Desde su domicilio en el barrio Punta Carretas, el expresidente Julio María Sanguinetti se expresó en una rueda de prensa sobre el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano. “Ha caído un dictador y eso siempre debe ser celebrado”, manifestó el exmandatario, en referencia al secuestro por parte del gobierno estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde serán juzgados por presuntos crímenes vinculados al narcotráfico y el terrorismo.

“Nuestro país vivió una dictadura, sabemos lo que fue el exilio, al cual hemos sido siempre tan sensibles en el Uruguay, y basta ver en este momento el rostro esperanzado de tantos venezolanos exiliados en el mundo, celebrando, para entender lo que significa la caída del dictador”, afirmó el histórico dirigente del Partido Colorado (PC).

Sin embargo, como un “segundo tema”, el dos veces presidente señaló que actualmente “estamos en una situación de facto de gran caída del sistema internacional, desgraciadamente, en el mundo entero”. Según Sanguinetti, “el derecho a la soberanía, que es tan fundamental, está cuestionado”.

Para el exmandatario, el escenario que se abre en Venezuela tras la salida de Maduro debería ser “una intervención liberadora”, y “no de dominación”. “Liberadora para la autodeterminación del pueblo venezolano, que es el que tiene que, en definitiva, resolver su destino”, resaltó; y abogó por “una transición razonable hacia la democracia”.

En la misma línea, el PC reafirmó en una declaración “su compromiso histórico e inquebrantable con la democracia y el respeto al derecho internacional”, y expresó que “la caída del dictador abre una etapa decisiva para que Venezuela inicie una transición democrática real, con instituciones legítimas y con el pleno reconocimiento del mandato popular expresado en las urnas, bajo el liderazgo del presidente electo Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado, representantes de la voluntad soberana del pueblo venezolano”. Esto último, no obstante, fue desestimado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en una conferencia de prensa posterior a la captura de Maduro.

El sector Vamos Uruguay, encabezado por el senador Pedro Bordaberry, emitió otro comunicado en el que, además de afirmar que “la caída del régimen de Nicolás Maduro marca el fin de una etapa oscura para Venezuela y para toda la región”, se señala que “la intervención militar de un país en otro, aun frente a dictaduras crueles y criminales, siempre genera serios cuestionamientos de legitimidad y riesgos difíciles de controlar”.

Los pronunciamientos del resto de la oposición

El también expresidente Luis Lacalle Pou se pronunció sobre el tema este sábado en su cuenta de X. “Coherencia ayer, hoy y mañana. Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus ʻaliadosʼ. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción”, señaló el líder del Partido Nacional (PN).

En segundo lugar, Lacalle Pou sostuvo que, en este caso, han fallado tanto la “comunidad internacional” como “los resortes para proteger los derechos humanos”. “Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede. No justifico la intervención armada. La pregunta es: ¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? ¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?”, preguntó el exmandatario.

Formalmente, el PN condenó, “como lo ha hecho siempre, a la dictadura de Nicolás Maduro”. “La persecución a la disidencia política, la sistemática violación a los derechos humanos y la existencia de presos políticos han motivado nuestra permanente condena”, afirmó el partido en una declaración.

De todos modos, el PN también manifestó: “No respaldamos ninguna intervención militar ni política extranjera alguna que pretenda dirigir el destino venezolano y eliminar su soberanía”. Asimismo, el partido instó a la comunidad internacional a “presionar para la liberación del hermano pueblo venezolano, para que pueda ejercer su voluntad libre y soberana sin injerencia extranjera”.

En tanto, el presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo que Maduro “debió haber abandonado el poder” tras las últimas elecciones nacionales, “desde entonces fue un gobernante ilegítimo y su régimen fue cada vez más tiránico”. Esto, añadió, “lamentablemente generó una intervención extranjera, nunca desinteresada...”. Con todo, Manini Ríos saludó al pueblo venezolano, “esperando que el día de hoy marque el inicio del camino hacia su libertad y autodeterminación”.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, manifestó su voluntad por que “los hechos ocurridos en Venezuela culminen con la caída definitiva del dictador corrupto Maduro y sus cómplices y que el pueblo venezolano recupere de una vez la libertad y la democracia”, al mismo tiempo que cuestionó “los procedimientos utilizados” por Estados Unidos, los cuales “no están en línea con los principios del derecho internacional que deben ser respetados siempre”.

También compartió su visión sobre la situación el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle: “Tras la no ratificación de Arabia Saudita del acuerdo de los petrodoláres, para el imperialismo anglosajón-sionista-masónico el petróleo venezolano es vital. Pues bien, en su ʻpatio traseroʼ, el imperio toma la medida vital para su supervivencia. Todo lo demás es relato”.