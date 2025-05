En el marco de su participación en la celebración de los 100 años de la UTU de la localidad de San Carlos, en Maldonado, el presidente Yamandú Orsi dialogó con la prensa. Fue consultado sobre la contrapropuesta de la oposición al proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la Caja de Profesionales y consideró que “se va a encontrar una forma”.

Orsi sostuvo que “lo que no podemos hacer es cargar a la gente, a la gente común y corriente, con más carga”. Afirmó que “si bien hay que repartir las cargas” para “salvar a la institución”, “la ciudadanía no merece que le carguemos más”. “Yo creo que el sistema político va a encontrar la forma. Porque es una preocupación de todos. Si no, se cae”, cerró.

Orsi sobre el presidente del INC: “Va a tener que dejar de usufructuar los beneficios de ser colono”

Nuevamente fue consultado sobre la situación del presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, quien fue señalado por su condición de colono en medio de la polémica por la compra de 4.400 hectáreas en Florida destinadas a productores lecheros.

Orsi consideró días atrás que Viera “no puede seguir más en su situación de colono”, ya que en este caso aplica el artículo 200 de la Constitución, que establece que quienes ocupan los directorios de entes o servicios descentralizados no pueden “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”. Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que la prohibición es a explotar la actividad de colono mientras se ejerce la dirección del INC, pero “no se viola el artículo 200 porque tú seas colono”, aseguró entrevistado por En perspectiva.

En esa línea, el presidente reafirmó este viernes que Viera “va a tener que dejar de usufructuar los beneficios de ser colono”, aunque advirtió que “es el lugar donde vive” y “no lo podemos tirar a la calle por esto”.

“No nos olvidemos que por ser colono de verdad tiene una situación compleja. Es el lugar donde vive, es su casa”, remarcó el presidente, y sostuvo que se buscará “la mejor forma” para que Viera pueda “hacer un paréntesis en su vida como colono” y que la “unidad productiva no se apague, porque no está bueno cerrarla porque funciona bien”.

El presidente consideró que el titular de Colonización “ha explotado muy bien su tambo” y, en ese sentido, aseveró que “lo que funciona bien hay que respaldarlo a muerte”. Sobre la gestión de Viera en el INC, afirmó: “Estoy cada vez más convencido de que conoce, sabe y que nos dirige a un buen rumbo en lo que tiene que ver con colonización”.