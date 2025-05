Lucía Ubal Llanes, docente de Historia, militante y la primera mujer en asumir como secretaria general de la Unión de la Juventud Comunista (UJC), falleció a los 38 años tras haber luchado durante los últimos años contra una enfermedad oncológica.

Ubal, que comenzó a militar a los 18 años, se convirtió a los 30 en la principal dirigente de la UJC. En diálogo con la diaria en aquel entonces, contó que su militancia se inició en la época de secundaria y que “las personas con las que militaba más de cerca eran de la UJC. Al poco tiempo, dio “una mano al Frente Amplio para las elecciones en las que ganó el gobierno por primera vez y, en ese marco, me afilié”, dijo. En esa misma entrevista, mencionó como referentes de su militancia al actual senador Óscar Andrade y al entonces secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, hoy ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Este jueves, al comienzo del acto central del PIT-CNT por el Día Internacional de las y los Trabajadores, el músico Andrés Stagnaro le dedicó unas palabras a Ubal. “En particular es una mañana muy triste porque se ha ido de manera física la querida joven compañera Lucía Ubal”, expresó el músico, quien recordó que en 2022, Ubal, junto a otros tres militantes comunistas, fue detenida y condenada a realizar trabajos comunitarios por pintar un muro en la Ciudad Vieja, en homenaje a los ocho obreros comunistas asesinados en 1972 en Paso Molino, con motivo del 50° aniversario del hecho. Stagnaro le dedicó su canción “Generaciones”: “Vos, Lucía, estarás en esta generación y para el futuro”, afirmó.

En redes sociales, la UJC informó del fallecimiento de Ubal y envió un fuerte abrazo a sus seres queridos. “Nuestros sueños se seguirán llamando revolución. Hasta siempre, camarada”, expresó la agrupación.

En diálogo con la diaria, Tatiana Antúnez, diputada del Partido Comunista (PCU), recordó a Ubal, sobre todo, como una rebelde. “Ella no se callaba, o sea, si había algo que no le parecía, ella iba para adelante, no renunciaba a sus ideas ni a dar los debates hasta las últimas consecuencias”, afirmó. Antúnez contó que hace muchos años “venía peleándola” y aunque era “una enfermedad que no iba a tener una cura definitiva”, Ubal “eligió aferrarse a la vida como era ella y seguir dedicándose a las movidas que ella entendía que había que dedicarse”.

“Lucía era una tipa súper especial, que no le tenía miedo a nada, que iba para adelante y que no iba a renunciar nunca a sus sueños; independientemente de lo que viniera, ella no le iba a dar tregua hasta el último minuto y así fue”, dijo la diputada, y acotó que siempre lo hizo “con alegría y con mucho compromiso”.

Mencionó que las últimas conversaciones que tuvo con Ubal estuvieron relacionadas “a escribir sobre feminismo desde nuestra perspectiva marxista, intentando buscar elementos pedagógicos para que en la izquierda muchos elementos que ya pensaron otras pudieran permear en nuestras estructuras y ser parte de nuestras discusiones. Eso era Lucía”, recordó.

Sobre su dirigencia de la UJC, comentó que logró generar “mucho vínculo con las organizaciones sociales en los barrios, tejer desde todas las perspectivas”, y también “llevó adelante la perspectiva de la Juventud Comunista con su impronta de mujer, con su perspectiva feminista”.

“Incansable, inteligente, estudiosa, fue una referente para todas nosotras y lo seguirá siendo”, agregó la diputada.