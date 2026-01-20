El Poder Ejecutivo aceptó este martes las renuncias –presentadas en las últimas horas– de sus dos representantes en el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcué, luego de que ambos votaran a favor, junto con los también directores Fernando Rodríguez Sanguinetti y Robert Long, del otorgamiento de una partida mensual de 130.000 pesos para los miembros del directorio, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria con fuentes de Presidencia.

En abril de 2023, con la aprobación de la reforma jubilatoria, se estableció que “el desempeño de los cargos de integrantes del directorio” del organismo previsional sería de carácter honorario “a partir de la toma de posesión de cargos de las nuevas autoridades electas en las próximas elecciones”, algo que ocurrirá en los próximos días. Desde la Corte Electoral señalaron a la diaria que posiblemente la proclamación oficial de los directores electos en los comicios de diciembre del año pasado se dé el próximo jueves.

Sin embargo, la semana pasada, el directorio saliente aprobó la asignación de una partida mensual para los directores entrantes equivalente a 20 bases de prestaciones y contribuciones (BPC), unos 131.500 pesos. La resolución fue rechazada por los directores Daniel Alza y Virginia Romero, actualmente presidente y vicepresidenta de la caja paraestatal. El séptimo integrante del directorio, Blauco Rodríguez Andrada, no estuvo presente en la sesión; no obstante, posteriormente se manifestó en contra de la decisión y anunció que este jueves solicitará su anulación en el directorio.

En una carta dirigida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, Sanguinetti, quien junto con Rodríguez Azcué asumió como directora de la CJPPU el 1° de abril de 2025, sostuvo haber actuado “en cumplimiento de un mandato recibido y bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS], en el marco de las competencias y orientaciones impartidas por esa secretaría de Estado”.

En la misiva, divulgada por MVD noticias, Sanguinetti afirmó que “en todo momento” actuó “pensando en lo mejor para la institución y desde una lógica de trabajo colectivo”. “Mi proceder tuvo como único objetivo dar cumplimiento a las directivas oportunamente señaladas, actuando siempre de buena fe y en el ejercicio de las responsabilidades que me fueran asignadas”, recalcó.

En diálogo con la diaria, Castillo aseguró que él no tuvo ninguna participación en lo que terminaron aprobando Sanguinetti y Rodríguez Azcué en el directorio de la CJPPU el jueves de la semana pasada. “Yo estaba de licencia; al punto de que la resolución se hace pública el último día de mi licencia”, expresó.

El ministro dijo que, por este tema, consultó al director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, enlace natural entre el MTSS y los delegados del Poder Ejecutivo en la caja paraestatal. Según Castillo, Di Doménico tampoco tenía conocimiento de la aprobación de la partida mensual, aunque “sí estaba enterado, y fue motivo varias veces de discusión, de la posibilidad de analizar algún mecanismo de viático” para los miembros del directorio.

No obstante, Castillo aseguró que “nunca se habló de monto”. “Así me lo asegura el director [Di Doménico]; nunca se habló de monto y menos de un monto de esas características”, afirmó.

“Hasta ahora lo único objetivo que tenemos es la aprobación de una partida considerada excesiva por el gobierno; eso llevó a que nosotros aceptáramos la solicitud de renuncia de los directores”, apuntó el ministro, y agregó que, “si hubiera alguna cosa más que tendríamos que seguir investigando, [entonces] tendríamos que seguir viendo las responsabilidades que a cada uno de nosotros nos compete”.

la diaria se comunicó por este tema con Di Doménico, quien se excusó de dar declaraciones por encontrarse de licencia reglamentaria hasta este miércoles.

Por otra parte, Castillo señaló que el Poder Ejecutivo aún no ha resuelto de qué forma se revertirá la resolución aprobada en el directorio de la CJPPU. En principio, se esperará a que este jueves, como anunció Rodríguez Andrada, el directorio reconsidere la votación. “Preferimos dejar actuar primero la Caja”, señaló, aunque apuntó que, “de persistirse en una decisión de este tipo”, el gobierno dispondrá “algún mecanismo” para anular la resolución.

El Poder Ejecutivo ya definió que los reemplazantes de Sanguinetti y Rodríguez Azcué serán sus suplentes Milton Cohen y Rodolfo Ferreira, respectivamente.

Conrado Rodríguez: las afirmaciones de Sanguinetti son “sumamente graves”

También a través de una carta, en este caso dirigida a los profesionales universitarios, Rodríguez Sanguinetti –uno de los cuatro directores que votaron a favor de la partida mensual– sostuvo que “el nivel de profesionalismo requerido para sacar a la Caja de la insolvencia justifica que quienes toman las decisiones tengan una compensación que garantice su compromiso y disponibilidad total, algo que el carácter puramente honorario no puede asegurar en el largo plazo”, entre otros argumentos.

Se trata de un tema que, de alguna manera, el actual gobierno intentó incorporar –sin éxito– en la última reforma de la CJPPU, aprobada a mediados del año pasado. En el proyecto de ley original elaborado por el Poder Ejecutivo se disponía, en el artículo 17, la posibilidad de que el gobierno otorgara “un régimen de compensación de gastos o de viáticos indispensables para los integrantes del directorio, con el objetivo de favorecer el mejor desempeño de la función”. Esto, sin embargo, no fue aprobado.

Para el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, la cuestión de fondo –esto es, si los directores deberían cobrar o no– “es una discusión legítima”, pero “totalmente inoportuna”. “En principio, mi respuesta es que no [deberían cobrar]. Entiendo que es una discusión legítima, pero creo que es totalmente inoportuna, porque la Caja está en una etapa de su vida institucional de tal fragilidad y de tal pérdida de confianza que este debate no tendría que estar teniendo lugar”, expresó a la diaria.

Asimismo, Abdala señaló que “los directorios muchas veces son los que definen las grandes orientaciones de la política de la institución, pero no son necesariamente los que administran el día a día”. Para esto, sostuvo, “hay un gerente general, que obviamente sí es un cargo rentado”.

El diputado nacionalista dijo que, cuando se trató el último salvataje de la CJPPU en el Parlamento, la eliminación del propuesto “régimen de compensación de gastos o de viáticos” formó parte del “acuerdo que se hizo en el sistema político”. “Por eso es que se vuelve totalmente irritante la decisión que se tomó”, resaltó.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez, autor del artículo que estableció por ley que los próximos directores serán honorarios, dijo a la diaria que la salida de los dos delegados del Poder Ejecutivo “era lo que correspondía”. De todos modos, calificó como “sumamente graves” las afirmaciones que hizo Sanguinetti en la carta dirigida a Castillo, en el sentido de que “habría autoridades del Ministerio de Trabajo que habrían avalado la votación de los directores”. “Que las autoridades del Poder Ejecutivo estuvieran, de alguna manera, promoviendo que se violentara la ley es una cosa bastante grave”, afirmó.