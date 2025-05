Expresiones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y exdiputado frenteamplista por Cerro Largo, Alfredo Fratti, sobre el Partido Nacional (PN), al referirse al proyecto de ley para regular los ingresos a las intendencias en un acto de campaña por las elecciones departamentales en Cerro Largo, causaron molestia en filas blancas. La presidenta del directorio, Macarena Rubio, le exigió “respeto” al secretario de Estado.

“Por eso ahora votamos en el Parlamento para que la entrada a las intendencias sea por concurso o por sorteo. ¿Quién no votó? El Partido Nacional no lo votó”, apuntó Fratti, y añadió: “No puede ser que mis hijos y mis nietos, y los hijos y los nietos de ustedes, tengan que ser amigos del intendente para trabajar… Que se vayan a cagar. No, señor, se terminó”. Esta última frase causó el rechazo de dirigentes del PN. Sin embargo, este lunes en una rueda de prensa, Fratti consideró que hizo esos comentarios “en un acto político partidario que no tiene que ver con la función de ministro”.

Rubio informó que los dichos del ministro fueron tratados por la Comisión de Asuntos Políticos del PN. En ese sentido, expresó que desaprueban “los términos en que se trató al Partido Nacional” y exigen “respeto”, ya que “no es un insulto y un agravio que venga de cualquier militante”, afirmó. En X, la presidenta del directorio consideró “inaceptable” el “insulto soez y el agravio innecesario”. En tanto, el senador nacionalista Javier García escribió: “Una cosa es el debate, otra el insulto y la violencia. Fratti no es un militante desbocado, es ministro de Estado. El agravio que hizo al Partido Nacional es inaceptable. ¿Con este clima llaman al diálogo? El gobierno debe hacerse cargo”.

Por el contrario, para Fratti, “una cosa es cuando vos hablás en nombre del país como ministro y otra cosa es un acto partidario y sectorial. No tiene nada que ver”, por lo que se negó a contestar a los cuestionamientos del PN. El ministro también sostuvo que las expresiones que empleó se “las han dicho muchas veces” y nunca se le ocurrió “pedirle a nadie disculpas ni quedamos mal”.

“Algunos de los que han hablado estuvimos compartiendo cinco años en el Parlamento, nunca tuvimos ningún problema”, dijo Fratti y agregó que le “extraña” que “los que no tienen que ver con Cerro Largo” lo manden a “enmendar la plana”, mientras que con los locatarios no tiene problema. En diálogo con Subrayado, reafirmó que no va “a contestar nada”, pero, de hacerlo, les contestaría “a mis coterráneos, cosa que no ha ocurrido”, dijo.

El proyecto de ley para regular los ingresos a las intendencias todavía no se votó en el Parlamento en este período, pero una iniciativa en ese sentido fracasó en el Senado en el período pasado por la falta de votos del PN. Una nueva iniciativa se aprobó el pasado 23 de abril en la Comisión de Constitución de la cámara baja con los votos del FA, el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA), y se trataría en la próxima sesión de la Cámara de Diputados este martes.

Fratti consideró que “es notorio” que el clientelismo político está instalado en las intendencias del interior del país. Consultado sobre por qué cree que el PN se opone al proyecto, respondió: “Hay que preguntarles a ellos. Yo lo tengo claro, y eso fue lo que dije en el discurso”.