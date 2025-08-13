Pasadas las 11.00 de este miércoles comenzó en la Cámara de Senadores la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores en Florida. El miembro interpelante es el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien inició su intervención de apertura, de una hora y media de extensión, cuestionando que el ministro no aplicara el artículo 197 de la Constitución para dejar sin efecto la decisión del Instituto Nacional de Colonización (INC) de adquirir el campo por un valor de 32 millones de dólares.

“Él estuvo facultado constitucionalmente para detener esto. Y, muy por el contrario, sus declaraciones dicen que María Dolores fue la mejor compra en la historia del INC. Ese es el motivo de la interpelación”, comenzó Da Silva, antes de leer el citado artículo: “Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados”. Luego, recordó que la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, aplicó esta disposición al comienzo del gobierno para anular el ascenso del esposo de la vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos.

“El ministro no lo hizo, y es por eso que la interpelación es a él. Es por eso que no es insólito que se esté dando cuentas al Senado de la República por una omisión en sus responsabilidades a la hora de cuidar los dineros de la gente y permitir que el Estado uruguayo gaste, por lo menos, 32 millones y medio de dólares en María Dolores”, insistió el legislador.

Da Silva aseguró que la interpelación se centraría exclusivamente en esta compra y no en la gestión en general del INC o del ministerio. “Hoy vamos a hablar de María Dolores, y mire que uno ha estado tentado de hablar de otras cosas de Colonización”, afirmó. Para graficarlo, exhibió dos carpetas con los informes de las auditorías del instituto “de los últimos 15 años”, que contienen “lo bueno, lo malo, todo lo que sabemos” del instituto, dijo, y pidió que las retiraran de la sala.

Otro punto que Da Silva criticó, además del valor de la compra, fue el momento en que se hizo el anuncio: “La compra de María Dolores empezó de esta manera, que se las voy a graficar”, anunció Da Silva antes de proyectar las imágenes de la rueda de prensa que dio el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el día del velorio del expresidente José Mujica, en la que dio a conocer la compra de la estancia. “Empieza con un anuncio [al] que los uruguayos están desacostumbrados: es la utilización política en las circunstancias más angustiantes, del uso de los dineros públicos”, afirmó, y consideró que “no es de estilo” que lo haya hecho “un jerarca de esa jerarquía”.

“Nosotros desde el punto de vista humano podemos entender los momentos de emoción, el expresidente Mujica naturalmente ha sido un hombre muy importante, y mucho más importante para esta generación que hoy está en el gobierno. Pero no podemos permitir, porque estamos en una república, que se usen los dineros públicos para hacer un templo, un santuario a Mujica”, lanzó Da Silva, que se refirió en varias ocasiones a la estancia con un juego de palabras: “Un santuario al santo Pepe”. De hecho, luego de reiterar la expresión varias veces, la presidenta de la cámara, Blanca Rodríguez, le pidió que dejara de utilizarla por sonar “ofensiva”.

“Nadie puede decirme a mí que está bien comprado ese campo”

El legislador criticó que se destinaran “32 millones y medio de dólares a un campo que, como vamos a relatar, no tiene plan, no van a poder cumplir lo que dijeron y no tienen un presupuesto del dinero de los uruguayos para poder llegar a desarrollar lo que plantearon”.

En varias ocasiones, Da Silva aseguró que no es “enemigo” de Colonización, sino “todo lo contrario”: “Quien habla ha recorrido muchas colonias, no las tengo numeradas, pero entiendo el padecimiento de los colonos a lo largo y ancho de Uruguay, los ejemplos buenos y los ejemplos malos. Colonización es un organismo noble; lo que lo mancha son decisiones como María Dolores”, aseguró.

Da Silva cuestionó, en otro tramo de su intervención, que con esta compra se concentran los esfuerzos presupuestales “en una zona lechera que no es la zona de los problemas de la lechería en el día de hoy”. “Ayer asistimos a Calcar, Claldy está en problemas, Conaprole está cerrando la fábrica de Rivera, Alimentos Fray Bentos no tiene leche, y en vez de destinar a una cadena que solucione las cosas ponen los 32 millones y medio de dólares en el corazón de la cuenca lechera, donde no están los problemas industriales”.

Da Silva adelantó que en su exposición se centraría en los aspectos “productivos” de la compra, pero que luego hablarían sobre los elementos jurídicos otros senadores, como el colorado Pedro Bordaberry, dado que “este delirio de comprar María Dolores está plagado de ilegalidades, viciado”.

El senador afirmó que sólo el propietario del campo vecino a María Dolores, de quien dijo que es dueño del “frigorífico más grande de Uruguay”, y “el político que no le duele la plata del Estado” podrían “llegar a pagar ese disparate por María Dolores”. “Ese vecino no iba a hacer el negocio dentro del campo, lo iba a hacer afuera, porque tiene verticalizada la actividad”.

“María Dolores no era una tapera; vaya que producía. Tampoco iría a ser una tapera con el comprador. Probablemente, y sin tal vez, se transforme paulatinamente en una tapera a partir de la decisión que compró el gobierno”, lamentó el senador interpelante, y aseguró que “nadie sabe qué van a hacer con los corrales ni con los galpones ni con el palacio”. “Puede pasar que termine beneficiando no a un malla oro, a un súper malla oro, que se lo arrienden a precio de gallina [el corral] para poder salir de todo este barullo. Y el galpón… Yo quiero ver”, apuntó.

Para recalcar que el precio de la compra del campo estuvo por encima del promedio, Da Silva comparó el valor de la adquisición de María Dolores con las 13 transacciones anteriores registradas en el departamento de Florida, sobre el cual dijo que “es homogéneo” en el valor de los suelos. “Los valores de María Dolores, por valor dólar-hectárea, son 55% por encima de los últimos 13 negocios que Colonización tuvo posibilidad de ir y comprar”, afirmó.

Asimismo, al analizar “por la productividad” del terreno, “se pagó 4.097 dólares promedio por punto Coneat”, lo que “quiere decir que el gobierno de Orsi pagó por punto Coneat un 38% más”. “Nadie puede decirme a mí que está bien comprado ese campo”, sentenció el senador.