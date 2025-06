Los legisladores blancos y colorados siguen en idas y vueltas para definir qué cambios le plantearán al oficialismo para el proyecto de ley de la reforma de la Caja de Profesionales, que ya se aprobó en la cámara baja. Este martes, durante más de dos horas, diputados y senadores de ambos partidos estuvieron reunidos en el Parlamento intercambiando ideas, sin llegar a una postura acordada.

Luego de terminada la reunión, el senador colorado Robert Silva dijo a la diaria que están trabajando “sobre las cinco fuentes de financiamiento que pueden existir: el endeudamiento, el tema de activos, el tema de pasivos, rentas generales y el ajuste de los timbres”. “Sobre eso se estuvo conversando, para tratar de llegar a un acuerdo en el mediano plazo”, agregó, y señaló que por ahora todavía no hay definición. Silva dijo que no tienen pactada ninguna reunión más, pero quedaron en que seguirán “en permanente contacto”.

A todo esto, la coalición y el oficialismo habían acordado aplazar la votación del proyecto hasta este lunes 30, pero en filas de la oposición hay quienes piensan que no van a llegar a esa fecha. El senador blanco Sergio Botana –que también participó en la reunión– dijo a la diaria que no llegarán a tratarlo antes de esa fecha porque “muchos diputados están en sus departamentos” (las sesiones ordinarias de la cámara baja son del primero al 18 de cada mes) y “algunos senadores también”.

En particular, Botana subrayó que los senadores del Partido Nacional, y también algunos diputados, “están más dedicados a la convención” partidaria, que se realizará este sábado, para elegir al nuevo directorio y su presidente. “Entonces, difícilmente se van a meter en este tema. Con intensidad, recién podrá haber reuniones el lunes o martes. Esa es la razón por la cual no vamos a llegar”, indicó. De todas maneras, Botana subrayó que “se están haciendo los máximos esfuerzos por llegar”.

Se enojó Perrone

En tanto, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone, mientras se realizaba la reunión, se quejó en su cuenta de X porque no fue invitado. “Haz lo que yo digo y no lo que yo hago”, señaló, y luego expresó: “A esta hora se lleva adelante una reunión de la llamada coalición, por el tema de la Caja de Profesionales. No fuimos invitados, ¿por qué? No lo sabemos, son otros los que tienen que responder”.

Y el que respondió fue Robert Silva. Dijo que la reunión no era de la coalición, sino “de aquellos que votaron” el proyecto en la Cámara de Representantes, y Perrone “no lo votó” –CA e Identidad Soberana votaron en contra del proyecto en general–. De todas formas, el senador aclaró que están “en permanente intercambio con todos”, e incluso “varios diputados han estado conversando con Perrone sobre esta situación”.

“O sea que si uno opina distinto, te echan de la coalición”, dijo Perrone a la diaria, al ser consultado por lo que dijo Silva. El cabildante señaló que fue al despacho del diputado blanco Pablo Abdala a “hacerle una consulta” y se cruzó en el ascensor del Palacio Legislativo con el diputado colorado Gabriel Gurméndez –ambos participaron en la reunión–, pero “nadie más habló” con él sobre el tema.

Consultado sobre si estaría dispuesto a votar los cambios que pueda plantear la coalición en el Senado –como es tercera cámara, sólo puede ratificar o rechazar las modificaciones–, el diputado cabildante dijo que no tiene “ni idea” de lo que están planteando porque lo dejaron afuera. “¿Ellos qué saben si yo no tenía algún aporte para hacer de última hora? No lo saben, porque me expulsaron”, finalizó.