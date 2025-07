Tampoco hubo acuerdo este martes en la Torre Ejecutiva en la que fue la tercera reunión entre el Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Ambas partes mantienen diferencias sobre la asignación y la distribución de recursos económicos desde el gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales, que deberán formar parte del próximo Presupuesto Quinquenal. Al límite del plazo constitucional, los intendentes solicitarán la intervención directa en la negociación del presidente de la República y exintendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Los jefes departamentales y la OPP están discutiendo conforme al artículo 214 de la Constitución, que establece que el proyecto de ley del presupuesto nacional deberá incluir “el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a los gobiernos departamentales”. En el presupuesto correspondiente al período pasado, este porcentaje fue de 3,33%.

El artículo dispone que la Comisión Sectorial de Descentralización –que está integrada por intendentes y autoridades del Poder Ejecutivo– “asesorará sobre el porcentaje a fijarse” 30 días antes de que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto presupuestal al Parlamento, lo cual está previsto para el 31 de agosto. Por lo tanto, la fecha límite para que la OPP y el Congreso de Intendentes lleguen a un acuerdo es el jueves 31 de julio. Si no hay acuerdo, ambas partes enviarán distintos proyectos presupuestales al Parlamento, que deberá zanjar el asunto en un escenario sin mayorías parlamentarias.

Al término de la reunión con las autoridades de la OPP, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, aseguró que las dos partes han hecho “un gran esfuerzo” en pos de “arribar a lo que entendemos que es justo”. Sin embargo, “al momento” no han “llegado a un acuerdo”, señaló. “Lo que queda a partir de ahora es una llamada con el presidente de la República para hacerle saber, como Congreso de Intendentes, como 19 intendencias, que hasta el momento no hemos podido llegar a un acuerdo y que quedará en manos de él poder hacer algún esfuerzo”, expresó Olivera, quien en el período pasado supo compartir el Congreso de Intendentes con Orsi.

El intendente de Paysandú recalcó que en las últimas reuniones con la OPP “ha habido avances de las dos partes”. Aseguró que los jefes departamentales han depuesto “muchos planteos históricos” del Congreso de Intendentes para poder alcanzar un acuerdo.

“Por parte del gobierno se plantea un panorama de restricción presupuestal, y de nuestra parte lo que decimos es que los gobiernos departamentales nos dedicamos a hacer cosas que a veces no son nuestras competencias, y que muchos de nuestros planteos no suponen dinero, no suponen plata incremental, [aunque] quizás sí supone una nueva filosofía en cómo se distribuye lo que ya existe; ahí es donde hoy está ese punto de diferencia”, manifestó Olivera.

También asistieron a la reunión de este martes en la Torre Ejecutiva los intendentes Francisco Legnani (Canelones), Alejo Umpiérrez (Rocha), Carlos Albisu (Salto) y Richard Sander (Rivera). Legnani, quien fue secretario general de la Intendencia de Canelones durante el mandato de Orsi, aseguró que el presidente “está interesado en llegar a un acuerdo”. “Tenemos que seguir hablando en estas horas que nos quedan a efectos de llegar a un acuerdo”, agregó.

En principio, la negociación entre Orsi y el Congreso de Intendentes deberá darse entre la noche del martes y la mañana de este miércoles, dado que el Congreso de Intendentes está convocado para este mismo miércoles a las 11.00 con el único propósito de tratar la negociación con el gobierno nacional en el marco de la ley de presupuesto nacional. “El plazo es muy exiguo”, reconoció Legnani, quien, de todos modos, aseguró que continuarán “conversando a efectos de llegar a un acuerdo”, porque “es la voluntad de todas las partes”.

Arim: el gobierno propone “el mayor nivel de transferencias en la historia del Uruguay”

Por su parte, el director de la OPP, Rodrigo Arim, señaló que, si bien existe “una inquietud muy razonable por parte de los gobiernos departamentales de contar con más recursos para sostener sus políticas”, al Poder Ejecutivo le corresponde “mirar el bosque y ver el conjunto de políticas que deben ser sustentadas con recursos públicos”.

De todos modos, Arim aseguró que “lo que está poniendo sobre la mesa el gobierno actualmente, comandado por el presidente Yamandú Orsi, implica el mayor nivel de transferencias en la historia del Uruguay desde el gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales”.

Olivera fue consultado específicamente sobre estas declaraciones de Arim, que provocaron una sonrisa en el rostro de Umpiérrez. “Yo hasta mañana, después del Congreso de Intendentes, capaz que me reservo la opinión o la calificación de los gestos de cada una de las partes en este tema”, manifestó Olivera.

Arim señaló que, en caso de que no haya un acuerdo, “el Poder Ejecutivo tendrá que elevar una propuesta sobre cuál es el nivel de transferencias que deberá sostener en este período hacia los gobiernos departamentales”. Sin embargo, el director de la OPP remarcó su optimismo: “Yo confío en la institucionalidad uruguaya y en la capacidad que tenemos los distintos actores políticos e institucionales de arribar a acuerdos”.

En cuanto a la realización de tareas por parte de las intendencias que, teóricamente, son competencia del gobierno nacional, Arim dijo que “sobre eso hay que ser cauto”, ya que “el gobierno nacional también colabora en muchos procesos que uno plantea que son responsables las intendencias”. “No es que estén cumpliendo tareas que el Poder Ejecutivo no está realizando”, resaltó.