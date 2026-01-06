La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, fue consultada este martes en una rueda de prensa sobre el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes serán juzgados en Nueva York por supuestos crímenes vinculados al narcotráfico y el terrorismo.

Cosse, quien el pasado sábado –el mismo día de la agresión militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump– había manifestado que “atacar a un Estado soberano al margen del derecho internacional no es admisible”, afirmó este martes que “lo que está pasando en América Latina” es “grave”. “De la misma manera que en un país como el nuestro defendemos tanto la democracia, y la defendemos porque es una forma de vida en la cual las cosas se resuelven en el marco de la ley, [las cosas] no se resuelven ni a los gritos ni a los golpes; eso mismo es el derecho internacional”, expresó.

La vicepresidenta recalcó que, en el marco del derecho internacional, “los países no resuelven sus cosas ni a los gritos ni a los golpes”. “Hay un derecho internacional con principios básicos, como la no intervención, por ejemplo, como la soberanía de los pueblos; entonces, me parece grave que un país invada a otro”, subrayó.

Según Cosse, a Uruguay, que es un país “serio” y “pequeño”, “le va la vida en defender el derecho internacional”. “Nosotros, al defender el derecho internacional, estamos defendiendo a Uruguay”, afirmó.

“¿Qué tiene que ver Uruguay con esto? Tiene que ver porque tiene que defender el derecho internacional, porque tiene que defender su derecho a estar en el mundo y a que no sea normal que un país invada al otro, cualesquiera sean los motivos. Eso me parece que es lo más importante”, agregó la vicepresidenta.

Consultada sobre la declaración conjunta que el Parlamento uruguayo intentará aprobar este miércoles, pese a las diferencias de posturas que existen entre el oficialismo y la oposición, Cosse expresó: “¿Qué espero mañana, qué desearía? Que podamos salir con ese anhelo común de la Comisión Permanente”.

“Más allá de las opiniones sobre los temas internos de Venezuela, que son todas válidas, hoy la gravedad, el problema para toda América Latina y para el mundo, es esto que estoy diciendo. En el derecho internacional hay mecanismos para hacer cualquier cosa, para juzgar a cualquiera. Entonces, es un tema de Uruguay que nos tiene que unir como uruguayos. Así como defendemos la democracia en Uruguay tenemos que defender el orden democrático en el mundo. Eso es el derecho internacional”, insistió la vicepresidenta.

Lacalle Herrera: Trump “es un personaje fuera de lo que hemos conocido como presidente de Estados Unidos”

También opinó este martes sobre el tema el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. En entrevista con El País, el histórico dirigente del Partido Nacional dijo que actualmente “se está gestando en los altos niveles mundiales un enfrentamiento de países contra organizaciones, no de países contra países”. Puso como ejemplo a Hamas y, en su momento, a Al Qaeda.

“Está edificándose toda una teoría que parte de la base de que, si hay una cabeza de una organización terrorista –no un presidente–, hay acuerdos internacionales que permiten capturarla, como se hacía en los siglos XVI o XVII con los piratas en los mares. Cualquiera podía capturar a un pirata. [...] Ahora se está edificando esa teoría, que es muy peligrosa, por más que tenga basamentos jurídicos no sé si muy sólidos, que es lo que se ha argüido en el caso de la captura de Maduro”, expresó el exmandatario.

Para Lacalle Herrera, asimismo, en el sistema político uruguayo “hubo reacciones muy rápidas, quizás excesivamente rápidas”, dado que en este momento, sostuvo, “no tenemos idea de lo que ha hablado esta señora [la presidenta encargada de Venezuela] Delcy Rodríguez con [Marco] Rubio, el secretario de Estado” del gobierno estadounidense,. “No sabemos por dónde va a saltar la liebre. Lo que sí parece es que ahora Trump y los chavistas son socios, y que la izquierda y el Frente Amplio me expliquen eso”, añadió.

Sobre Trump, el expresidente dijo que se trata de “una persona que carece de dos condiciones para ejercer el mando más importante del mundo”, esto es, una “cultura política” y un “equilibrio en algunas determinaciones”. “Yo creo que es un personaje fuera de lo que hemos conocido como presidente de Estados Unidos”, comentó.

Además de Orsi, quien rechazó la “intervención militar” y abogó por la “búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana”, también se pronunciaron sobre la situación durante el fin de semana los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti.

El primero expresó tras el ataque militar: “Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede. No justifico la intervención armada. La pregunta es: ¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? ¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?”, preguntó.

Sanguinetti, en tanto, afirmó que actualmente “estamos en una situación de facto de gran caída del sistema internacional, desgraciadamente, en el mundo entero”. De todos modos, en referencia a la captura de Maduro, destacó: “Ha caído un dictador y eso siempre debe ser celebrado”.