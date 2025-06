El ex presidente Luis Lacalle Pou junto a manifestantes en contra de la Ley 19.580 a la salida del Parlamento (archivo, marzo de 2024).

El 19 de junio de 2021, todavía en tiempos de tapabocas y saludos con el puño, el entonces presidente Luis Lacalle Pou concurrió al acto por el natalicio de Artigas que se realiza año tras año en Sauce. El mandatario escuchó atentamente a un grupo de manifestantes y luego posó para las cámaras sosteniendo una de las remeras que los integrantes del grupo le habían alcanzado. “No más hijos huérfanos de padres vivos. ¡Tenencia compartida ya!”, decía la consigna.

La foto fue replicada por la entonces senadora nacionalista Carmen Asiaín, quien había redactado junto con Lacalle Pou el primer proyecto de ley de tenencia compartida en 2016, y se convertiría en una de las más férreas impulsoras del tema en el Parlamento a lo largo de la última legislatura.

La senadora resaltó en su cuenta de X que el mandatario estaba apoyando “un principio que es derecho de los niños, niñas y adolescentes y lo mejor para ellos en situaciones de separación de los padres”. Además, adelantaba que en el marco “del Día del Abuelo (que se celebra en memoria de Don José Gervasio)”, tenía presente que la asociación Abuelas Sin Nietos concurriría a la Comisión de Constitución.

Las asociaciones a favor de la iniciativa fueron formalmente nueve veces al Parlamento a exponer sus opiniones sobre los proyectos de ley presentados por el Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA), que posteriormente se unificaron, con una fuerte argumentación centrada en la existencia de denuncias falsas contra los progenitores en el marco de disputas por la tenencia de niños y niñas. También fueron recibidas, de manera particular, por legisladores del entonces oficialismo en múltiples oportunidades, muchas veces sin previa agenda.

En noviembre de 2024, durante la movilización que hicieron algunas organizaciones en Montevideo en el marco del Día Internacional del Hombre, varios políticos marcaron presencia. En ese contexto, Sergio Mastandrea, uno de los principales referentes, dijo que “lamentablemente la única salvación es la coalición”, que entonces gobernaba. “Sea el [candidato] que sea. La coalición de gobierno es nuestra única esperanza para poder cambiar esto. No hay otra. Sabemos que el Frente Amplio (FA) es ideología de género. El FA quiere quitarnos a todas las familias paternas el derecho que se consiguió con mucha pelea de muchos que están acá”, agregó el referente. Entre el público estaba Gustavo Salle, que en ese momento era postulante a la presidencia por su partido Identidad Soberana y que actualmente es diputado.

Los legisladores que llevan esa agenda en este período

El 20 de mayo de este año, Mastandrea, junto a Marcel Mantero, referente de Familias Unidas por Nuestros Niños, y el abogado de este grupo, Raúl Menéndez, se reunieron con los diputados de Identidad Soberana, Gustavo y Nicole Salle, para hablar de la posibilidad de modificar algunos artículos de la Ley de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres (19.580). De hecho, en el documento programático de su partido, que presentó durante 2024, el líder de Identidad Soberana adelantó que propondrá derogar dicha norma.

No es el único legislador que está en contra de la iniciativa. En el caso del PN, la senadora Graciela Bianchi reflotó un proyecto presentado por Lacalle Pou que busca derogar varios artículos de la ley de violencia de género. En 2024, cuando Lacalle Pou era presidente, Mastandrea lo abordó en un acto y le preguntó qué iba a hacer con la ley y si la iba a modificar. “En eso estamos”, le respondió el entonces mandatario, según se puede ver en un video de Tik Tok.

Con el mismo propósito, en filas coloradas, el senador Gustavo Zubía volvió a presentar en esta legislatura un proyecto para modificar la ley. En diálogo con la diaria, el senador colorado dijo que se desempeñó 39 años como fiscal y pidió “centenares de procesamientos de hombres violentos”, pero eso no significa que esté de acuerdo con darle “la llave” a la persona para “efectuar una falsa denuncia” y “no darle posibilidades de defensa” a la otra. “Me resulta absolutamente incorrecto”, sentenció.

Al igual que lo planteado por los grupos y abogados que promueven acciones contra la normativa, Zubía apunta contra del artículo 3 de la Ley 19.580, que determina que en “caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género”.

El senador dijo que durante la legislatura pasada participó en la comisión que trató los proyectos de tenencia compartida y ahí “hubo numerosos dialogados con distintos colectivos” que plantearon la necesidad de rever la normativa. “Pero no es un tema de opinión, sino que es un tema de juridicidad y de aplicación a los principios básicos del proceso penal”, señaló.

A su entender, la Ley 19.580 hace que se le niegue el debido proceso al denunciado y exista una prevalencia de la figura de la denunciante, que afecta la “equidad tanto constitucional como del debido proceso y, por lo tanto, no veo que sea un tema de consulta [a los grupos], de si les parece correcto o incorrecto, es un tema de aplicación de normas procesales y de normas constitucionales”.

