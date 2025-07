La propuesta del PIT-CNT de poner un impuesto al 1% más rico de la población recibió apoyo en ámbitos académicos y de algunos senadores del Frente Amplio (FA), mientras que otros tomaron distancia. La senadora del Movimiento de Participación Popular Bettiana Díaz dijo a la diaria Radio que se trata de “una discusión de tres de los 17 senadores” del FA.

Este martes, consultado sobre este debate en el programa Desayunos informales, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que hay que darle “todo el lugar” al debate impositivo en la interna de la coalición de izquierda. “Nuestro congreso y nuestro programa, en la página número 33, que habla de políticas tributarias, recoge la necesidad de debatir sobre lo distributivo, la posibilidad de discutir impuestos en Uruguay sin que esto sea una perplejidad. No puede ser una perplejidad”, remarcó. Agregó que “los países que han logrado enormes avances sociales, mayores niveles de igualdad, son países que han logrado gravar mejor a los que más tienen, para que los que menos tienen accedan a las cosas fundamentales: alimentarse, tener una casa, poder llevar a los hijos a la escuela, tener lugares seguros, ser cuidados, y eso requiere recursos”.

Consultado sobre si no se estaría incumpliendo el compromiso de no aumentar impuestos, asumido por el presidente Yamandú Orsi en la campaña electoral, Pereira respondió que “una cosa es el período de gobierno, en el que hay un compromiso de campaña, pero el Frente Amplio no se termina con un período de gobierno” y Uruguay “tiene la necesidad de iniciar este debate”. Opinó que “hay que estudiar” todo “el círculo de ideas” que han surgido sobre este tema: entre otras, la del PIT-CNT, la del economista Gustavo Viñales y la del economista Mauricio de Rosa. Sobre este último, destacó que ha explicado la propuesta de gravar al 1% más rico “con argumentos técnicos, sólidos”.

Todo esto debe discutirse y resolverse “cuando se entienda oportuno”, indicó Pereira. “Puede ser una próxima propuesta programática o puede ser que se construya un documento, o puede ser que se construya un conjunto de variables que aumenten la recaudación del país y se aplicará cuando el Frente Amplio le diga a la gente, como le dijo en una elección: nosotros vamos a ir a un sistema de distribución en el que el que gane más pague más”, señaló.