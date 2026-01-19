El director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti, envió una carta dirigida a los profesionales universitarios este sábado, dos días después de que el directorio de la CJPPU votó –por cuatro votos en seis de siete directores presentes– una partida de aproximadamente 131.500 pesos por mes para cada director, “con carácter optativo y de percepción voluntaria”.

La partida fue votada afirmativamente por el director electo Rodríguez Sanguinetti, el representante de los jubilados Robert Long –quien suplió a Odel Abisab, electo por los jubilados– y los dos representantes designados en 2025 por el actual Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

En la carta, a la que tuvo acceso la diaria, Rodríguez Sanguinetti aclaró que la propuesta de votar una “partida indemnizatoria” fue “promovida, fundamentada y presentada” como un asunto a tratar en el directorio por la delegación de los pasivos –o sea, Abisab y Long–, desde que la Ley 20.130, de la reforma de la seguridad social, estableció que los cargos en la CJPPU serían honorarios. Sin embargo, indicó, “por intereses de la mayoría, se evitó su tratamiento en tiempo y forma, previo a las elecciones del mes de diciembre, para evitar ninguna suspicacia”.

En ese marco, el arquitecto apuntó que la figura del director honorario “implica que la persona no percibe un sueldo o remuneración por el ejercicio de su función, con todo lo que ello trae asociado: salario, aportes jubilatorios, salario vacacional, aguinaldo, aporte patronal al Fonasa, derecho al Fonasa, etcétera”. No obstante, destacó que esto no quiere decir que la persona que integra el directorio no reciba “ningún tipo de partida económica”, ya sea “dieta, viáticos, partidas, compensaciones, etcétera”. Agregó que dichas partidas pueden estar destinadas a “cubrir los costos asociados al desempeño del cargo o a compensar gastos específicos y el tiempo y esfuerzo dedicado a la tarea”.

Resaltó que la partida que votó el directorio “no es un salario por el trabajo realizado”, sino “una compensación por lo que [los directores] dejan de percibir en su actividad privada, similar a las compensaciones que reciben los ediles para el cumplimiento de su función”. “No generan aportes jubilatorios: al no ser técnicamente un ‘sueldo’, estas partidas no están sujetas a montepío ni generan aguinaldo, ni salario vacacional ni ningún otro derecho”, apuntó.

“El sistema político ha validado durante décadas estas partidas para los ediles sin que se considere una ilegalidad por la violación de la Constitución; los directores de la Caja tienen el mismo derecho a recibir una ‘partida indemnizatoria’ que cubra su dedicación”, valoró.

“Un director de la CJPPU es, por definición, un profesional preparado, serio, dispuesto y comprometido, que debe abandonar buena parte de sus consultas o clientes para gestionar una enorme crisis institucional heredada de malas administraciones anteriores y de la enorme responsabilidad del Estado”, resaltó el arquitecto, en referencia a la situación financiera crítica de la Caja, que requirió un proyecto de ley para pagar las jubilaciones.

En ese sentido, Rodríguez Sanguinetti señaló que, teniendo en cuenta “la heredada crisis extrema” de la Caja y el proceso de implementación de la ley de salvataje, “la tarea no es de una reunión semanal de directorio, sino una gestión de tiempo completo que exige dedicación exclusiva e intensiva”. “Para atraer profesionales capacitados que gestionen un presupuesto anual de cientos de millones de dólares, es irrealista pretender que lo hagan de forma gratuita, sin ningún tipo de cobertura de gastos”, planteó.

“El nivel de profesionalismo requerido para sacar a la Caja de la insolvencia justifica que quienes toman las decisiones tengan una compensación que garantice su compromiso y disponibilidad total, algo que el carácter puramente honorario no puede asegurar en el largo plazo”, añadió.

Con todo, mencionó que la partida “estuvo planteada en función de los ahorros que se realizarán con una reorganización y rediseño institucional imperioso de la Caja” y que esta “no aumenta ni un solo peso el presupuesto”.

A modo de resumen, Rodríguez Sanguinetti marcó su “total desacuerdo” con los cargos honorarios, ya sea en instituciones estatales o paraestatales, debido a que “el trabajo profesional debe tener una justa remuneración”. “Votamos la partida indemnizatoria propuesta en función de lo expresado ut supra [arriba], para los integrantes del próximo directorio, en el convencimiento de que es absolutamente legal y no viola la ley”, indicó.

Por último, dijo que la partida fue impugnada por quienes votaron negativo, lo cual “produce el envío de la misma a estudio y decisión del Poder Ejecutivo (quien podrá eliminarla, sugerir modificaciones o ratificarla) y tiene efecto suspensorio”. “No hay ninguna partida aún”, sentenció. El jueves 22 de enero, la moción volverá a ser estudiada, a pedido del director Blauco Rodríguez.

“Impresentable” e “indefendible”

La diputada del Frente Amplio Julieta Sierra se refirió al tema este lunes en el programa 8AM de Canal 4 y consideró que “no hay justificación” para la decisión que se tomó, y la calificó como “impresentable” e “indefendible”. “Nosotros trabajamos gran parte del año en una reforma de la Caja, por la situación en que se encontraba”, mencionó.

A su vez, a pesar de que dos de los votos afirmativos hayan sido de los designados por el Poder Ejecutivo, Sierra afirmó que no iba a “defender ni mucho menos” la medida y que se quedó “tranquila” con las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien dijo no estar de acuerdo y que están viendo, desde el gobierno, “cómo es el mecanismo de revisión” para revertir lo votado.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas señalaron a la diaria que el tema está bajo la órbita del Ministerio de Trabajo de Seguridad y Social (MTSS). Por lo tanto, con respecto a los directores designados por el Poder Ejecutivo –cuya remoción ya pidieron distintos dirigentes de la oposición–, una fuente del MTSS –del que dependen los directores oficialistas– dijo a la diaria que están analizando “los pasos a dar” y que se tomarán “las medidas pertinentes”.