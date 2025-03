Laura Alonsopérez, esposa del presidente de la República, Yamandú Orsi, bailarina y coreógrafa, habló sobre su festejo el día de la asunción desde el balcón central del Palacio Estévez, que suscitó comentarios y críticas en redes sociales por su vehemencia.

“Simplemente fue una expresión de alegría hacia mi compañero”, explicó Alonsopérez a Canal 5 sobre su celebración, junto a Orsi y sus hijos, en el balcón que daba a la plaza Independencia, repleta de militantes frenteamplistas. “Sobre todo hacia mi compañero, porque sé lo que pasó, porque sé lo que luchó, sé lo que trabajó para llegar a donde llegó”, agregó.

Alonsopérez afirmó: “Yo he estado ahí abajo gritando lo que grité desde el balcón. Yo soy de esas”. En ese sentido, dijo que no puede “hacer otra cosa que no sea esa porque es lo espontáneo que nació en mí”.

“Lo hubiera hecho abajo y lo hice arriba”, reafirmó, aunque reconoció que su festejo pudo haber disgustado “porque uno tiene que ocupar un lugar protocolar”. Consultada sobre si le afectaron las críticas, Alonsopérez aseguró que no y explicó: “Yo sé quién soy, sé qué lugar ocupo y sé que no quiero ocupar ningún lugar que no me corresponde”.

“Lo que destaco de este país, por lo poco que he viajado, es la libertad. La libertad es lo más importante. Entonces todos podemos opinar. Todos somos libres de opinar”, sostuvo Alonsopérez, y pidió disculpas “si a alguien le pareció exacerbado o fuera de lugar”. “No lo hice con intención”, acotó. Por el contrario, dijo que lo hizo desde un lugar “totalmente natural y espontáneo”.

“Además, se tuvo que bancar muchas cosas feas. No sólo él, sino toda mi familia”, dijo sobre Orsi, tal vez en referencia a la denuncia falsa por agresión a una mujer trans que enfrentó cuando era precandidato del Frente Amplio.

“Estoy de acuerdo con esos que piensan ‘ella festejó por todo lo que pasó’. Y creo que algo de eso hubo. Como que fue la alegría de que todo terminó para bien”, dijo.

Lee más sobre esto: El rol de la pareja presidencial en un cargo que legalmente no existe

Lorena Ponce de León, quien se divorció del expresidente Luis Lacalle Pou a mitad de su mandato, ante las críticas a Alonsopérez, consideró que esta “se expresó de la manera que ella quería expresarse y no está mal. Te puede gustar mucho, poquito, nada. Pero eso es un tema personal. No voy a juzgar absolutamente nada”, dijo en una entrevista con Búsqueda.