La incidencia de los grupos en la votación de tenencia compartida

Los proyectos de ley “Corresponsabilidad en la crianza” y “Tenencia compartida responsable”, elaborados por senadores del PN y de CA, respectivamente, ingresaron a la Comisión de Legislación y Constitución del Senado en setiembre de 2020. En abril del año siguiente, la comisión comenzó a estudiar formalmente ambas iniciativas y a recibir delegaciones para que opinaran sobre los proyectos.

Una de las primeras organizaciones en asistir fue Todo por Nuestros Hijos, representada por Stella Torres, Delia García y el abogado Carlos Freira. En la sesión del 4 de mayo de 2021, según la versión taquigráfica, Freira recalcó que ambos textos habían tomado “como base” un borrador “realizado por un grupo de abogados” de la organización, que luego fue sometido a la “consideración del doctor Luis Lacalle Pou –exsenador y actual presidente de la República–, quien junto a su grupo de asesores terminaron de conformar el texto base del proyecto de ley que hoy estamos tratando”.

No se trató de un secreto por parte de los legisladores nacionalistas: el rol de Todo por Nuestros Hijos en la elaboración y promoción de la iniciativa fue explícito. De hecho, en la exposición de motivos se detalla que se trata de la reconsideración de un proyecto presentado por Lacalle Pou en 2016, basado en una propuesta de esta organización.

La iniciativa, además, fue una de las prioridades fijadas por el gobierno de Lacalle Pou. Durante su tratamiento, que se dio entre abril de 2021 y mayo de 2023, el entonces presidente remarcó a sus correligionarios, en más de una oportunidad, que debía aprobarse. En la semana de Carnaval de 2021, Asiaín, quien fue la suplente de Lacalle Pou en el Senado, concurrió a la Torre Ejecutiva para reunirse con el presidente y repasar el primer año legislativo. En abril, contaría al semanario Búsqueda que le hizo dos “encargues”: que se votara el proyecto de libertad de conciencia y el de corresponsabilidad de la crianza. “Ese es uno de los dos proyectos a los que el presidente quiere que se les dé prioridad. Me los ha encargado”, destacó.

Meses después, en setiembre, Asiaín y Bianchi recibieron instrucciones del mandatario para agilizar la votación del proyecto de ley y buscar su aprobación en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, según informó El País. En ese ámbito, se enfrentaba a algunas discrepancias de Gloria Rodríguez, también senadora blanca, y de los colorados, en particular, de Carmen Sanguinetti.

En abril de 2022, previo a la reunión de bancada de legisladores del PN para definir los lineamientos del segundo año legislativo de gobierno, Lacalle Pou se reunió con la entonces presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, y el senador Gustavo Penadés –por ese entonces una figura clave del Ejecutivo en el Parlamento, previo a que lo denunciaran por múltiples delitos sexuales–, y les transmitió su preocupación por la demora en la aprobación de tenencia compartida y les reiteró, una vez más, que era una de sus prioridades.

En agosto de 2022, Asiaín publicó un video en su cuenta de Tik Tok en el que celebró la aprobación y remarcó que el proyecto venía de la sociedad y se trataba de un “auténtico reclamo popular”.

En el caso de CA también hubo referencias a estos grupos en la motivación para presentar el proyecto de tenencia compartida. El entonces senador y líder de CA Guido Manini Ríos destacaba en agosto de 2022, en su audición en Radio Oriental, que habían recibido decenas de testimonios “dramáticos y removedores de padres a quienes se les priva de ver a sus hijos y de su libertad, en procesos plagados de prejuicios sin existencia de pruebas, que han llevado incluso al suicidio, a verdaderas tragedias familiares”.

El discurso ante los parlamentarios

Los integrantes de las distintas organizaciones que concurrieron al Parlamento a argumentar a favor de la iniciativa lo hicieron, en muchos casos, refiriéndose al “síndrome de alienación parental” (SAP), un concepto que es utilizado por grupos antiderechos y que se ha probado que no tiene sustento científico. También en varias oportunidades hicieron referencia a un fenómeno generalizado de denuncias falsas por violencia de género en los procesos de tenencia, cuando en realidad no existe información al respecto ni en Fiscalía ni en el Poder Judicial.

El abogado Freira, de Todo por Nuestros Hijos, argumentó frente a los senadores en mayo de 2021 sobre los motivos por los que consideraba necesario que se aprobase el proyecto de tenencia: “Hoy en día uno de los efectos más importantes del corte del vínculo o la no participación de uno de los progenitores es que se termina generando un SAP. Aclaro que este síndrome ya está reconocido por la Organización Mundial de la Salud [OMS] y también por otros países como, por ejemplo, Brasil”. No obstante, el SAP no ha sido reconocido por la OMS ni por ninguna otra sociedad científica internacional.

