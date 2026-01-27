La Comisión Permanente del Parlamento sesionó este martes con motivo del Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, y además de recordar el hecho histórico que enmarca esta fecha –la liberación de Auschwitz por parte de las fuerzas aliadas, en 1945–, los legisladores aludieron a episodios más actuales, algunos de alcance local y otros internacionales, como la polémica por el cuplé de la murga Doña Bastarda o el afán expansionista del presidente estadounidense Donald Trump.

El primero en intervenir fue el diputado colorado Walter Verri, quien planteó que la del Holocausto es una conmemoración “por la humanidad”, porque “la Shoá no fue solo contra el pueblo judío, fue contra todos nosotros”, en el sentido de que fue “una acción de exterminio perpetrada en forma deliberada, planificada y sistemática”. Verri recordó que esta fecha surge de que 81 años atrás las tropas aliadas rusas ingresaron al campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, uno de los “más de 30 campos de concentración donde de forma sistemática se asesinó a más de seis millones de judíos”.

Rápidamente, Verri enlazó la tragedia histórica con hechos más recientes vinculados al antisemitismo; concretamente, se refirió al ataque terrorista de Hamas, el 7 de octubre de 2023: “No podemos estar en esta sala y no condenar el peor ataque sufrido por el pueblo judío en su territorio hace apenas poco más de dos años: 1.291 muertos, 253 secuestrados, de los cuales 86 también fueron asesinados y de los cuales el mundo se enteró ayer de que se pudo recuperar el último cadáver de los secuestrados”, expresó.

El legislador colorado fue muy aplaudido desde las barras –donde había representantes de la colectividad judía uruguaya, diplomáticos y autoridades y exautoridades nacionales– cuando apuntó: “No debemos negar ninguno de nosotros en esta sala que Hamas es un grupo terrorista y persigue la aniquilación del pueblo judío, como la persiguió Hitler”. El diputado también criticó las “voces maniqueas del conflicto palestino-israelí” que critican al gobierno de Israel “por sus acciones militares” y se “olvidan” del atentado del 7 de octubre.

Críticas al cuplé de Doña Bastarda

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry hizo hincapié en la controversia suscitada en los últimos días en torno a la referencia que hizo el cuplé “Juro por mi patria”, de la murga Doña Bastarda, al Holocausto, para criticar las “cuestiones injustificables” que se hacen en nombre de la patria, como perpetrar guerras o convertir personas en jabón. “Defiendo sin ambigüedades la libertad de expresión, de opinión y la libertad artística. Defiendo la tradición crítica de nuestras manifestaciones culturales, como el carnaval, que siempre ha sido un espacio de sátira política, irreverencia y cuestionamiento al poder. Pero la libertad no es sinónimo de liviandad ni nos exonera del deber de reflexionar cuando se utilizan símbolos de una carga histórica excepcional”, sostuvo Bordaberry en su alocución.

En la opinión del legislador, el cuplé de la murga “generó una polémica que no puede reducirse a si es censura o hipersensibilidad” porque “no toda metáfora es neutra, no todo recurso simbólico es intercambiable; cuando se evoca el Holocausto, no estamos ante una figura retórica más, estamos ante una experiencia límite de la humanidad”.

Bordaberry sumó a este punto “un contexto más amplio que no podemos ignorar”, que es que “en los últimos años asistimos a una generalización peligrosa del uso del término ‘genocidio’, aplicado de manera automática y acrítica a conflictos armados complejos, sin atender a su definición jurídica estricta ni a los estándares del derecho internacional”. En ese sentido, el senador enfatizó: “La Shoá fue un genocidio y no todo conflicto armado lo es. Y llamar genocidio a todo termina, paradójicamente, por vaciar de contenido el concepto y por relativizar aquellos crímenes que sí lo fueron”.

También el diputado nacionalista Pablo Abdala se refirió a la polémica por la letra de Doña Bastarda y, en la misma línea que Bordaberry, sostuvo que “prohibir el negacionismo es, ni más ni menos, asumir que hay un discurso prohibido, que es el discurso del odio”, y que “la letra de una murga que estuvo en el tapete durante todos estos días contribuyó a la incitación al odio”. Si bien consideró que pudo no haber sido “la intención del letrista o del grupo carnavalero incitar al odio”, a su entender lo que aconteció fue “un error muy grave”.

Por otra parte, Abdala cuestionó la marcha atrás que dio el INAU en cuanto a la decisión de censurar el espectáculo “en forma absolutamente inesperada y sorpresiva”. Al respecto, anunció que van a “analizar cuáles fueron los factores que incidieron en que eso acontezca”. “Es una tarea que, una vez que concluya esta conmemoración y en los días venideros, tendremos que abocarnos”, dijo.

Los “horrores del pasado” y las “amenazas expansionistas” de hoy

Por parte del Frente Amplio, la primera en hablar fue la diputada Margarita Libschitz, quien comenzó señalando que la convocatoria debía centrarse en los 81 años de la liberación de Auschwitz y que “hablar de otros sucesos no hace más que banalizar la importancia de ese hecho en la historia de la humanidad”. Sobre esto, señaló que “la Shoá fue organizada de manera industrial, es el sistema más racional, eficiente y planificado de asesinato masivo que haya conocido la historia, con el silencio cómplice de otros estados”.

Libschitz recalcó la importancia de “fortalecer el ‘nunca más’ frente al autoritarismo, frente al racismo, frente al antisemitismo y a toda forma de odio”, dado que “ningún genocidio empieza con cámaras de gas: empieza con palabras, con discursos que señalan al otro como amenaza, con la deshumanización progresiva, con leyes que excluyen, con una sociedad que naturaliza el silencio”.

En línea con lo anterior, la legisladora apuntó que “no habremos aprendido nada como sociedad si solo nos conmueven los horrores del pasado y permanecemos indiferentes frente a los del presente”, en lo que definió como “un tiempo de creciente polarización, de expansión de discursos de odio y debilitamiento de consensos democráticos básicos”. “Vemos con profunda preocupación el aumento del antisemitismo a nivel global, pero también de la islamofobia, del racismo y de la xenofobia. Es injustificable el asesinato de civiles por parte de un Estado, por parte de cualquier Estado”, manifestó.

El senador Óscar Andrade fue el último en tomar la palabra por parte del oficialismo y también trajo a colación el contexto internacional actual, bajo la premisa –tomada del “gran antiimperialista Mark Twain”– de que “la historia no se repite, pero rima”. “Hoy conmemoramos la tragedia de la Segunda Guerra Mundial en medio de un incremento del racismo a escala del planeta. Hoy conmemoramos el Holocausto como el episodio más dramático de ese plan de exterminio y dominación nazi en medio de un gasto del incremento militar como nunca antes en la historia” y “en medio de una crisis del derecho internacional”, advirtió.

Andrade recordó que “Hitler se retiró de la Sociedad de Naciones en el 35” y “hoy tenemos una propuesta de armado internacional donde alguien que se siente emperador del mundo sostiene: ‘En el club participa quien yo quiero, hasta donde yo quiero y se determina lo que a mí se me antoje’”, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese sentido, el senador comunista alertó que “hacer silencio” frente a estos hechos “parece que fuera falta de coraje, en medio de amenazas expansionistas por todo el mundo”.