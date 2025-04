Tras su primer viaje oficial, primero a Panamá y luego a Honduras, con motivo de la IX Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebró entre martes y miércoles, el presidente, Yamandú Orsi, arribó al país en la mañana de este jueves.

Consultado en rueda de prensa sobre el impacto de la guerra comercial a partir de la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, Orsi evaluó que “para el mundo no es muy positivo que el proteccionismo sea lo que se imponga, venga de donde venga. A nosotros nos sirve la economía abierta. A un país dependiente como el nuestro nos sirve lo otro, pero en esta realidad tenés que sentarte a conversar sí o sí, y me consta que Estados Unidos está dispuesto a conversar, como lo hace con todos los países”.

“Creo que la lógica [de Estados Unidos] está bastante clara; avanza y después se sienta a conversar, o ve caso a caso cómo destrabar si es que existe alguna traba. En América Latina una de las cosas que veíamos en las conversaciones es que en realidad los aranceles no fueron tan duros: medio parejo lo del 10%”, continuó. No obstante, manifestó que hay preocupación ante “un mundo incierto”.

Respecto a si esta coyuntura favorece el acuerdo técnico entre el Mercosur y la Unión Europea, Orsi dijo que cree “que eso está pasando” y fue uno de los temas sobre los que intercambió con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. “Él tiene mucha expectativa o, por lo menos, más de lo que teníamos antes, porque creo que a Europa no le queda más remedio que bajar un poco la exigencia si es que quiere abrirse en un mundo que se cierra”, contó.

En la rueda de prensa, también se le consultó al presidente qué opina de las críticas respecto a que no haya hecho grandes anuncios hasta ahora. “Es que yo no vine a anunciar, yo vine a gobernar. Nunca me gustó anunciar, hay que trabajar. Y cuando yo digo vamos a tal lugar, vamos y no andamos haciendo anuncios”, manifestó. Y agregó: “Lo importante es la acción”.

Para el mandatario, lo que importa es “lo que nuestra gente vive y lo que nosotros logramos hacer o lo que, de repente, no logramos hacer; de eso se trata. Yo no soy muy partidario de trabajar desde el anuncio”.

También fue consultado sobre su impresión tras la aprobación de la venia de Mario Layera como secretario de Inteligencia con votos colorados. “Es lo más normal”, respondió. “Yo creo que lo distinto sería que eso no saliera así. Yo esperaba eso: que hubiera más apoyos que el de nuestra fuerza política”.

El presidente también se refirió a la situación económica de Uruguay. Según dijo, desde la campaña electoral el Frente Amplio ya tenía un diagnóstico, pero cuando comenzó el gobierno empezaron a “hilar fino” y “te vas encontrando con novedades”. “Hay una rendición de cuentas en curso y ahí creo que va a estar nuestro mensaje de qué es lo que hay y hacia dónde tenemos que caminar. No hay que darle tanto drama”, consideró.

Orsi sobre el pedido de la Udelar del cierre de la oficina de la ANII en Jerusalén: “Voy a sentarme a hablar con ellos”

El martes, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) solicitó el cierre de la oficina de la ANII en Jerusalén y anunció que no participará “en ningún proyecto vinculado a la misma”, lo que recibió críticas por parte de diputados de la oposición. Sobre si la postura de la universidad puede llevar a que el gobierno revierta la medida, Orsi expresó: “Voy a analizar y voy a sentarme a hablar con ellos”.

“Quiero analizar cuánto aporta, cuánto contribuye, e incluso quiero analizar qué tanto se avanzó. Yo creo que no se avanzó mucho en ese acuerdo, lo que no es buena señal, más allá de la circunstancia actual, y quiero analizar también otras alianzas que tenemos de los otros acuerdos en lo científico con países de la región, así como con los países árabes”, dijo Orsi.

“Yo acabo de llegar, quiero ver bien cuánto aporta, porque sé incluso que hubo una carta de otros actores científicos pidiendo otra cosa”, continuó. Y sumó: “Hay que ser muy medido, y lo que se aporte desde Uruguay para serenar las aguas y que se logre de una vez parar con tanta muerte, ahí cuenten con nosotros”.

“Hay sesgos, sin duda, e incluso en cómo se etiquetan las posiciones, de una manera que a veces es inconveniente. Hay dos pueblos que para mí son dos países. Y esa es la posición histórica de Uruguay, hacia eso tenemos que caminar”, concluyó.