También concurrieron el 18 de mayo de 2021 a la comisión los integrantes de la delegación Varones Unidos por una Masculinidad Positiva, integrada por Esteban Wurch y Miguel Graña. Este último se refirió a una publicación realizada diez años atrás por el Museo de la Violencia de Género, que fue creado en 2015 por el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Desarrollo Social.

Según dijo Graña, se publicó “una estadística que mostraba los casos comprobados de violencia intrafamiliar con niños y se determinó que el doble de los casos de violencia era ejercido por la madre y sólo la mitad de ellos ejercidos por el padre, siguiendo por padrastros, madrastras y demás”. Sin embargo, Graña apuntó que “desgraciadamente, la publicación se dio de baja a las tres horas por presiones que ejerció la gente que no estaba de acuerdo con la medición”.

A diferencia de lo planteado por Graña, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es ejercida mayoritariamente por varones. El último informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que analiza datos de 2024, muestra que en 38% de los casos los agresores son los padres, en 23%, las madres, en 14%, la pareja de la madre, en 14%, otro familiar y en 10%, una persona no familiar.

Los ataques, las pintadas y el lobby

Mientras se discutía sobre el proyecto de tenencia compartida en la comisión de la cámara alta, en noviembre de 2021 aparecieron mensajes intimidatorios contra dirigentes colorados en varios puntos de Montevideo. “¡Tenencia compartida ya! Falta el voto colorado” decían los murales y estaban firmados por una de las organizaciones que había concurrido al Parlamento, Familias Unidas por Nuestros Niños.

Los senadores colorados Sanguinetti y Pablo Lanz recibieron múltiples ataques por redes sociales previo a la votación en la cámara alta. También los recibió la diputada colorada María Eugenia Roselló, que, en su momento, se manifestó en contra de la iniciativa aprobada en el Senado.

Mantero, uno de los representantes de Familias Unidas por Nuestros Niños, la organización que hacía pintadas contra los legisladores colorados que estaban en contra, concurrió a la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación de Diputados en noviembre de 2022, cuando el proyecto de tenencia tenía media sanción y Roselló había manifestado sus reparos, por lo que la iniciativa tenía muchas chances de naufragar.

Entrevistada para esta investigación, Roselló identificó a Mantero y a varias integrantes de Abuelas Sin Nietos como los principales responsables de las agresiones virtuales que recibió por esa época. “Me ponían cosas espantosas”, sostuvo, y agregó que lo hacían a través de todas sus redes sociales. “Eran mensajes horribles y algunos violentos, más que nada de parte de varones”, comentó. También contó que recibió a integrantes de Abuelas Sin Nietos en su despacho y posteriormente le escribían que por su culpa “no veían a las nietas, que sus nietas podían estar sufriendo abuso de la madre, todas cosas espantosas”.

El proyecto finalmente se aprobó en Diputados en abril de 2023, luego de que se incorporaran algunas propuestas introducidas por Roselló en los artículos 4 y 6, los cuales habilitaban al juez a que mantuviera el régimen de tenencia compartida incluso cuando se disponen medidas cautelares contra un progenitor. “A ellos no les gustó y me siguieron dando palo después. Me dijeron que yo lo rebajé”, recordó.

Asimismo, Roselló propuso crear un agravante para las denuncias falsas en el Código Penal, que se terminó incluyendo en la ley.

La exdiputada colorada reconoció que el debate de fondo sobre tenencia compartida era, en realidad, sobre las denuncias falsas. “Era el tema. El problema era la obstrucción de vínculos a raíz de las denuncias falsas provocadas por la ley de violencia basada en género”, afirmó.

Roselló planteó que las leyes a veces “hay gente que las usa mal”. “Cuando vas a la Suprema Corte de Justicia a preguntar qué datos hay sobre esto, te dicen que no hay información. Entonces, estábamos legislando con base en la nada, pero sabiendo que existían. Porque todos sabemos de situaciones en que sucede, lamentablemente, pero no sabés a ciencia cierta cuántas son. De todas formas, con que haya una, dos o diez, es horrible”, afirmó.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, quien impulsó su aprobación en la comisión en la cámara baja, había promovido un proyecto de ley en 2016 de un solo artículo que buscaba “procurar la equivalencia” de la tenencia. Esta iniciativa fue citada por Mantero en su comparecencia al Parlamento.

Goñi recalcó en diálogo con la diaria que el proyecto fue completamente una iniciativa suya, pero que “estas organizaciones siempre estuvieron en la vuelta”. Puntualizó que en el período pasado él iba a promover nuevamente el tema, pero como vio que tomaron el liderazgo en el Senado “simplemente” lo acompañó. “Ellos estaban siempre en esa lucha, viniendo a comisión y sé que siempre venían al Palacio”, afirmó.