por el Partido Nacional Álvaro Dastugue presentó una moción de comparecencia a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, con el objetivo de convocar a la ministra Fernanda Cardona y al directorio de Antel, para que brinden explicaciones sobre la decisión de la empresa estatal de gestionar el Antel Arena a través de una subsidiaria.

El diputado blanco sostuvo en rueda de prensa que es una decisión “apresurada”, ya que el contrato con la empresa ASM Global (fusionada con AEG Facilities Uruguay SA) finaliza el 31 de diciembre.

Dastugue señaló que pretende escuchar “los motivos, los conceptos y las palabras que tengan las delegaciones para ver si estamos de acuerdo, y haremos preguntas, que tenemos varias para hacerles”. “Sabemos que el Estado no es el más eficaz en la administración de los dineros públicos, sabemos que Antel es sostenida por todos los ciudadanos”, dijo el diputado.

Por otro lado, Dastugue manifestó que “nosotros le hacemos caso a nuestro director de la oposición en el directorio de Antel”, en referencia a la directora por la oposición, Laura Raffo, quien señaló públicamente que era una “decisión temeraria” la resolución de gestión del Antel Arena, y expresó su desacuerdo.

Al respecto de esto, Raffo dijo en la diaria Radio que con la empresa gestora “no se hizo competencia, no se hizo proceso de licitación, no se buscó el mejor negocio para los uruguayos, y Antel toma todo el riesgo de la gestión con lo que eso implica, porque si da pérdidas, se tendrá que cubrir con el dinero de todos nosotros”.

El directorio de Antel aprobó el 23 de octubre, por mayoría y sin el voto de Raffo, el cambio de gestión del Antel Arena, con un modelo mixto junto a la empresa ITC, subsidiaria de Antel, que opera en el marco del derecho privado. El presidente de Antel, Alejandro Paz, indicó que con esto la empresa estatal prevé bajar ese costo y “usar esos ahorros para intentar tener más espectáculos que no pueden llegar porque les resulta un poco costoso”, y así “democratizar un poquito más el Antel Arena”.