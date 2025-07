El debate en torno a la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), anunciada a mediados de mayo –precisamente, el día del velorio del expresidente José Mujica–, no ha mermado y en los últimos días se materializó en un duro intercambio entre el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y el senador colorado Pedro Bordaberry, que incluyó acusaciones personales: luego de que el dirigente de Vamos Uruguay acusara que hay “un centro de poder que está haciendo mucho lobby”, en referencia a “unos pocos frigoríficos” de origen brasileño, e incluso sugiriera que “habrá habido alguna llamadita al ministro”, el jerarca defendió sus “antecedentes” y replicó: “No vengo de familia que tenga vinculación con la interrupción de la democracia”.

Este jueves, entrevistado en Doble click de Del Sol FM, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, marcó sus diferencias con las declaraciones de Fratti y consideró que el jerarca se equivocó al aludir al padre del senador, el dictador Juan María Bordaberry: “Todos lo conocemos a Fratti y tiene su estilo y algunas veces se equivoca. Yo no le hubiera hecho la crítica a Bordaberry que él le hizo, porque no la comparto, no por cuidarme”, reflexionó el dirigente.

Pereira profundizó: “Bordaberry es hijo de Juan María, pero no es Juan María, y ha demostrado un nivel de institucionalidad muy importante, un nivel de estudio parlamentario, un nivel de diálogo interpartidario dentro del Parlamento que no lo califica como una persona poco democrática. En todo caso le tocó ser hijo de Juan María. Y todos sabemos que los vínculos con nuestros padres hay que respetarlos, yo los respeto, independientemente de la posición, porque finalmente nadie elige ser hijo de, la vida es como es”.

Por lo tanto, Pereira consideró que los militantes frenteamplistas deben “cuidar” el “lenguaje, siendo duros con las ideas, no ofender a ninguna persona, y creo que ahí [Fratti] pudo haber sido ofensivo”. El presidente de la fuerza política dijo que hasta ese momento no había conversado con el jerarca al respecto, pero que le consta que otras personas del partido sí. Asimismo, planteó que tenía la intención de hablarlo a futuro: “Yo lo voy a hablar como compañero; yo no rezongo ni a ministros ni a compañeros, yo lo que doy es mi punto de vista”, dijo.

Pereira insistió en las “credenciales democráticas” que ha demostrado Bordaberry y ejemplificó con que tanto Mujica como Lucía Topolansky le plantearon, a partir de conversaciones con el dirigente colorado en su chacra, “la capacidad de estudio que tenía sobre los temas que se estaban tratando, pero también la capacidad en la búsqueda del acuerdo”.

“Fratti se equivocó”, insistió el presidente del FA, aunque matizó con que entiende que “en un momento de enojo, de molestia, alguien puede decir algo inadecuado. Y eso, sencillamente, hay que enmendarlo”, evaluó. “A mí no me molesta que un dirigente político molesto diga una cosa innecesariamente dura sobre mí; Bordaberry se puede enojar, pero ¿ustedes se imaginan las cosas que me han dicho a mí en este tiempo? Enormes, pero uno aprende a manejarlo, lo que no quiere decir que esté bien. Hay que poder asumirlo cuando algo no está bien”, consideró.

La respuesta de Fratti: “Me molestó mucho el comentario primero y por eso respondí de esa manera”

Apenas horas más tarde, en rueda de prensa, el ministro de Ganadería fue consultado sobre si se arrepentía de lo declarado sobre Bordaberry, a lo que dijo que no: “Los que se tendrían que arrepentir son los que inician, ¿no? Porque en realidad cuando alguien dice que un frigorífico me llamó y parece que tomo medidas porque… Bueno, me están acusando de algo bastante feo que no estoy dispuesto a soportar”, se defendió.

Fratti afirmó que no es su estilo hacer acusaciones personales en el debate público: “Si ustedes revisan para atrás, no hay ninguna alocución mía ni en los medios ni en el Parlamento, que estuve diez años, [con] alusiones personales. Siempre lo hago en forma genérica y nunca acuso a nadie de cosas que no puedo comprobar. Me molestó mucho el comentario primero y por eso respondí de esa manera”, justificó.

El jerarca alegó que lo que lo ofendió es que el senador colorado haya planteado la “sospecha de que capaz hay una posibilidad, vamos a decirlo claramente, de que coimeen al ministro”, lo cual “está absolutamente fuera de lugar, porque lo que no se puede probar no se puede hablar públicamente”. Luego, recargó: “Yo lo que dije de Bordaberry no es ninguna mentira, es una cosa conocida. Cada uno tiene que cargar la mochila con la que venimos”.

Consultado por las declaraciones de Pereira en Doble click y, concretamente, sobre si efectivamente se comunicaron con él integrantes del gobierno para transmitirle sus diferencias con sus afirmaciones, lo confirmó: “Claro, pero es que es imposible que cuando uno hace una declaración conforme a todos. Hay compañeros que me dijeron que capaz habían sido muy fuertes las declaraciones”, reconoció. No obstante, negó que haya sido el presidente, Yamandú Orsi, quien se comunicó por este tema.

“Y yo entiendo que es muy fuerte lo otro, porque [con] esto que yo dije no creo que nadie se puede ofender, porque es lo que es; lo que digo es que para tú acusar a otra persona sobre algo que no tenés cómo comprobar, tenés que tener determinadas credenciales, que algunos no tienen, y punto”, replicó el jerarca.

En cuanto a si habló con Bordaberry luego del intercambio público, dijo que no, pero que si tiene que hablar no tiene “problema”. “Es más, siempre tuve un buen trato fuera del Parlamento, porque en el Parlamento nunca nos cruzamos, él ha estado siempre en el Senado y yo en Diputados. Pero nos hemos encontrado en la ARU [Asociación Rural del Uruguay] y otras cosas, y la verdad que me parece que estas cuestiones empiezan y terminan, porque yo no tengo ninguna cuestión personal con Bordaberry”, aseguró.

Finalmente, Fratti citó la frase acuñada por el expresidente Mujica, “como te digo una cosa, te digo la otra”, para cerrar con un elogio al rol de Bordaberry en la política: “Yo creo que Bordaberry aporta, porque es un hombre inteligente, y aporta en el Parlamento, aunque esté en la fila de enfrente”.