“Estamos coordinando muchos acuerdos. Ojalá que sea histórica esta visita y muy fructífera. Ayudará a profundizar aún más nuestra asociación estratégica integral. Se trata de una visita de Estado, no visita oficial, sino visita de Estado de máximo nivel. El presidente [Yamandú Orsi] va a sostener trabajos con el presidente [de China] Xi Jinping, y van a participar como testigos en el acto de firma de los acuerdos de cooperación. Y también el presidente [Orsi] va a reunirse con nuestro primer ministro [Li Qiang], que es jefe de gobierno, así como con el presidente de la Asamblea Popular Nacional [Zao Leji]”, manifestaba este martes el embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, a bordo del primer barco de la Armada de su país en atracar en el puerto de Montevideo.

Es que a pocos días de la visita oficial del presidente Yamandú Orsi a China, el puerto capitalino cambió su rutina matinal de carga y descarga de mercaderías y de recepción de cruceros por la llegada del buque hospital de la Armada china Silk Road Ark, identificado con el número 867, según el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para solicitar autorización para su ingreso al país.

El barco, completamente blanco e identificado como hospital con una gran cruz roja en sus lados, fue recibido en tierra por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, el subsecretario Joel Rodríguez, otras autoridades de la cartera y el comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo, entre otros oficiales superiores de esa fuerza. Además del personal de la embajada china, el barco fue recibido con una ceremonia tradicional que incluyó la danza de los dragones, típica de festividades como el año nuevo chino, que se celebra en febrero.

Foto: Gianni Schiaffarino

Huang Yazhong explicó que el barco vino a hacer “nada más que una escala técnica”, pero la visita “tiene un sentido muy especial, porque es la primera vez en la historia que un barco hospital de la Armada china visita Uruguay”. “Yo creo que esto va a ampliar las cooperaciones de nuestra asociación integral, y en el futuro puede abrir más espacios de cooperaciones, de cooperaciones sanitarias, así como un intercambio cultural y también académico”, añadió el embajador.

El diplomático informó que durante su estadía en Montevideo la tripulación va a llevar adelante “algunas actividades, intercambios académicos, se va a invitar a colegas médicos uruguayos que van a visitar el buque hospital, y también ellos van a visitar hospitales locales”.

Foto: Gianni Schiaffarino

Por dentro, todas las instalaciones relucen con un inmaculado blanco, desde los zapatos de los tripulantes hasta las camillas para los pacientes, pasando por las tuberías, mangueras, pisos, uniformes, piletas. Todo se ve muy blanco y limpio.

En lo poco que se pudo recorrer, los oficiales destacados para guiar mostraron consultorios de todo tipo: odontológicos, para partos, para heridos, radiológicos, para atender con medicina china, etcétera.

Foto: Gianni Schiaffarino

Sobre la popa del barco hay un helipuerto y un helicóptero ambulancia de gran porte que permite trasladar muchos heridos. A los lados de la nave hay lanchas ambulancia, prontas para ser bajadas al mar.

Lazo: “No es un intercambio comercial, sino un intercambio histórico, académico”

En una rueda de prensa, Lazo dijo que la llegada del barco chino se produce “en el marco histórico de relacionamiento entre China y Uruguay” y añadió que los integrantes de la tripulación “salieron en setiembre y van a retornar en abril”. “Es una travesía importante y puerto a puerto; ese intercambio se nota, hace bien. Esta vez están haciendo una escala técnica”, agregó.

Lazo dijo que la nave tiene capacidad para 300 camas y para intervenciones, y que además de la intervención “se hace un seguimiento de cada una. Es increíble que eso se pueda llevar adelante en el marco de una embarcación como esta”.

Consultada sobre las críticas de la oposición sobre seguridad y las posibilidades de que el barco eventualmente haga “espionaje”, Lazo respondió que “es parte de lo que a veces trae la política”, y agregó que “lo importante es que en el gobierno pasado, que claramente no estaba encabezado por el partido político que encabeza este, se firmó un acuerdo marco que permite que hoy esté pasando esto”. “Eso en el marco de lo que sucede desde hace más de 40 años, que fue cuando retomamos contacto y amistad con la República Popular China. Suceden estas cosas, que son intercambios que siempre son favorables, y además son favorables para nosotros, pero también para quienes nos visitan”, sostuvo.

Sandra Lazo. Foto: Gianni Schiaffarino

También fue consultada con relación a que China fue uno de los países que hicieron una propuesta para la construcción de las patrullas oceánicas y se le preguntó, en concreto, si eso podría incidir en las decisiones a tomar por el gobierno sobre el caso Cardama. La ministra respondió que hay “con China un acuerdo marco”, que “no es un acuerdo específico, es de intercambio”, y explicó que cuando viajó en setiembre “se logró duplicar los cupos de intercambio académico que teníamos, por los que ya iban en su momento militares nuestros a hacer intercambio allá; nosotros fuimos con una preocupación de que ese intercambio se mantuviera y se ampliara, y así se logró. Tuvimos dos oportunidades [de diálogo] con el ministro de Defensa de la República Popular China y se logró la ampliación de esos cupos, tanto para la Escuela de Misiones de Paz, que es una escuela impresionante, como para la Universidad de la Defensa”. “Lo que tenga que ver con otro tipo de cooperación no lo hemos hablado; no es un intercambio comercial, sino que es un intercambio histórico, académico y también, por qué no, desde el punto de vista político, cuando estamos hablando de política a lo grande, de política internacional”, sostuvo Lazo.

La titular de Defensa sostuvo que “Uruguay tiene una tradición de política internacional de amistad, de cooperación, de multilateralismo, y eso es lo que practica cuando se dan estas circunstancias”. “Para este gobierno es prioridad fortalecer los lazos con todas las naciones; afortunadamente vivimos en un país que tiene, desde hace muchos años, una política de Estado de relacionamiento internacional, que no tiene enemigos, que tiene reglas muy claras, como la no injerencia, como la no intervención en asuntos internos, como el multilateralismo. Por lo tanto, a mí me enorgullece mucho que aun cambiando el color de los partidos que gobernamos en este país, tengamos una política de Estado que mantiene ese relacionamiento internacional, con China en este momento y con el país hermano que venga y con el que se dé este tipo de cooperación”, concluyó la ministra.